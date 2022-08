โรงเรียนสอนภาษาปิดระนาว AUA ปรับแผนลุยออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360- โควิดสะเทือนโรงเรียนสอนภาษา ปิดตัวระนาวทั้งรายเล็กรายใหญ่ AUA ปรับแผน ผุดหลักสูตรออนไลน์ ผลตอบรับดี หลังเปิดสอนปกติ ยอดผู้เรียนออนไลน์ยังพุ่ง โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงาน เหตุต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษา เพราะกลัวถูกเลย์ออฟ ล่าสุดฉลองเข้าสู่ปีที่ 70 ปรับหลักสูตรใหม่ ขยายสาขาอีก 2-3 สาขาปีหน้านายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA) เปิดเผยว่า ตนเข้ามาบริหาร AUA ก่อนมีโควิดเพียง 2 เดือน จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมาก ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมโรงเรียนสอนภาษามีการปิดตัวตัวค่อยข้างเยอะ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพราะมีต้นทุนที่ต้องจ่ายในขณะที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จึงมีปิดสาขาลงไปบ้างในส่วนของ AUA ได้มีการปรับแผนรับมือเช่นกัน ด้วยการปรับหลักสูตรการเรียนมาเป็นออนไลน์ทั้งหมด ภายใต้การบริหารจัดการที่ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ไม่แตกต่างไปจากที่เคยเรียนในห้องเรียนแบบปกติ และหลังจากต้นปีที่ผ่านมา AUA ได้กลับมาทำการเรียนแบบปกติแล้ว แต่กลับพบว่า หลักสูตรออนไลน์ยังเป็นที่นิยมสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนในวัยทำงานกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยช่วงโควิดมีเรียนอยู่ 50% หลังโควิดเพิ่มขึ้นเป็น 60% เนื่องจากต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพราะกลัวถูกเลย์ออฟ หรือหากตกงานก็ยังมีทักษะด้านภาษาช่วยในการหางานได้ง่ายขึ้นปัจจุบัน AUA มีการเรียนออนไลน์อยู่ที่ 30% และแบบปกติ 70% หรือปัจจุบันแต่ละเทอมมีนักเรียนอยู่ราว 20,000 คน เฉลี่ยแต่ละหลักสูตร ราคา 4,000 บาทต่อเทอม ซึ่งทาง AUA ได้ปรับหลักสูตรการเรียนใหม่ให้ทันสมัยและเข้ากับการศึกษาในยุคใหม่ ได้แก่ 1.หลักสูตร English for Communication 2.English for Business 3. English for Academic Purposes 4.IELTS Preparation 5.Effective Writing 6.Research Writing และ 7.Thai for Communication หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังได้พัฒนาหลักสูตรพิเศษพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรด้วย เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับเอ็นจีเนียร์, ภาษาอังกฤษสำหรับการขายและการตลาด เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ในปี2566 ทาง AUA มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 2-3 สาขา ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด จากปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่ 8 สาขา แบ่งเป็นกทม. 4 สาขา ได้แก่ ราชดำริ หัวหมาก เมืองทองธานี และซีคอนบางแค และต่างจังหวัด อีก 4 สาขา คือ ภาคเหนือที่เชียงใหม่ เชียงราย ภาคตะวันออก ที่ระยอง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อุดรธานี รวมถึงมีแผนขยายบริหารไปสู่ AEC ด้วยทั้งนี้เนื่องในโอกาสการดำเนินงานครบรอบ 70ปีที่ AUAเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้เรียนกว่า 2ล้านคนให้ก้าวไปสู่อีกขั้นของความสำเร็จจึงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง AUA 70" Anniversaryประกอบด้วย 1. Online Contestเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษได้ส่งเรื่องราวของตนเองผ่านทาง Facebook AUA Language Centerแบ่งปันว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเติมเต็มความฝันของตนเองได้โดยผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาคอร์สเรียนที่ AUAรวมทั้งหมด 7รางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000บาท2.กิจกรรมเพื่อสังคม "Read for the Bind"เชิญชวนครูต่างชาติบุคลากรและนักเรียน AUAจำนวน 70คนร่วมกันอ่านหนังสือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับผู้พิการทางสายตาสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน.