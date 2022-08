เซ้นส์ ซบอกช่อง 3 ลุย 2 รายการใหม่

นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต้องปรับตัวสูงมาก เนื่องจากพฤติกรรมของคนดูโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อคนดูสามารถเลือกดูสิ่งที่เขาสนใจผ่านหลายแพลตฟอร์ม การทำรายการโทรทัศน์ต้องคำนึงถึงผู้ชมหลากหลายมากขึ้น เซ้นส์จึงพัฒนารายการที่จะเข้าถึงผู้ชมแบบ Multi-Platform เพื่อตอบโจทย์ทั้งคนดูและผู้สนับสนุนรายการด้วย

เบื้องต้นบริษัทจะรุกตลาดแมสและคนในเมืองรุ่นใหม่มากขึ้น จากเดิมบริษัทมี 1 รายการที่ออกอากาศทางช่อง 3HD อยู่แล้ว คือ รายการคู่ไหน ใช่เลย Secret Love ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. ล่าสุดบริษัทได้เวลาสำหรับออกอากาศรายการใหม่เพิ่มอีก 2 รายการ คือ 1. รู้หน้า ไม่รู้ใคร WHO’STHAT? กับการแข่งขันที่ต้องมาไขปริศนาค้นหาตัวจริง แค่เห็นหน้า คุณรู้ไหมว่า เจ้าของเรื่องนี้ คือใคร? ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 18.20-19.50 น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

และ 2. รายการ SING OR SYNC นักร้องเสียงจริง รายการที่เซ้นส์ฯ คิดและพัฒนาร่วมกับ Mr. PARK WON WOO (คุณปาร์ค วอน วู) Content Creator ชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ที่คิดคอนเทนต์รายการชื่อดังและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ King of Mask Singer จะร่วมพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ร่วมกันเพื่อออกอากาศในประเทศไทย และขายฟอร์แมตไปต่างประเทศ กับรายการเพลงที่จะต้องจับให้ได้ว่าใครคือนักร้องเสียงจริง และใครร้องลิปซิงก์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.20-19.50 น. เริ่มอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 นี้

เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เปิดแผนงานครึ่งปีหลังรุกตลาดแมสและคนเมืองรุ่นใหม่ ลุย Multi-Platform เพิ่ม 2 รายการใหม่ทางหน้าจอช่อง 3HD พร้อมครองผังวาไรตีเกมโชว์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เน้นรายการออนไลน์ ผลิต Branded Content ตอบโจทย์ลูกค้านอกจากนี้ยังมีรายการ บริษัทฮาไม่จำกัด TAG TEAM ที่ปรับโฉมใหม่เอาใจวัยรุ่นให้ฮากันแบบฉบับแท็กทีม มีนักแสดงใหม่ๆมาร่วมสร้างความฮา ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 น. ทางช่อง ONE 31 อีก 1 รายการด้วยนายวรวุธกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เซ้นส์ยังต่อยอดรุก Online Content ดึงดาราศิลปินต่างๆ มาร่วมเป็น Creator ผลิตรายการออกอากาศทาง YouTube : ZENSE Entertainment อีกด้วย ได้แก่1. AMAZING เดินหาเรื่อง ที่ เอ-วราวุธ จะเดินไปหาเรื่องพร้อมแขกรับเชิญ2. อ่อ...แอร์เอง ไปดูไลฟ์สไตล์ของสาวเก่ง แอร์-ภัณฑิลา3. U DONT WANNA NO? รายการ edutainment ในแบบฉบับของหนุ่ม เต๋อ-รัฐนันท์ จรรยา จิรวงศ์4. รายการ A DAY A-AOM ที่ บอสเอ ควงหวานใจคนสวย “ออม-อัทธนียา เอี่ยมวสันต์” ทำคอนเทนต์ให้แฟนๆ ได้เห็นโมเมนต์หวานกรุบ5. หญิงขอร้อง เจาะลึกทุกประสบการณ์รักกับ หญิง-รฐา โพธิ์งาม ที่จะพาแก๊งเพื่อนๆ มาถาม-ตอบทุกเรื่อง พร้อมร้องเพลงร่วมกัน6. Know BAR หา..บาร์ลับ รายการที่จะพาทุกท่านทัวร์ยามราตรี ร่วมค้นหาบาร์ลับ ดื่มด่ำกับรสชาติเครื่องดื่มสุดพิเศษ กับ 2 คู่หูสุดแซ่บ จีน่า-วิรายา ภัทรโชคชัย และ นนท์ อินทนนท์7. สุดปลอก อ๊อด กัส เต๋า มาดูมิตรภาพของแก๊งเพื่อนสุดซี้ที่มีพลังมากกว่าคำว่า ออทิสติกทั้งนี้ สามารถย้อนชมทุกรายการแบบ Exclusive พร้อมคอนเทนต์ที่ไม่ได้ออกอากาศทางทีวีทั้งเบื้องหน้า - เบื้องหลัง ได้ทุกช่องทางของ ZENSE ENTERTAINMENT