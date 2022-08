Keep Di ร่วมเจาะลึกโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ในงาน OR

นายกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพชั้นนำ เคลมดิ และที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆ คือ Keep Di ภายใต้ บริษัท ซีค แอนด์ คีพ เจเนซิส จำกัด นำทีมร่วมงาน Inclusive Growth Days โดยมีแม่งานยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR



โดยงานนี้ได้มีการระดม 50 ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักธุรกิจชั้นนำ ร่วมเจาะลึกโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตที่จะมาช่วยต่อยอดการลงทุน พร้อมผู้เชี่ยวชาญวงการสตาร์ทอัพมาไขรหัสแห่งความสำเร็จ ซึ่ง Keep Di คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพูดคุยและนำเสนอนวัตกรรม ในฐานะแพลตฟอร์มด้านการบริการที่ให้ศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ Inclusive Growth ได้ โดยในงานดังกล่าว นายกิตตินันท์ ได้นำเสนอความสามารถด้านนวัตกรรมที่ล้ำหน้าของ Keep Di และความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตรกับ PTT OR เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ



ทั้งนี้ Keep Di คือบริการบูโรกลางด้านข้อมูลของระบบนิเวศประกันภัยในรูปของ National Insurance Bureau บนเทคโนโลยีบล็อกเชนรายแรกของโลก ที่เข้ามาตอบโจทย์ความท้าทายในธุรกิจประกันภัยด้วยข้อมูลเชิงลึกมือหนึ่ง (First-party data) ที่มุ่งให้ประโยชน์ทั้งผู้ใช้งาน และภาคธุรกิจที่เข้าร่วม โดยเตรียมเปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด e-wallet ภายในกันยายนนี้ เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูป NFT (Non-fungible Token) เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นบริการหรือรับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งนวัตกรรมและแอปพลิเคชั่นที่ทุกคนที่ขับรถจำเป็นต้องมีเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ยากจะปฏิเสธ โดยงานดังกล่าวได้มีขึ้น ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้