ครั้งแรก!! Jerhigh เปิดตัวอาหารสุนัขเม็ดกรอบ สูตร Grain-Free ลดอาการแพ้-ลดเสี่ยงโรคไต

กล่าวว่า โรคแพ้อาหารในสุนัข เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในสุนัขทุกสายพันธุ์ ทำให้มีอาการคัน ผื่น เบื่ออาหาร ไม่สบายตัว ท้องเสีย ขนร่วงบ่อย เป็นต้น ทาง JerHigh จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญวิจัยและพัฒนาอาหารรูปแบบเม็ดกรอบ สูตร Grain-Free (เกรนฟรี) ตามมาตรฐาน AAFCO ภายใต้การผลิตเทียบเท่ากับอาหารมนุษย์ ด้วยการเลือกใช้เนื้อสัตว์แท้ๆ พร้อมคุณประโยชน์แบบจัดเต็ม เพื่อช่วยลดอาการภูมิแพ้"นับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ Jerhigh ที่ออกสูตร Grain-Free แบบอาหารสุนัขเม็ดกรอบ ก่อนหน้านี้มักจะนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง บริษัทฯ จึงพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงในราคาที่จับต้องได้และเหมาะสม" นายกิติศักดิ์กล่าวจุดเด่นของ Jerhigh More Grain-Free คือ ลดความเสี่ยงอาการแพ้และช่วยส่งเสริมสุขภาพของสุนัข บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับสุนัขพันธุ์เล็กจากฟาร์มอายุ 1-4 ปี เป็นเวลาติดต่อกัน 14 วัน ผลลัพธ์ที่ได้ ขนสวย สุขภาพดีขึ้น 90%, คราบน้ำตาลดลง 80%, รูปร่างสมส่วนขึ้น 93%, ขับถ่ายเป็นก้อน กลิ่นไม่แรง 100% และที่สำคัญ รสชาติถูกปาก สุนัขชอบ 100% มาพร้อมกับความอร่อยหลากหลายรสชาติ ได้แก่ 1. สูตรไก่ 2. สูตรไก่และเนื้อ 3. สูตรไก่และตับ 4. สูตรแซลมอน ไม่มีส่วนผสมเนื้อไก่ เหมาะสำหรับสุนัขที่แพ้ไก่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage : jerhighofficial , Line My Shop : @jerhighfordog หรือ http://www.jerhigh.com/ JerHigh มุ่งมั่นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ ภายใต้แนวคิด "Feed me with love" หรือมองสุนัขดั่งมนุษย์ ผ่านกระบวนการผลิตเทียบเท่ากับมาตรฐานอาหารมนุษย์ สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนมาเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์เลี้ยง ...เพื่อคนรักสุนัข