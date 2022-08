กพท.ถกแอร์ไลน์ไทยหลังจีนผ่อนคลายเสนอเพิ่มโควตาบิน "ไทย-จีน" เป็น 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ คาดเริ่ม ก.ย. 65

กพท.เผยสำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) เสนอเพิ่มเที่ยวบินระหว่างไทย-จีน จาก 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รอไทยตอบรับ คาดเริ่มได้ตั้งแต่ ก.ย. นี้เป็นต้นไปสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 กพท.ได้รับหนังสือจาก สำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเรื่องความเป็นไปได้ในการเพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหว่างจีนกับไทย (The potential of further increasing the passenger flights between China and Thailand) ซึ่งเนื้อหาระบุถึงการเพิ่มจำนวนความถี่เที่ยวบินระหว่างสองประเทศ โดยจีนเสนอว่าอาจปรับให้ประเทศไทยจัดสรรเที่ยวบินเข้าประเทศจีนได้ถึง 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเที่ยวบินจากจีนเข้าไทยได้ 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เช่นกัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดย CAAC ได้ขอให้ กพท.จัดทำแผนการบินสายการบินของไทยที่ต้องการทำการบิน เพื่อที่ CAAC จะนำไปใช้ตรวจสอบความพร้อมของสนามบินจีนในการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันจีนยังไม่อนุญาตให้เพิ่มเที่ยวบินไปยังบางเมือง ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว เนื่องจากจะเกินขีดความสามารถของสนามบินในเมืองดังกล่าวและให้เปิดทำการบินในเมืองอื่นๆ แทน หากแผนการบินของไทยจาก กพท.ที่จัดส่งให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับของสนามบินจีน ทางจีนจะได้ตอบรับอย่างเป็นทางการและสายการบินของไทยจะสามารถเริ่มทำการบินได้ตามโควตาที่กำหนดดังนั้น วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กพท.จึงได้เชิญสายการบินของไทยประชุมเพื่อถามถึงความต้องการปฏิบัติการบิน โดยจะนำข้อมูลมาจัดสรรเส้นทางบินร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด คาดว่าจะส่งแผนให้สำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) ได้ภายในสัปดาห์หน้า และอาจได้รับการตอบรับจาก CAAC ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งสายการบินของไทยจะได้เร่งทำการตลาดและเริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยใช้สิทธิใหม่นี้ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปทั้งนี้ กพท.ทราบดีว่าจีนยังคงมาตรการเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินในรอบนี้จึงยังคงเป็นไปเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางที่มีความสำคัญ เช่น การเดินทางด้านธุรกิจ การเดินทางกลับภูมิลำเนา และกรณีที่มีความจำเป็นอื่นๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถเป็นจุดขนส่งผู้โดยสารเข้าออกประเทศจีนเมื่อจีนพิจารณาเปิดให้ทำการบินเพิ่มขึ้นหากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น