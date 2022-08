นครชัยแอร์ เพิ่มเที่ยววิ่ง”กรุงเทพฯ – หนองคาย“รองรับนักท่องเที่ยวไทย-ลาวเพิ่ม

นครชัยแอร์ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ไทย-ลาว จัดเพิ่มเที่ยววิ่ง เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย ให้บริการด้วยรถ Gold Class ซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธาน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ประกาศผ่อนปรนการเดินทางเข้า-ออกประเทศแล้ว ซึ่งล่าสุด สปป.ลาว ได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนั้น ทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางกลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง ปัจจุบัน รถโดยสารนครชัยแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย มีรถให้บริการวันละ 2 เที่ยว (ไป-กลับ) ได้รับการตอบรับดีจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงประเทศไทยและสปป.ลาว ประชาชนคนไทยนิยมเดินทางข้ามพรมแดนไปท่องเที่ยว รวมทั้งการประกอบธุรกิจต่างๆดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้นำรถประเภท NCA Gold Class ให้บริการเพิ่มอีกวันละ 1 เที่ยว (ทั้งขาไป และขากลับ) ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ – หนองคาย ได้เพิ่มเที่ยวเวลา 10.15 น. และเส้นทางหนองคาย - กรุงเทพฯ ได้เพิ่มเที่ยวเวลา 11.00 น. ในอัตราค่าโดยสาร 601 บาท สมาชิก Go Card ลด 5% เหลือราคา 571 บาทนอกจากนี้ยังมี รถประเภท NCA First Class เส้นทางกรุงเทพ – หนองคาย ให้บริการในอัตราค่าโดยสาร 801 บาท สมาชิก Go card ลด 5% เหลือราคา 761 บาท ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน. nter 1624, ผ่าน NCA Social Booking (Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair และ Facebook พิมพ์@nakhonchaiair.official), เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา และเว็บไซต์นครชัยแอร์www.nakhonchaiair.com/ncabookingสำหรับรถที่นำมาให้บริการเพิ่ม เป็นรถรุ่น NCA Gold Class ขนาด 32 ที่นั่ง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ได้แก่ เบาะโดยสารเป็นเบาะหนังรูปทรงแคปซูลระบบนวดไฟฟ้า ปรับเอนนอนได้ มีจอทีวีระบบทัชสกรีนทุกที่นั่ง สำหรับรับชมความบันเทิงแบบส่วนตัว พร้อมห้องสุขภัณฑ์ภายในรถ เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปยังหนองคาย เพื่อข้ามพรมแดนไปยังสปป.ลาว สามารถขอลงรถได้ที่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 โดยแจ้งพนักงานได้ในขั้นตอนซื้อตั๋วทั้งนี้ การเพิ่มเที่ยวรถที่เดินทางไปยังจังหวัดหนองคาย นอกจากช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องเดินทางให้ได้รับความสะดวกสบาย ยังเป็นการช่วยรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอีกด้วย