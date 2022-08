SHISEIDO ฉลอง 150 ปี เผยเส้นทางความสำเร็จภายใต้แนวคิด “THE OTAKUism” ตอกย้ำผู้นำ Japanese Beauty Innovation

ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้าน Japanese Beauty Innovation ด้วยการถ่ายทอดเส้นทาง 150 ปีแห่งความหลงใหลในความงาม ที่มุ่งมั่นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับความงาม (Life and Beauty) ภายใต้งานที่มีชื่อว่าสำหรับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2565 ณ Hall of Fame ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางตลอด 150 ปี นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแบรนด์จากร้านขายยาสไตล์ตะวันตก ณ หัวมุมถนนย่านกินซ่า มุ่งมั่นในการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลก ด้วยความเชื่อที่ว่าชีวิตและความงามเชื่อมโยงถึงกันเสมอ ไม่ว่าความงามที่เกิดจากความสุข ความมั่นใจ หรือความหลากหลายแบรนด์ SHISEIDO ไม่เพียงแต่ชื่นชอบในความงาม แต่ทว่าหลงใหลในความงาม โดยยึดมั่นในแนวคิดคือความหลงใหลและเชี่ยวชาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผ่านการศึกษาและวิจัย นำมาสู่แก่นแท้ของความงาม 3 ประการ ประกอบด้วย นวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์ (Skincare Science) ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (Sensorial Design) และพลังแห่งธรรมชาติ (Power of Nature) ถ่ายทอดออกมาผ่านของงานนี้ ได้แก่ในโซนนี้ได้นำเสนอการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Life Science การศึกษาที่ลงลึกมากกว่าผิวภายนอก เพราะพื้นฐานผิวสุขภาพดีไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องและดูแลผิวภายนอกให้แข็งแรงเท่านั้น แต่เริ่มต้นจากภายใน ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบภายในร่างกาย เช่น ระบบประสาท (Nervous System), ระบบไหลเวียนโลหิต (Blood Circulation) และระบบภูมิคุ้มกัน (Immunity System) สู่ผลลัพธ์ผิวสุขภาพดี แลดูเปล่งประกายออกแบบความรู้สึกที่เป็นมากกว่ารูปทรง แบรนด์ SHISEIDO ใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของประสบการณ์หยั่งลึกทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพราะความงามไม่ได้ถูกจุดประกายจากการมีสุขภาพผิวที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับชีวิต อารมณ์ และความรู้สึก ดังนั้นการพัฒนาทุกๆ ผลิตภัณฑ์จึงคำนึงและใส่ความรู้สึกลงไป ตั้งแต่การออกแบบเนื้อสัมผัส กลิ่น ให้ตอบโจทย์ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพผิว รวมไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผสานศาสตร์และศิลป์ของความประณีตตามแบบฉบับวัฒนธรรมญี่ปุ่น สู่ที่สุดของความงามในชีวิตอย่างแท้จริงเป็นโซนที่ชวนมาถอดรหัสความลับของพลังแห่งธรรมชาติ โดย SHISEIDO ได้คัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติที่หลากหลาย ตั้งแต่เทือกเขาสู่ท้องมหาสมุทร เพื่อนำมาศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งที่สุดของอานุภาพแห่งการปกป้องและฟื้นบำรุงผิว เพราะ “พลังแห่งธรรมชาติ" คือพลังที่เสริมสร้าง "ผิวสุขภาพดี" ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนที่สุดนอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลต์สุดพิเศษ คือ ห้องที่ผสมผสานแนวคิดของศิลปะ และวิทยาศาสตร์ (Art and Science) สะท้อนความงดงามในทุกรูปแบบ ตามหลักแนวคิดสำคัญของแบรนด์ชิเซโด้ นำเสนอผ่านเงาสะท้อนของกระจก ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (IKEBANA) และลวดลายของเส้นแสงที่จำลองมาจากรูปทรง DNA และผนังเซลล์ทั้งนี้ ภายในงานวันที่ 25-26 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากแขกคนสำคัญของชิเซโด้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น วี - วิโอเลต วอเทียร์ Shiseido New Ultimune fan, แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, โอม - ภวัต จิตต์สว่างดี, นนน - กรภัทร์ เกิดพันธุ์, เพิร์ธ - ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร และอีกหลากหลายท่านที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในครั้งนี้ภายในงานยังได้พบกับกิจกรรมและโปรโมชันสุดพิเศษอีกมากมาย เช่น- ร่วมตรวจสภาพผิวด้วยเครื่อง Skin Visualizer ที่บอกค่า Blood Circulation ของผิวเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะและดีที่สุดให้กับคุณ พร้อมรับฟรี New Ultimune 10ml มูลค่า 950 บาท และสเปรย์แอลกอฮอล์ From life comes beauty- เมื่อลงทะเบียน รับฟรี New Ultimune 3 Days Challenge (1.5ml x 6pcs) มูลค่า 900 บาท- รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงาน- รับ Cash Voucher, คะแนนสะสม และของขวัญพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามยอดที่กำหนดสำหรับ SHISEIDO GINZA TOKYO THE OTAKU 150 Years of Beauty Obsession เปรียบเสมือนนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของ SHISEIDO ตลอด 150 ปี โดยงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2565 บริเวณ Hall of Fame ณ ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหลงใหลในความงามไปด้วยกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของขวัญและโปรโมชันพิเศษมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page: @ShiseidoThailand#ShiseidoTheOtaku #Shiseido150yearswithYou #ShiseidoThailand