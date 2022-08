“แฟนต้า” ผนึกกำลัง “สไปรท์” ส่งแคมเปญ “ลุ้นซ่า 2 ต่อ”

สแกนคิวอาร์โค้ดที่ฉลาก หรือไปที่ Line Official Account: @COCACOLA จากนั้นเลือกเมนู “ลุ้นซ่า 2 ต่อ” เพื่อทำการลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมใส่รหัสใต้ฝา 9 หลักของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

กรอกรายละเอียดข้อมูล และตัวเลข 9 ของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ จากนั้นรอลุ้นรางวัลต่อที่ 1 ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ และต่อที่ 2 รางวัลใหญ่ในสัปดาห์สุดท้ายของแคมเปญ

เครื่องดื่ม “แฟนต้า” และ “สไปรท์” โดย กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ชวนผู้บริโภคเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มอร่อยฟินสุดซ่าพร้อมลุ้นรางวัลโชคสองชั้น กับโปรโมชั่นพิเศษ “ลุ้นซ่า 2 ต่อ” พร้อมลุ้นชิงโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ GWM Ora Good Cat 500 Ultra in Verdant Green & Hamilton White และรางวัลประจำสัปดาห์ กว่าสัปดาห์ละ 1,950 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท พร้อมกิจกรรมอีเว้นท์ใหญ่ครั้งแรก สุดพิเศษจาก “แฟนต้า” กับการปรากฏตัวของดาราวัยรุ่นยอดนิยมที่จะมาเซอร์ไพรส์พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมายในวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ เซนเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ผู้บริโภคสามารถร่วมลุ้นรางวัลกับแคมเปญ “ลุ้นซ่า 2 ต่อ” ได้ง่ายๆ ในสามขั้นตอน ดังนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ “แฟนต้า”, “แฟนต้า” ไม่มีน้ำตาล, “สไปรท์”, “สไปรท์” ไม่มีน้ำตาล ชนิดขวดพลาสติกที่มีฝารุ่นพิเศษฝาสีเหลือง และฝาสีขาวพิมพ์สีเหลืองพิเศษ ที่มีฉลากระบุรายละเอียดแคมเปญ “ลุ้นซ่า 2 ต่อ” จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลถึง 2 ต่อ ต่อที่ 1 กับไอเท่มยอดฮิตที่ “แฟนต้า” และ “สไปรท์” คัดสรรยกขบวนมาเป็นรางวัลประจำสัปดาห์ 1,950 รางวัล อาทิ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ Burger King McDonald’s และ SF Cinema โฮเวอร์บอร์ด Monowheel DUO 2R เครื่องเล่นเกม Nintendo Switch OLED Model (Neon Red/Blue Joy-Con) แพ็กเกจห้องพักโรงแรมศรีพันวา จ. ภูเก็ต ห้อง Pool Suite Yaya Ocean View 3 วัน 2 คืน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และต่อที่ 2 ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ GWM Ora Good Cat 500 Ultra in Verdant Green & Hamilton White ในสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรม รวมของรางวัลทั้งสิ้น 23,401 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวม 18,547,460 บาทประกาศผลการจับรางวัลใหญ่ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสัปดาห์ที่ Facebook Fanta Thailand และ Line Official Account: @COCACOLA และอ่านรายละเอียดการร่วมลุ้นรางวัลได้ที่ www.facebook.com/FantaThailand