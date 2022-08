ซูเปอร์สปอร์ต ผุดสาขาที่ 5 ในภูเก็ต

ผู้จัดการรายวัน 360 - – Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง ภูเก็ต เพื่อตอกย้ำและเสริมแกร่งจุดยืนของซูเปอร์สปอร์ตให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับสินค้ากีฬาชั้นนำของภูเก็ต จุใจกับกับสินค้าหลากหลายและครอบคลุมกีฬาหลักทุกประเภท ได้แก่ วิ่ง ฟุตบอล เทนนิส ฟิตเนส และว่ายน้ำ จากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ เช่น Nike, Adidas, Reebok, Crocs, Fila, New Balance, Skechers และ Speedo ตั้งเป้าเจาะกลุ่มลูกค้าชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง ศูนย์การค้าครบวงจรที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อวดมิติใหม่แห่งความทันสมัย ที่มาพร้อมความสะดวกสบายที่ครบครัน ด้วยดีไซน์อันมีเอกลักษณ์ของความงามที่กลมกลืนไปกับอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบ ตามแนวคิด "Lifestyle and Experiential Community" สะท้อนความเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ภายใต้ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ภูเก็ตถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นเมืองที่โดดเด่นและเป็นจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับคนรักกีฬา รวมถึงการจัดอีเวนต์ต่างๆ ภูเก็ตก็มีพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาอย่างครบครัน โดยเป็นพิกัดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซูเปอร์สปอร์ตจึงตัดสินใจเปิดสาขาที่ 5 ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการ โดยเรามีเป้าหมายคือต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชุมชนที่มีชีวิตชีวานี้ และเชื่อมั่นว่าการเปิดสาขาใหม่ครั้งนี้จะเสริมความแกร่งให้กับซูเปอร์สปอร์ต ในฐานะผู้ค้าปลีกเครื่องกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้อีกด้วย”ซูเปอร์สปอร์ต สาขาถลาง จะเป็นสาขาที่ 5 ของแบรนด์ในภูเก็ต ถัดจากซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัล ภูเก็ต /ซูเปอร์สปอร์ต ปอร์โต้ เดอ ภูเก็ต / FIT by Supersports โลตัส ภูเก็ต ถลาง และซูเปอร์สปอร์ต แฟคตอรี่ สโตร์ โลตัส ภูเก็ต สามกอง โดยสาขาใหม่ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลางนี้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 600 ตร.ม. พร้อมนำเสนอสินค้าและอุปกรณ์กีฬาครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทุกคนร่วมฉลองการเปิดสาขาใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์กีฬาชั้นนำ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 50% รับของขวัญสุดพิเศษเมื่อซื้อสินค้า และข้อเสนอดีๆ จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ถึง 25 กันยายน 2565 นี้