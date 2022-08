Kaidee ร่วมฉลองวันสุนัขโลก ปอมเมอเรเนียนครองใจนักช้อปไทย

Kaidee แพลตฟอร์มสินค้ามือสองออนไลน์อันดับหนึ่งของคนไทย ชี้เทรนด์ตลาดสุนัขออนไลน์ คนไทยนิยมเลี้ยงสุนัขขนาดเล็กเพิ่มขึ้น โดยมีสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนครองแชมป์ได้รับความนิยมสูงสุด พร้อมเชิญชวนผู้ใช้งาน Kaidee กว่า 14 ล้านคน ร่วมสนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ (The man that rescues dogs foundation) องค์กรการกุศลที่ทำงานช่วยเหลือสุนัขจรจัดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริจาคเงินผ่านการสแกน QR บนหน้าแพลตฟอร์ม Kaidee ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ เนื่องในโอกาสวันสุนัขโลกนายมาร์ค นอสเวิร์ธที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kaidee เปิดเผยว่า “ในช่วงเศรษฐกิจผันผวน แต่ตลาดสัตว์สุนัขออนไลน์ไทยยังคงโตอย่างเนื่อง เผยข้อมูลการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Kaidee ปี 2565 ล่าสุด พบว่าคนไทยหันมานิยมเลี้ยงสุนัขขนาดเล็กเพิ่มขึ้น โดยมีสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ชิวาวา และ ชิสุ เป็นสายพันธุ์ที่คนไทยให้ความสนใจสูงสุดตามลำดับ แซงหน้าไซบีเรียน ที่เคยเป็นอันดับหนึ่งในปีที่ผ่านมา โดยราคาที่ผู้ขายนิยมลงประกาศขายสุนัขอยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยคนไทยต่อครัวเรือนในแต่ละเดือนอยู่ที่ 28,000 บาทเท่านั้น และนอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยนิยมใช้แพลตฟอร์ม Kaidee เป็นช่องทางในการลงประกาศหาบ้านให้สุนัข โดยตั้งราคาอยู่ที่ 0 บาทเท่านั้นทั้งนี้ Kaidee แพลตฟอร์มเพื่อผู้ประกอบการไทยและคนไทยตัวจริง ชูจุดเด่นของแพตฟอร์มที่มีเฉพาะภาษาไทย ทำให้ลดปัญหาเรื่องผู้ค้าจีนตัดราคาหรือสินค้าจีนล้นแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกัน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ร่วมสนับสนุนการทำงานของ มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวดอกส์ ซึ่งได้ดำเนินงานช่วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยการใช้พื้นที่ของ Kaidee บนหน้าเวปไซต์และแอปพลิเคชัน ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้งานจำนวน 14 ล้านราย ร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ ผ่านการสแกน QR บนหน้าเวปไซต์และแอปพลิเคชัน ในวันที่ 26 ส.ค. นี้ เนื่องในโอกาสวันสุนัขโลกนายไมเคิล เจมส์ เบน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวดอกส์ กล่าวว่า “ในนามของมูลนิธิฯ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทาง Kaidee เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ กำลังประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายอย่างหนักอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ที่ส่งผลทำให้ยอดผู้บริจาคลดลง แต่จำนวนสุนัขจรจัดที่ทางมูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงที่มีสุนัขอยู่ในความดูแลถึง 1,080 ตัว และฟรีคลีนิกที่ได้ให้การรักษาสุนัขจรจัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 9,534 ตัว การช่วยเหลือของ Kaidee และประชาชนไทยในครั้งนี้ คือแรงใจสำคัญที่จะทำให้มูลนิธิของเราก้าวต่อไปได้”เกี่ยวกับขายดี (Kaidee)Kaidee.com แพลตฟอร์มสินค้ามือสองอันดับหนึ่งของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยเปิดให้ให้บริการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน มีสินค้าหลากหลายรายการตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคไทย ยืนยันความเป็นผู้นำด้วยจำนวนยอดผู้ใช้งานมากกว่า 14 ล้านคนในแต่ละเดือน โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา Kaidee ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม EMPG ผู้นำกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก พร้อมต่อยอดศักยภาพยกระดับธุรกิจมาร์เก็ตเพลส ยานยนต์ และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการและผู้บริโภคไทยเกี่ยวกับมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ (The man that rescues dogs foundation)มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในพื้นที่บางแสน และบางพระ จ.ชลบุรี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเปิดเป็นศูนย์พักพิงให้การดูแลสุนัขจำนวนทั้งสิ้น 1,080 ตัว รวมถึงภารกิจให้อาหารสุนัขข้างถนนอีกกว่า 450 ตัว นอกจากนี้ยังมีศูนย์ดูแลสุนัขพิเศษ สำหรับสุนัข แก่ ป่วย พิการ อีกกว่า 60 ตัว ที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา รวมถึงการทำความสะอาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับสุนัขพิการลากขา ทำให้สุนัขเหล่านี้มีความสุข ฝึกให้พวกเขาเข้าสังคม ไว้ใจคน เพื่อนำไปสู่การหาบ้านต่อไป นอกจากนี้ยังฟรีคลินิกรักษาสุนัขจรจัด ดำเนินงานโดยสัตวแพทย์ปริญญา ให้การรักษาสุนัขจรจัดในกรณีที่สุนัขเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ รวมถึงบริการด้านวัคซีน ถ่ายพยาธิ ทำหมัน และอื่นๆ ที่สามารถนำสุนัขจรจัดมาเข้ารับการรักษาได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย