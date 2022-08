CMO ดึง Marshmello เข้าไทย จัด OMG Festival 25 ก.ย.นี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - CMO ลุยตลาด International Festival เต็มตัว วางกลยุทธ์ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในไทย รวมถึงปั้นงานไทยสู่เวที World Class Festival ล่าสุดดึง Marshmello ดีเจชื่อดัง ประเดิมงาน Oh My Ghost (OMG) 2022 วันที่ 25 กันยายนนี้ ที่สนามฟุตบอล Thunderdome Stadium เมืองทองธานี เผยเตรียมเปิดตัวงานระดับโลกอีกหลายงาน มั่นใจสร้างประสบการณ์ใหม่ในไทยและต่างประเทศอย่างแน่นอน คาดผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 20,000 คน



นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ด้านธุรกิจ Entertainment แบบเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี, Music Festival รวมถึงโชว์หรือการแสดงในรูปแบบอื่นๆ โดยล่าสุดจะจัดงาน “OMG 2022” (OH MY GHOST : THE FREAKIEST MUSIC FESTIVAL) เทศกาลดนตรีระดับโลก กลับมาระเบิดความมันส์ ให้แฟนๆ ได้ปาร์ตี้ฮัลโลวีนครั้งแรกก่อนใครในไทย โดยดึงดีเจชื่อดังอย่าง “MARSHMELLO” ที่สาย EDM รู้จักกันดี เข้ามาร่วมแสดงในงานร่วมกับดีเจทั้งไทยและต่างประเทศอีกหลายคน โดยงานกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ สนามฟุตบอล Thunderdome Stadium เมืองทองธานี



“งานนี้เป็นคอนเซ็ปต์แบบ Halloween ที่จะสร้าง Experience รูปแบบใหม่ เราทำเวทีแบบ Center Stage 360 องศา ขนาดยักษ์กลางสนามฟุตบอลพร้อมระบบแสงภาพเสียงเต็มรูปแบบ โดยแฟนเพลงจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจักรวาลคู่ขนานอีกมิติหนึ่งที่จะพาทุกคนเชื่อมระหว่างสองโลก เพื่อสร้างความสนุกตื่นตาตื่นใจและเห็นทุกการแสดงได้รอบทิศทาง นับเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับงานเฟสติวัล นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี เข้าชมงานได้โดยจัดโซนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และสำหรับกลุ่มนี้บัตรที่ขายราคาก็จะถูกกว่าโซนปกติโดยทั่วไปอีกด้วย ซึ่งคาดว่างานนี้จะเป็นการต้อนรับการกลับมาของแฟนเพลงชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 20,000 คน” นายกิติศักดิ์กล่าว



นายกิติศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้เราเปิดตัวด้วยการทำ FANCON 'HOMECOMING' ของศิลปิน GOT7 ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังของเกาหลีในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเป้าหมายของบริษัทฯ คือการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ในวงการ Entertainment ด้วยการดึงงานจากต่างประเทศเข้ามาจัดในไทย และยังมีแผนงานจะปั้นแบรนด์ของไทยออกไปต่างประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะมีงานออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี และงานโชว์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานต่างๆ ได้ทาง Facebook Fanpage : CMO GROUP และ CM LIVE