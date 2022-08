3หน่วยงานประกาศความพร้อมจัดงานMIRAและSubcon EEC202224-26ส.ค.นี้

บีโอไอ จับมือ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประกาศความพร้อมการจัดงาน MIRA และ Subcon EEC 2022 ครั้งเเรกของภูมิภาคตะวันออกในพื้นที่อีอีซี กับงานแสดงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พร้อมเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ คาดมีผู้ร่วมงานกว่า 6,000 คน เกิดการจับคู่ธุรกิจ 400 คู่ มูลค่า 1,200 ล้านบาทนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ Subcon EEC 2022 งานเดียวที่ครบครัน นำเสนอเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ โซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนไทยให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรีทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของงาน MIRA และ Subcon EEC 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในพื้นอีอีซี พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงจังหวัดในภาคตะวันออก แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแห่งยุคที่พร้อมนำพาอุตสาหกรรมไทยเติบโต ขณะที่Subcon EEC 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นการจัดงาน Subcon ครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกที่ต่อยอดความสำเร็จจากงาน Subcon ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีที่กรุงเทพฯ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ EEC ให้มากยิ่งขึ้น“บีโอไอให้ความสำคัญกับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย โดยการที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนได้มีโอกาสจัดแสดงชิ้นงานที่ผลิตโดยคนไทยให้แก่บริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ใน EEC จึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงผู้ซื้อในพื้นที่รายสำคัญ และได้แสดงศักยภาพด้านการผลิต ขยายช่องทางการตลาด และต่อยอดองค์ความรู้” นางสาวดวงใจ กล่าวภายในงานมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่มีคุณภาพเข้าร่วมกว่า 70 บริษัท เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า / ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉิรยะ / เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ / หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ / เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะจากภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนภายในงานกว่า 40 บริษัทอีกด้วยนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป - ประเทศไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า พันธมิตรผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ จึงได้ร่วมกันจัดงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ Subcon EEC 2022 ขึ้นMIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) ครั้งแรกของภาคตะวันออกในการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ โซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำบนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. ภายในงานประกอบด้วยพื้นที่แสดงศักยภาพผู้ประกอบการไทยในแวดวงอุตสาหกรรม นำเสนอเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นแนวหน้ากว่า 100 แบรนด์ อาทิ ABB, AIS, DELTA, EUROVENT, FANUC, MAKITA, MITSUBISHI, SCG, SCHNEIDER, SIEMENS, STAUBLI, THAI ROKUHA, TOZEN, TKK, VENZ พร้อมโซนพิเศษจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนจากหน่วยงานชั้นนำ เช่น สถาบันไทย - เยอรมัน / ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) / ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) / เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) / EEC Automation Park และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ชุมนุมผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมคุณภาพในโซน 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ที่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก พร้อมสัมมนากว่า 20 หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การบำรุงรักษาสายการผลิตและโรงงาน ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน มอบความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม และในปีนี้ยังได้จัดร่วมกับงาน FBC ASEAN ซึ่งรวมกว่า 30 ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมการผลิต ร่วมนำเสนอเทคโนโลยี วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และจับคู่ธุรกิจในงานอีกด้วย” นายสรรชาย กล่าวพบกับโอกาสต่อยอดอุตสาหกรรมไทยในศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ Subcon EEC 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ EEC ระหว่างวันพุธถึงศุกร์ที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่ www.mira-event.com