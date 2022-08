เปิดภารกิจ "กนอ." ส่องเมืองอัจฉริยะญี่ปุ่นปรับโฉมนิคมฯ ดึงลงทุน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ถือเป็นเม็ดเงินสำคัญส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ แน่นอนว่าแม็กเน็ตที่จะดึงดูดการลงทุนไม่ใช่เพียงสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เท่านั้น หากแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีก และหนึ่งในกลไกสำคัญคือพื้นที่การลงทุนโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแนวดิ่ง โครงการ Vertical Industrial Area เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการและตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งอุตสาหกรรมในเขตเมืองที่มีความต้องการใช้พื้นที่อำนวยความสะดวกและระบบคมนาคมที่สะดวกทันสมัย ต้องการพื้นที่น้อยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ก (Smart Park) ต้นแบบของนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเชิงนิเวศ ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ ด้วยการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการดำเนินการทั้งหมดดังนั้นระหว่าง 25-27 ส.ค. 65 กนอ.ได้นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ Haneda Innovation (HI) City ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The National Strategic Special Zones) ของญี่ปุ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เขตโอตะ กรุงโตเกียว ซึ่งเมื่อ 27 พ.ค. 65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมแล้วเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้เขตอุตสาหกรรมในโอตะมีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทแปรรูปโลหะ และเครื่องจักรในยุคเฟื่องฟูมีมากถึง 9,000 แห่ง แต่ต่อมาได้ลดลงไปเนื่องจากเกิดภาวะถดถอยของอุตสาหกรรมเลเซอร์ที่เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ ทำให้ 9 บริษัทหันมาร่วมมือในการพัฒนา HI City ขึ้นโดยการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่นแต่ละรายมาร่วมมือออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่และตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน และยังเป็นแหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสถานีไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังมีร้านค้า โรงแรม สำนักงาน ศูนย์จัดการประชุมและการแสดงที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งโครงการจะสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ในปี ค.ศ. 2023นอกจากนี้ยังได้ไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเมืองของเมืองโยโกฮามา (Yokohama) ที่มีการวางแผนการพัฒนาเมืองใหม่ผ่าน 6 โครงการหลัก โดยเฉพาะหนึ่งใน 6 โครงการ คือ Minato Mirai 21 (New City) ซึ่งมีพื้นที่ราว 168 เฮกเตอร์ผ่านการถมทะเล และใช้ระยะเวลาการพัฒนาปัจจุบันดำเนินมา 40 ปี โดยการสร้างแลนด์มาร์ก ผ่านอาคารที่ทันสมัย จัดวางเรียงตึกให้ดูสวยงาม และคงโกดังสินค้าที่เป็นแบบดั้งเดิมเอาไว้จากพื้นที่เดิมเป็นอู่ต่อเรือ จนได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ของญี่ปุ่นและดึงดูดการเข้ามาเยี่ยมชมจากคนทั่วโลกเมืองแห่งนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่มารวมอยู่ราว 1,800 แห่ง โดยตอบโจทย์เมืองแห่งการพัฒนาระบบพลังงาน สู่การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Yokohama Smart City Program (YSCP) ซึ่งให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานใน 3 ส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง โดยโครงการ minato mirai 21 จะคำนึงถึงการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการสร้างระบบ casbee ที่กำหนดให้ผู้สร้างตึกและอาคารต่างๆ ยึดตามแบบที่กำหนดไว้ และที่โดดเด่นสุดคือ การพัฒนาระบบพลังงานที่ป้อนอาคารเป็นของตนเองคือ Central Energy Plant ที่ป้อนอาคารต่างๆ ในพื้นที่รวม 67 แห่ง ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ 15%“เมื่อ 170 ปีเมืองโยโกฮามา ซึ่งอยู่ในจังหวัดคานากาวะ เป็นพื้นที่ติดทะเลอยู่ทางด้านตอนใต้ของเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีประชากรกว่า 4 ล้านคนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี มีขนาดพื้นที่ 453 ตาราง กม. เดิมเป็นเมืองท่า อู่ต่อเรือ ซึ่งนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีโรงงานจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันได้เกิดมลพิษที่กระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามลำดับ ปี พ.ศ. 2393 รัฐบาลเมืองโยโกฮามาจึงมีแผนที่จะเตรียมพัฒนาเมืองใหม่ จากเมืองอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นเมืองท่าการพาณิชย์ นี่คือจุดเริ่มต้นของการขยายพื้นที่ขึ้นมาใหม่ ด้วยการ “ถมทะเล” โดยใช้เวลาถึง 40 ปี ในที่สุดโยโกฮามาได้กลายเป็น “Smart City” เต็มรูปแบบนายวีริศยังกล่าวถึงภารกิจในการร่วมกับบีโอไอไปโรดโชว์การลงทุนที่โตเกียวเมื่อ 26 ส.ค.ว่า ได้มีโอกาสไปดูงานของบริษัทผู้ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า Printed Circuit Board : PCB) ที่ใช้ในรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่อยู่ในนิคมฯของไทยที่ จ.ชลบุรีหรือพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าวได้ยืนยันถึงการขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นโดยมีเม็ดเงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 และจะแล้วเสร็จใน 2 ปี"ผมขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อบริษัทซึ่งผู้บริหารระดับที่เป็น CEO เขายืนยันแน่นอนแล้วว่าจะขยายการลงทุนในไทยเพราะเขามีคำสั่งซื้อเพิ่ม ซึ่งลูกค้าหลักคือกลุ่มยานยนต์เดิมเขามองเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย แต่ที่สุดได้เลือกไทยและเขายังระบุว่าไทยจะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่สุดของเขาและจะชิปโรงงานจากญี่ปุ่นไปไทย และมองว่าอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จะเติบโต และปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ที่ขาดแคลนเขามองว่าจะมีแนวโน้มคลี่คลายลงได้" นายวีริศกล่าวทั้งนี้ กรณีที่ค่าแรงของไทยมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่นักลงทุนมองในแง่ของความมั่นคงของแรงงานภาพรวมที่ไทยยังมีศักยภาพ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค การขนส่งที่ไทยมีแนวทางพัฒนาที่ทันสมัย นี่คือจุดหลักที่ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจในการขยายการลงทุนโรงงานแห่งใหม่ และจากการหารือก็ยืนยันตรงกันกับที่ก่อนหน้านี้ กนอ.เองมองว่ากรณีความขัดแย้งของสองประเทศมหาอำนาจก็จะเป็นโอกาสของการลงทุนไทย“เราได้พบนักลงทุนญี่ปุ่น เขาก็ยืนยันว่าตอนนี้สิ่งที่นักลงทุนที่อยู่ในเอเชียจะย้ายฐานมาที่ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นและไทยก็เป็นจุดสำคัญในการลงทุน เมื่อประเทศต่างๆ เปิดไปมาหาสู่กันได้ ก็จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังหมายตาอยู่ ซึ่งบีโอไอก็ได้แจ้งสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งการลงทุนสิ่งแวดล้อมเช่นประหยัดพลังงาน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะได้ลดภาษีฯ มากขึ้น สิทธิประโยชน์ที่พักอาศัยผู้บริหารเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ ฯลฯ ชาวต่างชาติก็สนใจมาก และเรายังได้พบกับสมาคมผู้ผลิตอาหารและเครื่องจักรที่ผลิตอาหาร ก็สนใจจะร่วมลงทุนกับ กนอ.เป็นต้น” นายวีริศกล่าวส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี และมีมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวนั้น ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการลงทุนเนื่องจากการลงทุนมองระยะยาวมากกว่าระยะสั้นและจะไม่เกิดการย้ายฐานการลงทุนแต่อย่างใด“เชื่อว่าการลงทุนอาจกระทบบ้างระยะสั้นเพื่อรอดูเหตุการณ์อีก 1 เดือน แต่หากมีเหตุการณ์ไม่สงบยืดเยื้อไปอีก 3-4 เดือนก็อาจมีผลกระทบอยู่บ้าง โดยเฉพาะโครงการที่จะหมดสัญญาต้องเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติ ซึ่ง กนอ.มีอยู่ประมาณ 2 โครงการ แต่คาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบ เพราะเป็นโครงการไม่ได้ดำเนินการใน 1-2 เดือน เป็นโครงการระยะยาว ส่วนโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่มีปัญหา” ผู้ว่าฯ กนอ.กล่าว