one สนั่นจอ เปิดโผคอนเทนต์เด็ดครึ่งปี 2022

ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ เมื่อบ่ายวันก่อน

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์” พร้อมผู้บริหาร เช่น คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม, คุณนิพนธ์ ผิวเณร, คุณเดียว วรตั้งตระกูล, คุณอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์, คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, คุณวรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, คุณสุธาสินี บุศราพันธ์ จัดงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ” เปิดโผคอนเทนต์เด็ด จากช่องวัน 31 และช่อง GMM 25 ตลอดครึ่งหลังปี 2022 โดยมีนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงานประเดิมงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ” 2022 ด้วยภาพความสำเร็จที่ผ่านมาของ ช่องวัน 31 และช่อง GMM 25 ที่ก้าวสู่การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ในฐานะผู้นำสถานีโทรทัศน์แห่งเมืองไทย ที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมายกว่า 55 ล้านคน ใน 8 เดือนแรกของปี 2022 ด้วยคอนเทนต์หลากหลายรสชาติ ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ส่งผลให้คว้าเรตติ้งอันดับ 2 ในช่วง Primetime ซึ่งเติบโตขึ้น 9% จากปีที่แล้ว นับเป็นสถานีโทรทัศน์กลุ่ม Top 10 ที่เติบโตสูงสุดในขณะที่ด้าน Social Platform ก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น facebook , Youtube , IG , TikTok ที่มีผู้ติดตามเป็นอันดับ 1 ทุกช่องทาง นอกจากนี้ยังเสิร์ฟความสนุกให้เข้าถึงผู้ชมอย่างใกล้ชิด ด้วยแอปพลิเคชัน oneD ที่การันตีความแรง ด้วยสถิติสุดปัง หลังเปิดตัวได้เพียง 3 เดือน กับยอดดาวน์โหลดที่ทะลุ 10 ล้านดาวน์โหลด ขึ้นแท่นอันดับ 1 การดาวน์โหลดสูงสุดในกลุ่ม Entertainment ทั้งจากระบบ iOS & Android โดยมียอด Total Views เติบโตกว่า 1100% ยอดผู้ใช้สูงสุดต่อเดือนเติบโต 600% และมียอดผู้ใช้สูงสุดมากถึง 1.4 ล้านคนต่อวัน ตอกย้ำกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ชมทั่วประเทศโดยในครึ่งหลังปี 2022 นี้ยังคงเสริมทัพความปังให้ดังกว่าเดิม ด้วยคอนเทนต์เด็ดระดับพรีเมียมที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ ที่พร้อมเสิร์ฟผู้ชมในทุกช่องทางทั้งช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์เริ่มต้นด้วยละครสุดแซ่บจาก CHANGE 2561 เรื่อง “สายรุ้ง” บทประพันธ์ของ “ทมยันตี” ที่นำแสดงโดย ป้อง ณวัฒน์, แซมมี่ เคาวเวลล์, แคทรียา อิงลิช, บุ๋ม ตรีรัก, ปิ๊ป รวิชญ์ ร่วมด้วย ทิกเกอร์ อชิระ ต่อด้วยละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ “คุณชาย” ที่หลายคนรอคอย นำแสดงโดย ฟิล์ม ธนภัทร, ตงตง กฤษกร, แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ , ป๊อก ปิยธิดา, เป้ย ปานวาด, มิลลี่ คามิลล่า, แจม รชตะ ฯลฯ ต่อด้วยละคร “ดงดอกไม้” นำแสดงโดย พุฒิ พุฒิชัย, พิม พิมประภา, มิว ลักษณ์นารา, นิว ฐิติภูมิจากนั้นเป็นการเปิดตัว VTR จากละครฟอร์มยักษ์อีกหลากรสชาติ ที่จ่อคิวกันมาเตรียมออกอากาศอีกเพียบ เช่น ละคร “จันทร์กลางใจ” นำแสดงโดย ฟิล์ม ธนภัทร, ใบเฟิร์น อัญชสา, แซม ยุรนันท์ ต่อด้วยละคร “มณีพิศวาส” นำแสดงโดย นิว ฐิติภูมิ, บัว นลินทิพย์เบญ เรวิญานันท์ และละคร “พระนคร 2410” นำแสดงโดย ฌอห์ณ จินดาโชติ , ชาร์เลท วาศิตา , พอยท์ ชลวิทย์ ฯลฯจากนั้นต่อเนื่องไปกับละครช่วงเวลา 1 ทุ่ม ที่ยกขบวนกันมาแบบแน่นๆ ก็มาช่วยกันสร้างความม่วนซื่นด้วยโชว์สนุกๆ ในเพลง “ขอให้รวย” นำโดยละคร “เจ้าสาวยืนหนึ่ง” ที่ได้หนุ่มเต๋า เศรษฐพงศ์ มาประกบคู่นางเอกหน้าใส เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา, ปีโป้ ณัชพัณณ์, ลำไย ไหทองคำ, ฮาย ชุติมา ต่อด้วยเรื่อง “ซิ่นลายโส้” นำแสดงโดย กั้ง กรณ์, ไข่มุก รุ่งรัตน์, โตโต้ ธนเดช และผลงานจากค่ายพอดีคำ เรื่อง “ข้าวเหนียวทองคำ” นำแสดงโดย คุกกี้ ญดา, ทีม คุณากร, เซียงเซียง พรสรวง ที่เตรียมมามอบความครื้นเครง นำความสุขความสนุกมาให้ชมเรียกน้ำจิ้ม เตรียมกระชากเรตติ้งแชมป์ละครค่ำแบบต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีซีรีส์รสชาติใหม่ อย่าง My Sassy Princess เจ้าหญิง 2022 ที่ได้ 3 นางเอกน้องใหม่ 3 สไตล์ เอินเอิน ฟาติมา, เฟย์ แพรวา, คิมมี่ เฌอมารินท์ ที่จะมาเติมความกระชุ่มกระชวยให้หัวใจหนุ่มๆ ด้วยความสดใสซาบซ่า รวมทั้งซีรีส์เด็ดที่ขนมาเอาใจกลุ่มเทรนดี้จาก GMM TV ก็ยกทีมนักแสดงมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น คริส พีรวัส, จอส เวอาห์, อ้าย สรัลชนา จากซีรีส์ “Good Old Days” ร้านซื้อขายความทรงจำ, ซีรีส์ “The Warp Effect” รูปลับรหัสวาร์ป นำแสดงโดย นิว ฐิติภูมิ รวมทั้งซีรีส์วาย 2 เรื่องใหม่ “Vice Versa” รักสลับโลก นำแสดงโดย ซี ทวินันท์, จิมมี่ จิตรพล และซีรีส์เรื่อง “คาธ” The Eclipse นำแสดงโดย เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์ ฯลฯจากนั้นพบกับโชว์พิเศษ เพลง “นะหน้าทอง” จากศิลปินคุณภาพ ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงมาจากรายการประกวดร้องเพลง อย่าง แอ๊ค โชคชัย , โตโต้ ธนเดช The Golden Song, รวมถึงหนุ่มบูม สหรัฐ และ ภูมิ พงศ์รชตะ จาก The Star Idol นอกจากนี้ยังมี The Voice All Stars รายการเพลงสุดฮอต ที่ได้รับความนิยม และกระแสแรงอยู่ในขณะนี้ รวมถึงรายการร้องคู่ Together และการกลับมาของรายการดังในตำนาน “The Star ค้นฟ้าคว้าดาว” 2022ต่อด้วยผลงานจาก “สำนักข่าววันนิวส์” ที่ปีนี้อัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์หลากหลาย รวมถึงการรุก คอนเทนต์กีฬา ด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขัน “วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย” ไม่ว่าจะเป็นรายการ “วอลเลย์บอล เนชั่นลีก VNL 2022” และ “AVC Cup 2022” ที่โกยเรตติ้งปังให้ช่องวัน 31 และ GMM25 ได้อย่างสุดปัง รวมถึงการแข่งขันรายการ “วัน อาเซียน กรังด์ปรีซ์” ครั้งที่ 2 ที่เตรียมจะออกอากาศให้ชมในวันที่ 9-11 ก.ย.นี้ เพื่อเอาใจคอกีฬาอย่างต่อเนื่อง นำทัพทีมผู้ประกาศข่าวคนดังคุณภาพแน่น โดย จั๊ด ธีมะ, หนุ่ม อนุวัต, นิปปอน นวนันท์, โจ อรชุน, น้อย บัญชา, เผย วีณารัตน์, จ๊อย ญาณิน, แชมป์ ศรัณภัสร์, อ๊อฟ ชัยนนท์, กฤต เจนพานิชการ, แนส ทิฆัมพรพร้อมด้วยทีมรายการ “วันบันเทิง” ข่าวบันเทิงรสเข้ม เต็มอิ่มทุกมุมมอง ที่แซ่บกว่า ลึกกว่า พร้อมตีแผ่ข่าวจริงให้รู้แบบสุดปัง นำโดย บอย ธิติพร, เดียร์ ลิลลี่, ใบเตย พรพจี, พัทโตะ พัทธ์, คิว ธิติพันธ์ปิดท้ายด้วย โชว์สุดพิเศษจาก 5 พระเอก “ช่องวัน 31” ตงตง กฤษกร, ฟิล์ม ธนภัทร, ไบร์ท นรภัทร, ตรี ภรภัทร และเน๋ง ศรัณย์ ที่พกความหล่อ ละมุน ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น จากทัพนักข่าว และเอเยนซีที่ให้เกียรติมาร่วมงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ” 2022.