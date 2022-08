"ไทย-มาเลเซีย" ดันตั้งคณะทำงานผุดแผนแม่บท "ไฮสปีด" เชื่อม 5 ประเทศ "จีน-สิงคโปร์" เล็งฟื้นเดินรถ สุไหงโก-ลก - รันเตาปันยัง"

ปลัดกระทรวงคมนาคมไทย-มาเลเซียหารือเดินหน้าความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 5 ประเทศ (จีน สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) เล็งตั้งคณะทำงานร่วมทำแผนแม่บท พร้อมเตรียมฟื้นเปิดเดินรถไฟเส้นทาง "สุไหงโก-ลก - รันเตาปันยัง"เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงคมนาคมของมาเลเซีย (H.E. Datuk Isham Ishak) และคณะ ที่เข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมหารือปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งติดตามการดำเนินการตามผลการหารือของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในประเด็นด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร พร้อมกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเดินทางระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ ฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงกับประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว และจีนได้ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ซึ่งฝ่ายมาเลเซียเห็นด้วยกับแนวคิดของไทยที่เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงระหว่าง 5 ประเทศ (จีน สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) เพื่อจัดทำแผนแม่บทเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง 5 ประเทศ โดยมอบหมายให้คณะทำงานความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ไปหารือร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการประชุมด้านการขนส่งอาเซียน-จีนต่อไปนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand and Malaysia Railway Joint Working Committee) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีอธิบดีกรมการขนส่งทางรางทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมรถไฟของมาเลเซียนอกจากนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมของทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการเดินรถไฟเส้นทางสุไหงโก-ลก - รันเตาปันยัง ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าขนส่งในเมือง การทบทวนและแก้ไขความตกลงด้านรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2497 ให้มีความทันสมัย