“บางจาก”ตั้งเป้าปี65เปิดปั๊ม Unique Designกว่า 80 สาขาทั่วปท.

บางจากฯ เร่งขยาย Bangchak Unique Design Station สถานีบริการน้ำมันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่โดดเด่นด้านดีไซน์และการใช้งานฉีกรูปแบบปั๊มน้ำมันเดิม ตั้งเป้าขยายกว่า 80 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(BCP)กล่าวว่า บางจากมีนโยบายพัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายด้วยแนวคิดการเป็นจุดหมายการใช้ชีวิตของคนทุกช่วงวัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Your Greenovative Destination for Intergeneration) นอกจากมีกลยุทธ์การพัฒนาสถานีบริการน้ำมันบนถนนสายหลัก เมืองใหญ่ และย่านชุมชนแล้ว บริษัทยังมีกลยุทธ์การเปิดสถานีบริการน้ำมันที่มีรูปแบบสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว (Bangchak Unique Design Station) ซึ่งจะเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มีรูปแบบที่แตกต่าง ไม่เหมือนสถานีบริการน้ำมันรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เสมือนได้เดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนอกจากจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีดีไซน์ที่แปลกตาแล้ว ยังนำนวัตกรรมมาผสานการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สะดวกทั้งการใช้งานและสบายเหมือนได้แวะเข้ามาพักผ่อนเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเข้ามาสร้างความสุขในรูปแบบของตัวเองได้นายสมชัย กล่าวต่อไปว่า สถานีบริการ Bangchak Unique Design ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค โดยมีลูกค้าเข้าใช้บริการจำนวนมาก ทั้งยังเป็นแลนด์มาร์ค เป็นจุดนัดพบ หรือ Public Area ของคนในชุมชนและนักเดินทาง บางจากฯ จึงมีแผนเร่งขยายสถานีบริการน้ำมันรูปแบบนี้เป็นมากกว่า 80 สาขาในปีนี้ ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามเป้าหมายที่ต้องการสร้างสรรค์สถานีบริการน้ำมันที่มีความสวยงาม ตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงสำหรับรูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน Unique Design แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม MODERN ออกแบบโดยเน้นความทันสมัย เรียบง่าย แต่พรีเมียม เหมาะกับทุก Life style อยู่ในทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงง่าย เน้นการจัดสรรพื้นที่ให้ครบครันและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งอาคารร้านค้า พื้นที่จอดรถ ห้องน้ำ และอื่น ๆ เพื่อให้เป็น One Stop Service ครบ จบ ในที่เดียว เหมาะกับพื้นที่ที่เป็น Residential Areaกลุ่ม THAI INSPIRED ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากเอกลักษณ์พื้นถิ่นของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละท้องที่ ถ่ายทอดผ่านรูปแบบสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม ,กลุ่ม WESTERN สถานีบริการน้ำมันที่มีแรงบันดาลใจในการออกแบบจากดินแดนฝั่งตะวันตก และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในแถบทวีปยุโรปและอเมริกา โดยสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกเสมือนได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ,กลุ่ม EASTERN นำรูปแบบอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฝั่งประเทศตะวันออกอันสวยงาม เรียบง่าย มาออกแบบโครงสร้างอาคารกลุ่ม INNOVATION นำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการออกแบบในย่านชุมชนเมืองใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้งานที่สะดวกสบาย การใช้พื้นที่และทรัพยากร อย่างคุ้มค่ารวมไปถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และกลุ่ม FANTASY สร้างขึ้นเพื่อ Create Excitement ให้กับลูกค้า โดยนำแนวคิด Futuristic หรือเทพนิยาย มาใช้ในการออกแบบอาคารสถานที่ จึงมีความแปลกใหม่ โดดเด่น สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและนักเดินทางนอกจากสถานีบริการน้ำมัน Bangchak Unique Design จะมีความสวยงาม โดดเด่น และกว้างขวางแล้ว ยังครบครันด้วยธุรกิจเสริม (Non-oil Offering) ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินทนิล ร้านอาหารแบรนด์ดังหลากหลาย ทั้งคาวหวาน อาทิเช่น Subway, Gateaux House, BBQ plaza, Jone’s salad ข้าวมันไก่ประตูน้ำ ฯลฯ รวมถึงไปถึง บริการคาร์แคร์ ส่งพัสดุ สถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ซึ่งปัจจุบันบางจากฯ เป็นสถานีบริการน้ำมันที่มี EV Quick Charging Station มากที่สุดในประเทศไทย, “Winnonie” แพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงและยังมีการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลไร้สัมผัส ที่ทำให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่ทั้งสะดวกสบาย และปลอดภัยไปพร้อมกัน