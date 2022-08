เมืองไทยประกันภัย ชวนบอกรักแม่ในทุกวัน ด้วยประกันสุขภาพ Health Me+

เปิดเผยว่านางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมจุดเด่นของให้ความคุ้มครองกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในโรงพยาบาล ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบไม่อั้นเหมาจ่ายต่อครั้งสูงสุดถึง 10 ล้านบาท อัพเกรดห้องพักรักษาตัว ค่าอาหาร ค่าบริการ สูงสุดถึง 15,000 บาท/วัน และค่าห้อง ICU สูงสุด 30,000 บาท/วัน พร้อมออกแบบแผนความคุ้มครองได้ตามใจ เลือกเพิ่มความคุ้มครองเสริมได้ ทั้งการเลือกความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ได้ตามต้องการ การรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) 2,000 บาท/ครั้ง (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) ความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวัน สูงสุด 2,000 บาท/วัน และความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ 10 โรคร้ายแรง รับเงินก้อนสูงสุดถึง 500,000 บาท (เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-70 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี ไม่ปฏิเสธการต่ออายุในปีถัดไป และไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท และสิทธิการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้ 0% สูงสุด 6 เดือนสำหรับผู้ที่สนใจทำให้ เมืองไทยประกันภัย เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลด้านสุขภาพ และให้คุณ Care for you, Care for your love #เพราะรักและห่วงใย บอกรักแม่ได้ในทุกวัน อุ่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย #HealthMePlus ไปพร้อมกับเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกดูรายละเอียด https://bit.ly/3Snd41V ทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สิทธิในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่นได้เพิ่มเติมที่ www.muangthaiinsurance.com หรือ สอบถามตัวแทนเมืองไทยประกันภัยใกล้บ้านท่าน#ประกันสุขภาพ #HealthMePlus #เฮลท์มีพลัส #คุ้มครองแบบเหมาจ่าย #CareforyouCareforyourlove #เพราะรักและห่วงใย