ส.อ.ท.ดันสินค้าMade in Thailand“แอ๊ด คาราบาว" ร่วมปลุกกระแสผ่านบทเพลง

เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ได้ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านโครงการ Made in Thailand ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand) โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มสินค้า Made in Thailand มีโอกาสเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมากขึ้น“ เราได้ร่วมบูรณาการกับทุกฝ่ายและยังได้รับเกียรติจากนายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ร่วมสนับสนุนการใช้สินค้า Made in Thailand ด้วย Soft Power เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นสินค้าไทยและปลุกกระแสให้เกิดแรงจูงใจในการใช้สินค้าไทย ผ่านบทเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ ณ ลาน ThaiBev (VDO Wall) ชั้น 10 ส.อ.ท.อีกด้วย”นายเกรียงไกรกล่าวนอกจากนี้ สินค้าที่ผ่านการรับรอง Made in Thailand หรือ MiT จากส.อ.ท. จะสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ค้าส่งค้าปลีก (Trader) เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังผู้บริโภค รวมถึงต่อยอดธุรกิจการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น ทำให้ธุรกิจของคนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก เพราะสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย MiT จะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด“ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาโควิด-19 ที่มีอยู่ ทำให้โลกกำลังเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การพึ่งพาตลาดนำเข้า-ส่งออกมากจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยได้ ....การส่งเสริมให้เพิ่มการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งห่วงโซ่การผลิต”นายเกรียงไกรกล่าวนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศระยะแรกที่จะพัฒนาได้ต้องอาศัยการใช้สินค้าในประเทศที่ได้คุณภาพเมื่อพัฒนาจนสามารถแข่งขันได้ก็จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การปลุกกระแสใช้สินค้าไทยถือเป็นเรื่องบวกรัฐต้องผลักดันเต็มที่นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานส.อ.ท.กล่าวว่า โครงการ Made in Thailand จะส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดโลกที่มีความผันผวนสูง และยิ่งไปกว่านั้นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองสินค้า MiT จากส.อ.ท.นางสาวทักษพร รักอยู่ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ-งานพัสดุ กองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางมีแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเร่งสร้างความเข้าใจระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) กล่าวว่า “เมด อิน ไทยแลนด์” ถูกกล่าวขานเพื่อย้ำเตือนคนไทยให้ปลูกฝังค่านิยม ใช้สินค้าแบรนด์ไทย บทเพลงหนึ่งในตำนานที่สะท้อนความเป็นไปของสังคมไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 ถูกร้อยเรียงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังคงเสน่ห์และมีมนต์ขลัง วันนี้ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจซึ่งเข้าใจบทบาทสภาพทางเศรษฐกิจ จะเน้นย้ำและปลุกกระแสคนไทยให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทย ผ่านบทเพลง “เมด อิน ไทยแลนด์”