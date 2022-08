ลอรีอัล เผยครึ่งปีแรกธุรกิจโต13.5% ตลาดเกิดใหม่ขยายตัวแข็งแกร่ง

ผู้จัดการรายวัน 360- ลอรีอัล กรุ๊ป รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2565 โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ด้วยยอดขาย มูลค่า 1.836 หมื่นล้านยูโร โดยมีอัตราการเติบโตถึง 13.5%1 หลายแผนกมีอัตราการเติบโตขึ้นเป็นเลขสองหลัก แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค ขยายตัวเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทุกภูมิภาคมีอัตราการเติบโตขึ้นเป็นเลขสองหลัก ตลาดเกิดใหม่ขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งนายนิโคลา ฮิโรนิมุส (Nicolas Hieronimus) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า "หลังจากเผชิญโรคระบาดมานานกว่า 2 ปี ผู้บริโภคเริ่มมีความต้องการที่จะเข้าสังคม และเลือกที่จะให้รางวัลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ความงามอันล้ำสมัยและเหนือระดับ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของตลาดความงาม ลอรีอัลเติบโตมากกว่าตลาดถึงสองเท่า และรักษาตำแหน่งในฐานะบริษัทความงามอันดับ 1 ของโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นการดำเนินธุรกิจของลอรีอัล กรุ๊ป นั้นก็มีความสมดุลมากขึ้น ทั้งความสมดุลระหว่างปริมาณและมูลค่า ความสมดุลระหว่างการขยายตัวแบบออฟไลน์ เนื่องจากร้านค้าในประเทศส่วนใหญ่เปิดทำการอีกครั้ง และช่องทางอี-คอมเมิร์ซ ซึ่งยังคงมีอัตราการขยายตัวในระดับเลขสองหลัก ความสมดุลระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ที่ล้วนมีอัตราการขยายตัวในระดับเลขสองหลักด้วยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่ (ภูมิภาค SAPMENA–SSA1 และภูมิภาคละตินอเมริกา) และผลการดำเนินงานอันโดดเด่นในประเทศจีนท่ามกลางบริบทที่ท้าทายอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในอี-คอมเมิร์ซ อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างแผนกต่าง ๆ โดยมี 3 แผนกที่มีอัตราการเติบโตขึ้นเป็นเลขสองหลัก และแผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค ขยายตัวเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 2 และสุดท้าย กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักก็มีอัตราการเติบโตขึ้นเป็นเลขสองหลักเช่นกันด้วยศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผ่านนวัตกรรม และการควบคุมต้นทุนที่ผ่านมานั้น ทำให้ลอรีอัล กรุ๊ป สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ลดแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทาน และลงทุนในแบรนด์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงพัฒนาความสามารถในการทำกำไรและสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนต่อไปในส่วนของโครงการเพื่อความยั่งยืนลอรีอัลเพื่ออนาคต (L’Oréal For The Future) ได้มาถึงหมุดหมายสำคัญ โดยลอรีอัล กรุ๊ป สามารถทำให้โรงงานทุกแห่งในภูมิภาคเอเชียเหนือนั้นมีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้สำเร็จ ต่อจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทำได้ตั้งแต่ปี 2021“แม้จะกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนและความไร้เสถียรภาพในขณะนี้ แต่ลอรีอัล กรุ๊ป ก็เชื่อมั่นว่ารูปแบบการทำงานที่สมดุลและมีเอกลักษณ์ ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอันน่าเหลือเชื่อ แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นในการทำงานของทีม และความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทจะเป็นหลักที่ทำให้สามารถดำเนินแผนกลยุทธ์การเติบโตที่สามารถทำกำไร และนำไปสู่ความยั่งยืนได้ เรายังคงเชื่อมั่นในอนาคตของตลาดความงามโลก และมั่นใจในความสามารถของเราที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อันโดดเด่นต่อไปในปี 2022 นี้ และทำให้ปีนี้เป็นอีกปีที่ยอดขายและกำไรจะเติบโตขึ้น” นายนิโคลา ฮิโรนิมุส กล่าวเสริมยอดขายแบ่งตามแผนกและภูมิภาคสรุปตามแผนก• ผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ (Professional Products) เพิ่มขึ้น 14.3%• ผลิตภัณฑ์อุปโภค (Consumer Products) เพิ่มขึ้น 8%• ผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง (L’Oréal Luxe) เพิ่มขึ้น 16.4%• ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Active Cosmetics) เพิ่มขึ้น 20.9%สรุปตามภูมิภาค• ภูมิภาค SAPMENA – SSA2 (เอเชียแปซิฟิกใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาหนือ - แอฟริกาใต้ซาฮารา) เพิ่มขึ้น 23%ลอรีอัลในภูมิภาค SAPMENA นั้นเติบโตเร็วกว่าตลาดมาก โดยบริษัทสามารถสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากร้านค้าปลีกในภูมิภาคนี้ ในขณะเดียวกันช่องทางออนไลน์ก็ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแผนกลยุทธ์กระตุ้นกิจกรรมที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้การดำเนินงานในภูมิภาค SAPMENA นั้นได้รับอิทธิพลจากกลไกยอดขายที่โดดเด่นในอินเดียเป็นอย่างมากในส่วนของภูมิภาคแปซิฟิกนั้น ลอรีอัลฟื้นตัวและกลับมายืนหยัดในประเทศออสเตรเลีย เห็นได้จากอัตราการเติบโตที่ขึ้นมาเป็นเลขสองหลักในไตรมาสที่สอง ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การกลับมาของนักท่องเที่ยวมีส่วนสนับสนุนให้ยอดขายในภูมิภาคนี้ฟื้นตัว ซึ่งลอรีอัลพบว่า ยอดขายจากช่องทางออฟไลน์ฟื้นตัวอย่างมากในประเทศมาเลเซีย และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จากความสำเร็จของแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Active Cosmetics)ขณะที่ในเขตตะวันออกกลางนั้น กลุ่มประเทศแถบคาบสมุทรอารเบียนต่างมียอดขายเพิ่มขึ้นมาก ส่วนในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮารานั้น ลอรีอัล กรุ๊ป มีความก้าวหน้าเร็วกว่าตลาดอย่างมาก และยังมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นซึ่งขับเคลื่อนโดยประเทศแอฟริกาใต้และประเทศเคนยา• ภูมิภาคยุโรปเพิ่มขึ้น 14.3%• ภูมิภาคอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 11.6%• ภูมิภาคเอเชียเหนือเพิ่มขึ้น 10.5%• ภูมิภาคละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 22.3%ลอรีอัล กรุ๊ป ในฐานะองค์กรด้านความงามชั้นนำของโลก ทุ่มเทในธุรกิจความงามมายาวนานกว่า 110 ปี เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาด้านความงามของผู้คนทั่วโลก ภายใต้เป้าหมายในการสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ ลอรีอัลกำหนดทิศทางและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านความงามที่ครอบคลุม มีจริยธรรม สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย 35 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก และพันธสัญญาเพื่อความยั่งยืนอย่าง L’Oréal for the Future ลอรีอัลมุ่งมั่นมอบสิ่งที่ดีที่สุดด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความงามอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้คนลอรีอัล กรุ๊ป มียอดขายผลิตภัณฑ์ 3.228 หมื่นล้านยูโรในปี 2564 มีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมถึงอีคอมเมิร์ซ ตลาดทั่วไป ห้างสรรพสินค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ซาลอน ร้านค้าปลีก และร้านค้าในสนามบิน และมีพนักงาน 85,400 คนทั่วโลก ลอรีอัลยึดมั่นในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 20 แห่งใน 11 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยทีมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมากกว่า 4,000 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 3,000 คน คิดค้นและพัฒนาความงามแห่งอนาคต เพื่อก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ชั้นนำด้าน Beauty Tech ต่อไปลอรีอัล ประเทศไทย เป็นสาขาของบริษัทผู้นำความงามของโลก นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ระดับสากล ใน 4 แผนกผลิตภัณฑ์1. แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค: ลอรีอัล ปารีส, การ์นิเย่ และ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก2. แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง: ลังโคม, ไบโอเธิร์ม, จิออร์จิโอ อาร์มานี, คีลส์, ชู อูเอมูระ, อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ และอิท คอสเมติกส์3. แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ: ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล และเคเรสตาส4. แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง: ลา โรช-โพเซย์, วิชี่ และเซราวี