88 SANDBOX โชว์ผลงาน 8 เดือนเสริมความแข็งแกร่งสตาร์ทอัพไทย พร้อมประกาศศักยภาพจับมือกว่า 30 นักลงทุนตอกย้ำบทบาท Ecosystem ที่มุ่งผลักดันสตาร์ทอัพไทยไปสู่ระดับโลก

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ 88 SANDBOX PLATFORM กล่าวถึงผลการดำเนินงาน 88 SANDBOX ในช่วง 8 เดือน 8 วันที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 88 SANDBOX PLATFORM เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อปั้น Startup ทุกระดับให้พัฒนาไปสู่ Unicorn ตัวใหม่ของไทย เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ทดลอง พัฒนา เพื่อต่อยอดไอเดีย พร้อมมอบระบบนิเวศครบครัน ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมามีผู้สนใจสมัครสมาชิกกว่า 6,000 ราย มีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการกว่า 270 ทีม ทั้งหมดได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะอย่างเข้มข้นทั้งนี้ 88 SANDBOX ได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ให้ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเชื่อมโยงหา Mentor หรือที่ปรึกษาประจำโครงการ 88 SANDBOX เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับสตาร์ทอัพในโครงการและเตรียมพร้อมสู่งาน 88 Match & Mentor ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดหาโอกาสหรือพื้นที่สำหรับให้สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียธุรกิจต่อหน้านักลงทุน เพื่อให้สตาร์ทอัพได้แสดงศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินทุน"88 SANDBOX เป็น Platform for All Generations ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ การศึกษา และสถานะทางสังคม ดังนั้นสตาร์ทอัพที่อยู่กับเราขณะนี้อายุน้อยสุดคือ 12 ปี มากสุดคือ 70 ปี เมื่อได้มาเจอกัน มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันเพื่อสามารถพัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง นี่คือความตั้งใจซึ่งทำให้เราต้องไม่หยุดนิ่ง การจัดงานวันนี้ก็เพื่อขยายเครือข่ายคนที่จะมาเป็นพาร์ตเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เตรียมเปิด “Thammasat Metaverse Campus” ที่จะให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้คนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกบนแพลตฟอร์ม T-Verse ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ งานวิจัย รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง 88 Sandbox Spaces จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ด้วย เป็นการต่อยอดให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับบรรดาที่ปรึกษา (Mentor) นักลงทุน (Venture Capitalist) และระหว่างสตาร์ทอัพกันเอง โดยจะมีพื้นที่สำหรับการขายงาน (Pitching) การประชุม ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัพกับ Mentor อีกด้วย”ด้านธเนศ จิระเสวกดิลก Co-CEO 88 SANDBOX กล่าวว่า เราได้นำประสบการณ์และบทบาทของการทำธุรกิจและการเป็น mentor ให้กับภาค SME รวมถึงการรวบรวมเครือข่ายผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ เพื่อมาร่วมเป็น mentor ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพ ประกอบกับทางธรรมศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อองค์ความรู้และบุคลากรที่สำคัญจากหลากหลายคณะของธรรมศาสตร์เอง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมดึงขุมกำลังศิษย์เก่าที่ล้วนมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในแต่ละด้าน มาร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความฝันในการเป็นสตาร์ทอัพได้เข้ามาเพื่อที่จะทำความฝันให้เป็นจริง โดยมีทีมเครือข่าย mentor ที่พร้อมให้คำแนะนำ รวมถึงมีบรรดา angel investors & venture capitals ที่พร้อมจะร่วมลงทุน และ 88 SANDBOX จะเป็น platform ที่สำคัญ ที่พร้อมร่วมมือและเชื่อมต่อกับภาครัฐ และ platform startup ต่างๆ เพื่อเป้าหมายในการสร้างบรรดา unicorn ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริง และสามารถช่วยกันแก้ปัญหาพร้อมร่วมกันสร้างสังคมและโลกใบนี้ให้ดีขึ้น ตาม tagline ของ 88 SANDBOX คือ better life better societyขณะที่ พีระ อุดมกิจสกุล, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น กล่าวถึงการเข้ามาร่วมโครงการกับ 88 SANDBOX ว่า "เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงกลุ่ม Startup น่าจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ รวมถึง Supply Chain ทั้งระบบ ทางเราพร้อมที่จะช่วยให้การสนับสนุน รวมทั้งถ้า Startup มี Business model หรือมี Application ดีๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง Supply Chain ทั้งหมด ผมก็สนใจที่จะเข้าไปใช้บริการหรือร่วมลงทุนด้วย เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น และจากการได้เข้าร่วมกับ 88 SANDBOX ก็พบว่ามี Startup ที่น่าสนใจหลายราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำระบบติดตาม หรือเรื่องการจัดส่งอาหารทางไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น สามารถเข้าไปตอบโจทย์ในเรื่องกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบโลจิสติกส์ได้ และหากจะพูดถึงข้อดีของโครงการ 88 SANDBOX ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับคนที่มีไอเดีย มีแนวคิด ทำให้คนมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการสร้างธุรกิจ แทนที่จะทำเอง คิดเอง ผิดพลาดเอง เพราะโครงการนี้จะเป็นพี่เลี้ยงทุกกระบวนการ ทั้งช่วยเรื่องแนวคิด วิเคราะห์เรื่องต้นทุน รวมถึงให้การสนับสนุน ด้านโลจิสติกส์ ด้านกฎหมาย ด้านไอที ฯลฯ ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกับการเริ่มต้นธุรกิจ Startupสำหรับการจัดงาน 88 Match & Mentor วันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of Wellbeing AgriTech ที่รวบรวมสตาร์ทอัพดาวเด่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้าน Smart City, FoodTech และ HealthTech ที่เราคัดมาทั้งสิ้น 60 ทีมจาก 270 ทีม และคัดเลือกเหลือ 15 ทีมที่จะได้นำเสนอไอเดียธุรกิจต่อหน้านักลงทุนในวันงาน ตามด้วยการเปิดตัวโครงการ Diprom AgriBiz Scale Up คอร์สเรียนเพื่อ SMEs ในอุตสาหกรรมการเกษตรที่อยากเติบโตแบบ 10X ผ่านการร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธนาคารไทยพาณิชย์, Woody World และโครงการ 88 SANDBOX พร้อมได้รับเกียรติจาก Ms.Orna Sagiv, Ambassador of Israel to Thailand มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศอิสราเอลในการผลักดันให้เป็น Startup Nations และรับแรงบันดาลใจจากธุรกิจการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นคุณจุลภาส เครือโสภณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Golden Triangle Health จำกัด, ทีมสตาร์ทอัพ Eden Agritech และ Chiwadiคอร์ส Diprom AgriBiz Scale Up นั้น รูปแบบการเรียนถูกออกแบบโดย Course Director คุณพัฒนพงษ์ รานุรักษ์, คุณธเนศ จิระเสวกดิลก Co-CEO และคุณภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ Managing Director แห่งโครงการ 88 SANDBOX พร้อมนำ Speaker และ Mentor ในโครงการมาร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการ โดยมีเพียง 50 ธุรกิจเท่านั้นที่จะได้โอกาสพิเศษนี้! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ https://bit.ly/3y0wK3nภายในงานมีเหล่านักลงทุนโครงการ 88 SANDBOX กว่า 30 ราย ที่ตบเท้าเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์กับ 88 SANDBOX ในการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้มีศักยภาพและตอบโจทย์สังคมไทยร่วมกันอีกด้วย