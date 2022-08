กลุ่มเบญจจินดาจัดกิจกรรม “BCG Race for the Challenge” วิ่งการกุศล รายได้ทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ

เมื่อ 28 ส.ค. 65 คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเบญจจินดา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ BCG Race for the Challenge ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเบญจจินดา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งระยะ 5 กม. และระยะ 10 กม. รวมกว่า 1,000 คนสำหรับรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรายได้สมทบจากผู้บริหารพนักงานกลุ่มเบญจจินดา และพันธมิตร รวม 800,000 บาท จะนำไปบริจาคแก่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้ได้รับมาตรฐานที่ดีทั่วประเทศทั้งนี้ นอกจากผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มเบญจจินดาเข้าวิ่งในครั้งนี้แล้ว ได้มีพันธมิตรร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยจาก Huawei, TCC Industry and Engineering, Hewlett-Packard, Palo Alto, PPlus Vision, HikVision, Nokia, NW ก้าวไกลอุตสาหกรรม และ VMWare