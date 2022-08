“​​​​​​​​​แพท - ณปภา” จูงมือ “น้องเรซซิ่ง” อาสาพาตะลุยความสนุกสุดอัศจรรย์ ในกิจกรรม “Disney Funtastic Bazaar with Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day”

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.เซเลบสาวคนเก่ง แพท - ณปภา ตันตระกูล พร้อมด้วย น้องเรซซิ่ง ร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกสุดอัศจรรย์ในกิจกรรม “Disney Funtastic Bazaar with Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day” ภายใต้คอนเซปต์ “Disney Everyday Together” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ “เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย” และ “ช้อปปี้” ได้ร่วมกันเนรมิตพื้นที่จัดแสดงกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็น “บ้านในฝัน” ที่พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์ในชีวิตของเหล่าสาวกดิสนีย์ไปกับคาแรกเตอร์โปรดและสินค้าลิขสิทธิ์จากแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้แฟนพันธุ์แท้ของดิสนีย์ อาทิ คุณอูน - ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ จากแบรนด์ Diamond Grains และคุณไอซ์พาดี้ - ภาวิดา ชิตเดชะ จากแบรนด์ Happy Sunday ที่มาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับแคมเปญ Disney Funtastic Bazaar ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ และ ช้อปปี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบความสนุกสุดอัศจรรย์ผ่านประสบการณ์จริง ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ชาวไทยได้มีส่วนร่วมสนุกไปกับไปกับคาแรกเตอร์โปรด สินค้าลิขสิทธิ์ และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปีของความร่วมมืออันแน่นแฟ้น พร้อมต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของซิกเนเจอร์แคมเปญระดับภูมิภาคอย่าง Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day กิจกรรมในปีนี้จึงมีความพิเศษกว่าที่เคย ด้วยการนำเรื่องราวแสนสนุกและคาร์แรกเตอร์ต่างๆ ที่เป็นที่จดจำของแฟนๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์ มาร์เวล พิกซาร์ และสตาร์ วอร์ส มาเนรมิตให้กลายเป็น “บ้านในฝัน” ผ่านการจัดแสดงสินค้าลิขสิทธิ์ในรูปแบบของห้องต่างๆ เพื่อเติมเต็มทุกๆ โมเมนต์ของชีวิต ภายใต้คอนเซปต์ “Disney Everyday Together” พร้อมเชิญชวนเหล่าแฟนคลับดิสนีย์มาเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดพิเศษอย่าง Funtastic Bazaar Passport ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสะสมตราประทับของทั้ง 5 โซนให้ครบ เพื่อรับสิทธิ์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ฟรีใน Photobooth โดยบริเวณจัดแสดงจะแบ่งออกเป็น 5 โซน อันประกอบด้วย● โซนที่ 1 ห้องนอน : เอาใจแฟนๆ พิกซาร์ ด้วยการจำลองห้องนอนของแอนดี้จาก Toy Story ที่ทั้งห้องประดับตกแต่งด้วยสินค้าลิขสิทธิ์แท้ ไม่ว่าจะเป็น ชุดเครื่องนอน ชุดนอนจากแบรนด์ Josilins เคสโทรศัพท์มือถือและไอแพดสุดน่ารักจากแบรนด์ Applesheep ตุ๊กตาสุดคิ้วท์ รวมถึงของสะสมต่างๆ● โซนที่ 2 ห้องครัว : ทำอาหารอย่างไรก็ดูน่ารัก พบกับโซนห้องครัวที่ได้ยกข้าวของเครื่องใช้ลวดลายมิคกี้ เมาส์ และมินนี่ เมาส์ สุดน่ารัก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปิ้งขนมปัง, เครื่องทำแพนเค้ก หรือ แก้วน้ำ● โซนที่ 3 ห้องน้ำ : อาบความงามในแบบฉบับเจ้าหญิงดิสนีย์ และโฟรเซ่น กับโซนห้องน้ำที่พิเศษสุดด้วยชุดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หวีสุดน่ารักจากแบรนด์ Wet Brush แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จากแบรนด์ Fluocaril ผ้าโพกผม และเครื่องสำอาง● โซนที่ 4 ห้องนั่งเล่น : สาวกสตาร์ วอร์สพลาดไม่ได้ กับการตกแต่งห้องนั่งเล่นด้วยของเล่นสุดปัง ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโยดาสุดน่ารักจากแบรนด์ Mattel หรือ ไลท์เซเบอร์จากแบรนด์ Hasbro และเสื้อผ้าดีไซน์สปอร์ตจาก แบรนด์ FBT● โซนที่ 5 ห้องทำงาน : ปลุกไฟในการทำงานไปกับซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวล ด้วยห้องทำงานที่มาพร้อมกับ เสื้อผ้าสุดฮิปจากแบรนด์ Character Studios และโมเดลสุดเท่น่าสะสม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายอีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมในปีนี้ คือการบูรณาการโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์ (O2O) เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างประสบการณ์ความสนุกได้อย่างไร้รอยต่อ โดยแฟนๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ณ โซนบีคอน 2 (Beacon 2) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 28 สิงหาคม 2565 นี้ นอกจากจะสามารถร่วมสนุกไปกับบูธกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ไลเซนซีชั้นนำบน Shopee และ Shopee Mall อาทิ เคสโทรศัพท์มือถือและไอแพด จาก Applesheep เสื้อผ้าลายการ์ตูนลิขสิทธิ์แท้จาก Character Studios ชุดนอนสุดน่ารัก Josilins หวีแปรงวงรี ถนอมเส้นผมและรากผม จาก Wet Brush สินค้าเครื่องครัวจาก UNO and A-Home และ ของเล่นน่าสะสมจาก Funko ที่ถูกจัดแสดงในห้องต่างๆ ผ่านการสแกน QR Code เพื่อเข้าไปเลือกซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันช้อปปี้ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าลดราคามากกว่า 80% โค้ดส่วนลดสูงสุด 300 บาท และโค้ดรับเงินคืนสูงสุด 80% Shopee Coins พร้อมจัดส่งถึงที่บ้านในขณะที่แฟนๆ ทางบ้านก็ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าแคมเปญบนแอปพลิเคชันช้อปปี้ด้วยข้อเสนอเดียวกัน พร้อมร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลพิเศษกับเกมต่างๆ บน Shopee Prizes และรับชมภาพบรรยากาศงานผ่านฟีเจอร์ Shopee Live ที่พิเศษสุดในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป แฟนๆ จะได้พบกับ คุณบาส - สุรเดช พินิวัตร์ ที่ขออาสาพาทัวร์ทั่วงานทุกซอกทุกมุมแพท - ณปภา ตันตระกูล กล่าวว่า “ตั้งแต่เด็กจนโต ตัวละครของดิสนีย์ได้ส่งความสุขและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งตัวแพทและน้องเรซซิ่งเสมอมา ในฐานะแฟนคลับดิสนีย์ตัวยง แพทจึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดตัว “Disney Funtastic Bazaar with Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day” ในวันนี้ ซึ่งเป็นงานเดียวที่แฟนๆ ทุกเจเนอเรชันที่มีความผูกพันกับดิสนีย์จะได้เปิดประสบการณ์ความสนุกสุดอัศจรรย์ในหลากมิติ ร่วมกับคาแรกเตอร์โปรดในบ้านสไตล์ดิสนีย์ที่แฟนๆ ใฝ่ฝัน พร้อมกิจกรรมความสนุกรูปแบบต่างๆ และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์จากดิสนีย์ได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้อีกด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสสุดพิเศษที่หาได้ยาก ฉะนั้นแพทจึงไม่อยากให้แฟนๆ พลาด เลยอยากขอเป็นตัวแทนเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดิสนีย์ด้วยตัวคุณเอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ค่ะ”พบกับกิจกรรม “Disney Funtastic Bazaar with Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day” ณ โซนบีคอน 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 28 สิงหาคม 2565 และถ้ายังไม่จุใจ แฟนๆ ยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดอัศจรรย์กันต่อได้ที่แอปพลิเคชันช้อปปี้จนถึง 16 ตุลาคม 2565 พร้อมเตรียมพบกับแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Disney Funtastic Bazaar Super Brand Day ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่พาเหรดความพิเศษแบบอัดแน่น อาทิ คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Applesheep และ Josilins นอกจากนี้ นักช้อปยังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์อีกมากมายเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shp.ee/bmuyxw7ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Gallery