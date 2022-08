สบพ.เปิดรับสมัครฝึกหลักสูตรภาคอากาศ "นักบินเครื่องส่วนบุคคล-เฮลิคอปเตอร์"

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกภาคอากาศ “นักบินเครื่องส่วนบุคคล-เฮลิคอปเตอร์” โดยครูฝึกประสบการณ์สูง จัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน ครอบคลุมทุกความต้องการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) แจ้งว่า สบพ.เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ ซึ่งจัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน ครอบคลุมทุกความต้องการ ทำการฝึกอบรมโดยครูฝึกบินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์สูง ฝึกบิน ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรภาคอากาศที่เปิดฝึกอบรมมีดังนี้- หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน (Private Pilot - Aeroplane Course)- หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน (Commercial Pilot - Aeroplane Course)- หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเครื่องบิน (Instrument Rating Course)- หลักสูตรการบินด้วยเปลี่ยนศักยการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi - Engine Course)- หลักสูตรครูการบิน เครื่องบิน (Instructor Pilot - Aeroplane Course)- หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เฮลิคอปเตอร์ (Private Pilot - Helicopter Course)- หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เฮลิคอปเตอร์ (Commercial Pilot - Helicopter Course)- หลักสูตรครูการบิน เฮลิคอปเตอร์ (Instructor Pilot - Helicopter Course)- หลักสูตรการบินเปลี่ยนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Transition Course)- หลักสูตรการบินทบทวนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Refresher Course)- หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot Course (Theory)- หลักสูตรเพื่อฝึกทบทวนตามวาระตามที่กำหนด เครื่องบิน (Recurrent - Airplane)โดยเปิดรับสมัครทุกวันในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3252-0337, 0-2272-5741-4 ต่อ 2221, 3631