“แมคโดนัลด์” ฝ่าโควิดโต 30% ชูนวัตกรรม EotF ดันยอด

ยกระดับการส่งมอบอาหารคุณภาพดี และมีความปลอดภัยสูงสุด(FoodQuality & Safety)

ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเมนูทั้งเมนูหลักและเมนูใหม่ให้มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และมีความโดดเด่นแตกต่างจากแบรนด์อื่น นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความรู้สึกคุ้มค่าของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาหารของแมคโดนัลด์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ผ่านการตั้งราคาที่เหมาะสมและการจัดโปรโมชั่นที่น่าดึงดูด เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ามากกว่าเงินที่จ่ายไป (Value for Money) “เราอยากเป็นแบรนด์ที่ take action การเคียงข้างและเข้าใจลูกค้าของเราจึงเป็นการนำเสนอโซลูชั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา

จริง ๆ นั่นคือการนำเสนอ ชุดสุดคุ้ม สุขทุกวัน99 บาทให้ลูกค้าได้เลือกอิ่มอร่อยกับเบอร์เกอร์ยอดนิยมถึง 4 ชนิด ซึ่งมาพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์ และเครื่องดื่มโค้ก โดยตั้งเป้าว่าแคมเปญนี้จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า





3.เสริมสร้างประสบการณ์ที่ทันสมัยให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ(EotF-Experience of the Future)เหนือกว่าแบรนด์ร้านอาหารQSRทุกแบรนด์

ผู้จัดการรายวัน360- แมคโดนัลด์ เปิดตัว บอสใหม่ ผู้หญิงคนแรก เดินเกมรุก เผยครึ่งปีแรกเติบโต 30% ทราฟฟิกคืนมาแล้ว เปิด4 กลยุทธ์หลักดันธุรกิจฝ่าโควิด มั่นใจปีนี้เติบโต 21%นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด (เป็นผู้บริหารหญิงระดับสูงคนแรกของแมคไทย ดำรงตำแหน่งเมื่อต้นปี2565) เปิดเผยว่า ปี 2564 มูลค่าธุรกิจของร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ที่ 3.6 แสนล้านบาท ลดลง 11% จากปีก่อนหน้าซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 4.04 แสนล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้านอาหารถูกจำกัดด้วยมาตรการต่าง ๆ รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตามแมคโดนัลด์ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรค จากยอดขายที่โดนผลกระทบในปี 2564 พลิกกลับมากระเตื้องขึ้น และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจอย่างเห็นได้ชัดในครึ่งปีแรก2565นี้เติบโต 30% และคาดว่าปีนี้จะมียอดขายรวมเติบโต 21% ขณะที่ตลาดรวมเบอร์เกอร์ประมาณ 9,000 ล้านบาท (ตัวเลขปี2562)“ตอนนี้การเติบโตของรายได้แมคโดนัลด์และทราฟฟิกลูกค้ากลับมาเฉลี่ยสู่จุดที่ก่อนเกิดโควิดแล้ว โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มกลับคืนมาแล้ว ปีนี้จากข้อมุลที่ทราบคาดว่าจะมีประมาณ 6 ล้านคนมาเท่่ยวไทย ปีหน้าคาดว่าเป็น 10 ล้่านคน จะยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวม”ปัจจัยที่ทำให้แมคโดนัลด์ เติบโตคือ1. การเติบโตของ 3D (Delivery, Drive-thru และ Digital) เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ได้แก่ บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) บริการไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) โดยในปี 2564 ธุรกิจดีลิเวอรีเติบโต 232% และยอดธุรกิจไดร์ฟ ทรู เติบโต 34% นับจากปี 2562 ก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้สัดส่วนรายได้จากไดร์ฟทรูเป็น 20% แล้ว สัดส่วนดีลิเวอรี่ 40% และสัดส่วนนั่งทานในร้าน 60%2. การสร้างสรรค์เมนูคุ้มค่า (Menu & Value) ซึ่งแมคโดนัลด์มีเมนูในกลุ่มชุดสุดคุ้ม (EVM-Extra Value Meal) และแมคเซฟเวอร์ (McSaver)3. การสร้างประสบการณ์ที่ทันสมัยให้กับลูกค้า ผ่านการออกแบบร้านใหม่และการรีโนเวทร้านเดิม ปีนี้่จะปรับใหม่ประมาณ 20 สาขาส่วนกลยุทธ์หลักของธุรกิจจากนี้คือโฟกัสเรื่องพื้นฐานที่เป็นคุณค่าของแบรนด์คือ QSC : Qualityคือ คุณภาพอาหารที่ดีได้มาตรฐานของแมคโดนัลด์ Service คือ การบริการที่รวดเร็วอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร และ Cleanliness คือ ความสะอาดถูกสุขอนามัย ในด้าน Quality เราเริ่มจัดทำระบบ Digital Food Safety สำหรับใช้ในร้านแมคโดนัลด์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารให้มั่นใจว่ามีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานระดับโลกของแมคโดนัลด์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของร้านอาหารในประเทศไทยที่มีการนำเทคโนโลยีคลาวด์และ IoT (Internet of Things)มาใช้ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลด้าน food safetyโดยจะนำไปใช้กับสาขาทั้งหมดภายในปีนี้ปัจจบันดำเนินการแล้ว 87 สาขา2.สร้างสรรค์เมนูอร่อยโดนใจ เข้าถึงง่ายและคุ้มค่าสำหรับทุกคน(Menu Innovation & Brand Affordability)เพื่อสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้กับลูกค้าในยุคปัจจุบัน สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากร้านอาหารไม่ใช่แค่เพียงอาหารที่อร่อย บริการที่ดี และราคาที่โดนใจ แต่ยังมองหาประสบการณ์ที่ดีที่ได้จากการทานอาหารในครั้งนั้น ๆ “เราต้องการเป็นผู้นำของธุรกิจที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ทันสมัยให้กับลูกค้า เหนือกว่าแบรนด์ร้านอาหาร QSR ทุกแบรนด์ โดยเน้นบริการเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ (Table Service) และมีพนักงานต้อนรับ (GEL – Guest Experience Leader) เสมือนเป็นผู้ช่วยที่คอยบริการลูกค้าทุกเรื่องในร้าน เรายังได้นำเทคโนโลยี่ต่างๆมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น บริการเครื่องสั่งอาหารด้วยตนเอง (Self-Ordering Kiosk: SOK) และบริการชำระเงินแบบไร้เงินสด (CashlessPayment) นอกจากนี้ แมคโดนัลด์ยังมีการเปิดร้านใหม่และรีโนเวทร้านเดิมด้วยคอนเซ็ปต์ Alphabet ที่เน้นความยั่งยืน เรียบง่าย อบอุ่นและทันสมัย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย เข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น ทั้งยังพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนยุคใหม่ เช่น ปลั๊กไฟ และ Free WiFi รวมถึงการออกแบบห้องน้ำให้ดูสวยงาม สะอาด โปร่งโล่ง น่าใช้บริการ”4. เสริมแกร่งดิจิทัลและเชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์ม(Digital Transformation & Omnichannel)สร้างการเติบโตของ 3D – Delivery, Drive Thru และ Digital อย่างต่อเนื่อง และสร้าง Omnichannel เชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น การทานอาหารที่ร้าน บริการซื้อกลับบ้าน บริการไดร์ฟ ทรู บริการจัดส่งอาหารแมคดิลิเวอรี บริการจัดส่งอาหารโดยพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ และการใช้สิทธิพิเศษจากแมคโดนัลด์ แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการอย่างไร้รอยต่อ (Seamless experience)ตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันนอกจากนี้ในมิติความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น นับตั้งแต่ปี2544 ซึ่งเป็นเวลากว่า 21 ปี ที่แมคไทย ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทยโดยในปี 2565 นี้ แมคไทยยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก, ห้องสันทนาการเด็กโรนัลด์ แมคโดนัลด์ และหน่วยรถบริการเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์สำหรับCEO ผู้นำหญิงคนใหม่ผู้มากด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจ และด้านการตลาดมามากกว่า 25 ปี จากจุดเริ่มต้นแห่งวงการโฆษณา ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการตลาด และผูกพันอยู่กับแมคโดนัลด์ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มเข้ามาอยู่ในครอบครัวแมคไทยตั้งแต่ในสมัย เดช บุลสุข ผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์ในประเทศไทย ก่อนผันตัวไปเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโฆษณา และเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดมามากกว่า 7 ปี จากนั้นกลับสู่ครอบครัวแมคไทยอีกครั้งในฐานะที่ปรึกษา จนปัจจุบันได้รับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร พร้อมกุมบังเหียนผลักดันแบรนด์ผู้นำ QSR ระดับโลก สู่ผู้นำแบรนด์QSR ของเมืองไทย มุ่งเน้นบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จ