กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมกล้องดิจิทัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี BIG CAMERA BIG PRO DAYS 16 เริ่ม 30 ส.ค. – 4 ก.ย. 65 ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ จับมือ บิ้กคาเมร่า ชวนทุกท่านมาเปิดเทรนด์ใหม่ของวงการการถ่ายภาพกับมหกรรมกล้องดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่คนเล่นกล้องไม่ควรพลาด ในงาน BIG CAMERA BIG PRO DAYS 16 “The New Start” เริ่มต้นความสุขครั้งใหม่กับการถ่ายภาพที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานพบกับขบวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพของแบรนด์กล้องดิจิทัล เลนส์ และอุปกรณ์การถ่ายภาพ อาทิ CANON, FUJIFILM, SONY, PANASONIC, OLYMPUS, TAMRON, SIGMA, DJI, GOPRO และอุปกรณ์สำหรับการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกมากมาย พร้อมทั้งเปิดตัว Canon EOS R10 ในงานให้ได้สัมผัสและทดลองสินค้าก่อนใคร รวมถึงสินค้าไฮไลท์สุด Exclusive ขายเฉพาะที่ Big Camera งานเดียวที่รวบรวมกูรู ช่างภาพตัวจริงและเหล่าฟิล์มเมกเกอร์ ชื่อดังกับกิจกรรม Workshop สุด Exclusive เจาะลึกมุมมองทางการถ่ายภาพที่ตอบโจทย์ lifestyle สร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในแบบของคุณกับเทคโนโลยีและรูปแบบเทรนด์ใหม่ของวงการการถ่ายภาพ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของประเทศไทย ร่วมกระทบไหล่ Influencers ชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทย! ที่มาให้ความรู้ คำแนะนำ และแชร์ประสบการณ์การถ่ายภาพ อาทิ วิน บัดดี้, หาว-ต่อวงศ์ ซาลวาลา, ทวีพงษ์ ประทุมวงศ์, ใหญ่ เพจ SnapTech Zone , ไก่-นิพนธ์ แสงผึ้ง, โอ๊ต-ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี, เบญจามิน เพจ Benjamin Filmmaker, อนุพันธ์ TravelKnuman, หมาก-เมธัส เกลี้ยงทอง เพจ The Walker, แอมป์ พุฒิพงษ์ ศิลปินช่างภาพสไตล์มินิมอล, โยชูวา สมารมย์ เจ้าของเพจ Photo School Thailand ฯลฯ และเปิดโลกการเรียนรู้กับเวิร์คช็อปการทำ Live แบบมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโดย อาจารย์ ดร.กิตติธัช ศรีฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) จะมาพูดคุยถึงการเริ่มต้นเพื่อเป็นนักถ่ายภาพใต้น้ำ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม กับหัวข้อความคิดสร้างสรรค์กับการถ่ายภาพเล่าเรื่อง (Creative Storytelling with Photography)ครั้งแรกและครั้งเดียวกับโปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปี ลดแรง ทุกแบรนด์ดัง! พิเศษสำหรับคนรักการถ่ายภาพ กับสินค้าราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น ส่วนลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท และของแถมพิเศษอีกมากมายในงานฯ รับฟรี! Workshop มูลค่า 20,000.- บริการจัดเซ็ต LIVE, VLOG, Youtube สำหรับหน่วยงานและองค์กรฟรี พร้อมแนะนำการใช้งานแบบครบวงจร อาทิ Set แม่ค้าที่ Live ขายสินค้าออนไลน์, ชาวบิวตี้บล็อกเกอร์ หรือ ชาวเกมเมอร์ ให้ได้คุณภาพ งานภาพและเสียงคมชัด โดดเด่นกว่าใครแบบมืออาชีพ โดยเหล่า Product Specialist มืออาชีพ จาก BIG Cameraงานเดียวที่ตอบโจทย์คนรักการถ่ายภาพ มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีความประทับใจสำหรับการถ่ายภาพได้ที่งาน BIG CAMERA BIG PRO DAY 16 "The New Start" ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook fan page: CentralWorld