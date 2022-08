คิง เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก (APEC)

คิง เพาเวอร์ จัดงาน “King Power Harmony of Thai Herbs and Wellness” งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สมุนไพรไทย (กลุ่มสินค้ายาและเครื่องสำอาง) และผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรวบรวมบูทสินค้าชั้นนำมากมายมาจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม, ขาวละออเภสัช, อภัยภูเบศร, บริษัท ห้าตะขาบ (ซินเทียนฮ้อ) จำกัด, พาสเทล, ภูตะวัน, ดีวาน่า, อินดิโก, เชียงใหม่เซลาดอน, บาติก, หัตตรา และ สถิรา“King Power Harmony of Thai Herbs and Wellness” จัดขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก (APEC) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการจัดประชุมระดับสูงว่าด้วยสุขภาพและเศรษฐกิจ (APEC High Level Meeting on Health and the Economy) ในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ และภูมิปัญญาไทยในการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพกลุ่มสินค้าสมุนไพรไทย ซึ่งจัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2565 ณ Hall Way คิง เพาเวอร์ รางน้ำ