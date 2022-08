ICS - ไอคอนสยาม แยกกันตีตลาด ค้าปลีกฝั่งธนบุรี

การตลาด – ปลุกฝั่งธนบุรี คึกคัก ไอคอนสยาม ผุดอีกโปรเจ็คต์ยักษ์ มิกซ์ยูซ ไอซีเอส มูลค่า 4,000 ล้านบาท ตรงข้ามกันเลย มีทั้งรีเทล โรงแรม และ ออฟฟิศ ดึงโลตัสเปิดสมาร์ทพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงแรมเครือฮิลตันการ์เด้น ปั้นรีเทลเจาะแมส แยกกัยรบ แยกกันตีตลาดกับไอคอนสยามปฎิเสธไม่ได้ว่า โครงการไอคอนสยาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ถนนเจริญนคร ที่เป็นการร่วมลงทุนกัน 3 ฝ่ายประกอบด้วย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่เปิดบริการมาเกือบ 3 ปีครึ่งแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากก่อนที่จะมาเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง แต่ก็กลายเป็นโครงการระดับโลกที่เป็นที่กล่าวขานอย่างมากอย่างไรก็ตาม ในปลายปี2565นี้ เราจะได้เห็นโครงการ ไอซีเอส ที่่เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่อีกแห่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามแบบปะจันหน้ากันเลยที่ยังคงเป็นการร่วมทุนของสามพันธมิตรเดิมของไอคอนสยามไอซีเอส มีมูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท ขนาดที่ดิน 5-1-94 ไร่แนวคิด Always A Good Day “ ความสุขของทุกวันที่ ICS ”มีพื้นที่ให้บริการรวม 70,000 ตารางเมตร อยู่ตรงข้ามไอคอนสยามประกอบด้วยธุรกิจ 3 ส่วนหลัก ได้แก่Innovative Health and Lifestyle Center (Wellness Center / Playground) บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำ• ชั้น 4 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แหล่งรวมครอบครัวและผองเพื่อน(Food & Beverage, Family and Friend Gathering)• ชั้น 3 สินค้าไลฟ์สไตล์ ตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร (Lifestyle, Home Living, Restaurant)• ชั้น 2 สินค้าไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการทางการเงิน (IT & Electronic Appliances, Financial Services)• ชั้น 1 สินค้าไลฟ์สไตล์และเสริมความงาม (Lifestyle & Beauty Services)• ชั้น MF แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (Lifestyle Fashion / Cosmetic & Beauty)• ชั้น GF แกร็1.ธุรกิจรีเทล เป็นอาคารโลว์ไรส์ความสูง 8 ชั้น• ชั้น 5บ แอนด์ โก เทคโฮม (Grab & Go / Take Home)• ชั้น BF โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด “Smart Premium Supermarket”2.ไอซีเอส ออฟฟิศทาวน์ อาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับศูนย์การค้า รวม 3 ชั้น ตั้งแต่ชั้น 6-83.โรงแรม โรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ กรุงเทพ ไอซีเอส เจริญนคร ภายใต้การบริหารงานโดยโรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ เชนโรงแรมชั้นนำชื่อดังจากต่างประเทศ ที่มีแผนเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก รูปแบบเป็นอาคารสูง 19 ชั้น บนพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร รองรับความต้องการของทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลก รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจ MICEโดยคาดว่าจะเปิดบริการในส่วนแรกคือ รีเทลได้ ปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ขณะนี้ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 90%หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมสองโครงการขนาดใหญ่ของเจ้าของเดียวกันจึงต้องมาอยู่ปะชิดกันขนาดนี้ ในเมื่อมีไอคอนสยาม แล้ว ทำไมจะต้องมี ไอซีเอส ด้วย“ตอนแรกที่เราคิดทำโครงการไอคอนสยาม เราก็มีแผนอยู่แล้วว่าจะต้องมีส่วนต่อเชื่อมขยายกันจากไอคอนสยามอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือ โครงการ ไอซีเอส นั่นเอง ทั้งสองโครงการไม่ได้แข่งกันแต่จะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันให้สมบูรณ์แบบเป็นอย่างดี เพราะทั้งสองโครงการมีความแตกต่างที่เชื่อมกันได้” นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัดข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้น่าจะเป็นคำตอบเบื้องต้นได้ดีคือย่านฝั่งธนบุรี มีประชากรประมาณ 15 เขต ด้วยจำนวนผู้คนมากถึง 2 ล้านคน หรือมากกว่า 800,000 ครัวเรือน หากนับรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการจะครอบคลึมประชากรได้มากถึง 3- 5 ล้านคนเลยทีเดียวขณะที่ในแง่ของระบบสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมของโครงการนั้น เรียกได้ว่ามาได้ทั้ง ทางบก ทางนำ้ ทางราง โดยเฉพาะระบบรางถือได้ว่าย่านฝั่งธนบุรีก็ไม่น้อยหน้าฝั่งกรุงเทพ เพราะมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทั้งใต้ดินและบนดินมากถึง 8 สาย รวมระยะทางที่เชื่อมต่อกันกว่า 180 กิโลเมตร ที่จะขนคนเข้ามายังพื้นที่นี้ได้ส่วนการเดินทางทางเรือนั้น มีประชากรเดินทางทางเรือในย่านนี้ประมาณ 140,000 คนต่อวัน ในปี2565มีท่าเรือประมาณ 6 แห่งในย่านโครงการนี้ แต่จะเพิ่มเป็น 29 แห่งภายในปี 2567 และยังมีจำนวนเรือมากกว่า 100 ลำ และเรือไฟฟ้า 27 ลำ และมีท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 99 ท่าเรือต่อเนื่องในแง่ของอสังหาริมทรัพย์และการบริการนั้น ย่านนี้มีโครงการลที่อยู่อาศัยมากกว่า 340 โครงการ เป็นโครงการใหม่กว่า 50 โครงการหรือ25,000 ยูนิต บริเวณโดยรอบมีโรงแรมมากกว่า 30 แห่ง และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 11 แห่งเป็นทำเลที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของฝั่งธนบุรี ในอนาคตอันใกล้ มีแผนงานการย้ายศูนย์ราชการขนาดใหญ่มายังย่านคลองสาน ทำให้มีข้าราชการและผู้ใช้บริการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในบริเวณนี้อีกวันละกว่า 10,000 คน นอกจากนั้น ยังมีการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลตากสิน เพื่อรองรับข้าราชการและให้บริการผู้ป่วยอีกวันละกว่า 7,000 ราย“ทำเลทองที่ตั้งโครงการนี้อยู่บนพื้นที่ที่มีการขยายตัวของโครงการที่พักอาศัยมากที่สุดย่านหนึ่ง โดยภายใน 2-3 ปีจากนี้ คาดว่าจะมีที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 50 โครงการหรือราว 25,000 ยูนิต นอกจากนั้น ยังรายล้อมไปด้วยโรงแรม 5 ดาว อย่าง มิลเลนเนียมฮิลตัน เพนนินซูลา โอเรียนเต็ล แชงกรีลา ซึ่งในอนาคตยังจะมีกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำที่เตรียมขยายบริการมายังทำเลย่านนี้อีก 2-3 โครงการ รวมถึงมีแผนงานการย้ายศูนย์ราชการขนาดใหญ่มายังย่านคลองสาน แสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงมาก จากศักยภาพทำเลดังกล่าวจึงเป็นจุดดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลัก พนักงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจ และประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะมีการหมุนเวียนของผู้เข้ามาใช้บริการที่ไอซีเอสได้อย่างดีไม่ต่ำกว่า 40,000 คนต่อวัน” นายสุพจน์ กล่าวนี่คือปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่สำคัญของทำเลที่ตั้งไอซีเอสอีกปัจจัยสำคัญที่ว่า จะเป็นโครงการที่สนับสนุนและเชื่อมต่อกับไอคอนสยามน้่นก็คือว่าจากการเปิดบริการของไอคอนสยามมาจนกลายเป็น ซัคเซสสตอรี่(Success Story) พบว่า จำนวน 56% ของลูกค้าส่วนใหญ่ของไอคอนสยาม เป็นคนอายุ 31-50 ปี มีกำลังซื้อในระดับเอ ประมาณ 70,000บาทต่อครั้ง และระดับบีประมาณ 50,000 บาทต่อครั้ง, จำนวนกว่า 65% เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเอง , จำนวน 41% เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการความรวดเร็วในการใช้บริการและเป็นลูกค้าประจำ, จำนวน 52% เป็นสัดส่วนของงลูกค้าคนไทยไอคอนสยาม ถือว่าเป็นโครงการระดับลักซ์ชัวรีซึ่งมีอินเตอร์แบรนด์ไฮเอนด์มาเปิดช้อปมากมาย ส่วนไอซีเอส ก็จะเป็นโครงการมิกซ์ยูสระดับแมสกล่าวได้ว่า สองโครงการ แยกกันเดิน แยกกันรวบตลาด เพื่อเป้าหมายธุรกิจเดียวกัน“ไอซีเอสเป็นการพัฒนาโครงการเน้นมิกซ์ยูสแนวคิดใหม่ ที่มีทั้งธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการโรงแรม และอาคารสำนักงาน ตอบสนองความต้องการดำเนินธุรกิจทั้งของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย สำหรับลูกค้าเรามีทั้งสินค้าและบริการที่หลากหลาย เน้นตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน และการช้อปปิ้งที่สะดวก ง่าย เร็ว ทำให้สามารถขยายไปยังฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่สินค้าและบริการในไอคอนสยามอาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในบางวัน ดังนั้น มั่นใจมากว่า หลังไอซีเอสเปิดให้บริการ จะช่วยเติมเต็มไอคอนสยามสู่ความเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกเซกเมนต์” นายสุพจน์ กล่าวย้ำโดยไอซีเอส คาดว่าจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมาจากค่าเช่าพื้นที่เป็นหลักที่มีทั้ง แบ่งค่าจีพีและค่าเช่ารายเดือนตายตัว ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ปล่อยเช่าไปแล้วกว่า 65% โดยสัดส่วนพื้นที่จะเป็นร้านอาหารประมาณ 30% ร้านแฟชั่นไลฟ์สไตล์ 20% ไอที 10% ที่เหลืออื่นๆรวมกันนายสุพจน์ ยังกล่าวถึง ไอคอนสยามด้วยว่า ตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งมีคนเข้าศํูนย์การค้าเฉลี่ยเวลานี้ที่ 70,000 คนต่อวันจากปกติก่อนหน้าที่เกิดโควิดอยู่ที่ 150,000 คนต่อวัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มกลับเข้ามามากขึ้นแล้ว ที่มีมากเช่น มาเลเซีย อินเดีย อาหรับ และครึ่งปีแรกมีเงินสะพัดจากร้านค้าในศูนย์การค้าไอคอนสยามแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทและคาดว่าทั้งปีนี้จะมีเงินสะพัดในศูนย์ไอคอนสยามมากกว่า 20,000 ล้านบาทนางสาวแคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพทำเลที่ตั้งของโครงการไอซีเอส ส่งผลให้แบรนด์ยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกอย่างโลตัส กลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำอย่างฮิลตัน การ์เด้น อินน์ และธุรกิจเฮลท์แคร์ ที่ให้บริการ อินโนเวทีฟ เฮลท์ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ จากโรงพยาบาลชื่อดังระดับประเทศ มองเห็นโอกาสและตัดสินใจเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการกับไอซีเอส การเปิดให้บริการของพันธมิตรทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจจะมีความโดดเด่น และแตกต่างไปจากรูปแบบการให้บริการเดิม เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้มากขึ้น เรียกได้ว่าเป็น บิสเนสแฟลกชิพที่มีความพิเศษ แตกต่าง ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ ย่านฝั่งธนฯ ได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยไอซีเอส เป็นศูนย์รวมธุรกิจการค้าและบริการที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วยธุรกิจ 3 ส่วนหลัก คือ1.ธุรกิจค้าปลีก รูปแบบเป็นอาคารโลว์ไรส์ รวม 8 ชั้น ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่รีบเร่ง มีร้านค้าพันธมิตรคู่ค้าชั้นนำอีกกว่า 200 แบรนด์ อาทิ สินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อบ้านและการอยู่อาศัย สินค้าไอที บริการด้านการเงิน แบรนด์แฟชั่น ธุรกิจบริการด้านความงามและเครื่องสำอางระดับแถวหน้า รวมไปถึงร้านค้าที่ให้บริการด้านต่างๆ ที่รองรับการใช้ชีวิตประจำวัน และร้านอาหารแบรนด์ดังกว่า 80 แบรนด์ รวมถึงร้านอาหารชั้นนำจากต่างประเทศ ที่เลือกมาเปิดให้บริการที่ไอซีเอสเป็นสาขาแรก2.ไอซีเอส ออฟฟิศทาวเวอร์ พื้นที่สำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่ระหว่างชั้น 6-8 พัฒนาภายใต้แนวคิดที่ต้องการส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการและกลุ่มที่ต้องการขยายกิจการ ซึ่งจะทำให้มีผู้มาใช้บริการระหว่างสัปดาห์เป็นจำนวนมาก3.โรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ กรุงเทพ ไอซีเอส เจริญนคร ( Hilton Garden Inn Bangkok ICS Charoen Nakhon) สูง 19 ชั้น รวม 241 ห้องพัก ภายใต้การบริหารงานโดยโรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ เชนโรงแรมชั้นนำชื่อดังจากต่างประเทศ ที่รองรับนักเดินทางทั้งจากธุรกิจ MICE, การท่องเที่ยวและสันทนาการนายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย หนึ่งในแม่เหล็กสำคัญที่จะมาเติมเต็มความต้องการของนักช้อปย่านฝั่งธนฯ เผยถึงความพิเศษของ โลตัส สาขา ICS ว่า พร้อมเปิดตัวโลตัสคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด “SMART Premium Supermarket” บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นของโลตัสในการทำให้ลูกค้าของเรา “รู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส”ขณะเดียวกัน เรายังพร้อมบริการด้วยแนวคิด SMART Life Solutions โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายสอดรับชีวิตทันสมัย ทำให้การซื้อและชำระเงินง่ายขึ้น ด้วยบริการไร้เงินสด (Cashless) ผ่านวอลเล็ตและแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงการชำระสินค้าได้ด้วยตัวเองผ่านตู้คีออสรับชำระสินค้าแบบสมาร์ทอีกด้วยนายจิรฐา วรปรางกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอน โฮเทล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า แบรนด์โรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ ตัดสินใจเปิดดำเนินการกับไอซีเอส เพราะเห็นศักยภาพของโครงการ มีความมั่นใจในทีมบริหารโครงการ และที่สำคัญคืออยู่ในทำเลทองที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเลือกเปิดให้บริการโรงแรม”การที่เศรษฐกิจมีสัญญานค่อยๆ ฟื้นตัว การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก ทำให้บริการด้านโรงแรมสำหรับกลุ่ม MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจน ดังนั้น ห้องพักและบริการจากทางโรงแรมจะเป็นส่วนสำคัญที่มารองรับการขยายตัวของธุรกิจนี้ โดยเห็นได้ชัดเจนจากจำนวนการจองพื้นที่เพื่อจัดอีเว้นท์และการประชุมของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ภายในไอคอนสยาม ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในครึ่งปีหลัง