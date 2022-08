เพลย์มอร์ ดึง ‘ญาญ่า’ ปลุกความสดใส รุกตลาดลูกอมหมื่นล้าน

เพลย์มอร์ เปิดตัว ‘ญาญ่า’ อุรัสยา ปลุกความสดใสตลาดลูกอม มูลค่า 11,000 ล้านบาท ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ “ยิ่งเล่น ยิ่งอร่อย” พร้อมซองใหม่ Playmore with Yaya Limited Edition ตั้งเป้าขยายตลาดกลุ่มแมส ก้าวสู่กลุ่มผู้นำตลาด Confectionery ประเทศไทยเพลย์มอร์ (Playmore) แบรนด์ลูกอมแตงโมขวดสีแดงที่ฮิตจนเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ กลับมาสร้างความคึกคักให้วงการขนมอีกครั้งด้วยการคว้าตัวเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่าง “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ สะท้อนความสดใสให้แบรนด์ หลังจากก่อนหน้านี้ เพลย์มอร์มีพรีเซนเตอร์ ล้วนเป็นบรรดาหนุ่ม ๆ ทั้งพระเอกสุดหล่อขี้เล่น “มาริโอ้ เมาเร่อ” คู่น้าหลานสายติสท์สุดฮา “แน็ก-ชาลี และน้องอาเธอร์” และล่าสุดกับคู่วายแฟนคลับแน่น “มิว-ศุภศิษฏ์ และ กลัฟ-คณาวุฒิ” ซึ่งสามารถสะท้อนคาแรกเตอร์ความสนุกของแบรนด์ออกมาได้เป็นอย่างดีการปลุกสีสันให้ตลาดในครั้งนี้ “เพลย์มอร์” มาพร้อมโฆษณาตัวใหม่ “Let’s Play with Playmore” ที่เนรมิตให้สาวญาญ่าและเพื่อน ๆ ออกผจญภัยไปกับเรื่องราวสนุก ๆ ในเมืองจินตนาการ โดยเล่าเรื่องผ่านความแปลกใหม่ของขนมต่าง ๆ ทั้งลูกอมแตงโมเพลย์มอร์ และกัมมี่นุ่มหนึบสินค้าขายดีภายใต้คอนเซปต์ “ยิ่งเล่น ยิ่งอร่อย” ที่สะท้อนมาจากอัตลักษณ์ของขนมเพลย์มอร์ ที่นอกจากจะอร่อยแล้ว ยังเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ เล่นสนุกได้ทุกสถานการณ์ ถือเป็นการสะท้อน DNA ของแบรนด์และญาญ่าที่มีตรงกัน ผสมผสานกันเป็นหนังโฆษณาที่ดูสนุกได้ทุกเพศ ทุกวัย ปัจจุบันแบรนด์เพลย์มอร์มีสินค้ามากกว่า 20 รายการ วางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศนายเจสซี่ หว่อง และ นายจักษ์ ลีละเทพาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด เผยว่า เพลย์มอร์เป็นแบรนด์ขนมที่มอบความแตกต่างให้กับผู้บริโภค ด้วยการดึงความสนุกของการเล่นกับขนม ผสานกับการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์มาเป็นจุดแข็งให้กับขนมแต่ละตัวของแบรนด์สามารถขายได้ด้วยตัวเอง การได้ญาญ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมกำลังให้คาแรกเตอร์ความสนุกของแบรนด์ยิ่งชัดเจนมากขึ้น เพราะนอกจากญาญ่าจะเป็นตัวแทนของความสนุก น่ารักสดใส และมีพลัง ซึ่งตรงกับคาแรกเตอร์ของเพลย์มอร์แล้ว ญาญ่ายังถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักครีเอทเทรนด์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ติดตามบนโซเชียลซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องการ แม้ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 แบรนด์เพลย์มอร์ก็ยังสร้างความสนุกบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากผู้บริโภคต่อยอดคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ผ่านการเล่นกับขนมเพลย์มอร์ จนเกิดออร์แกนิกรีวิวอย่างมากมายบนโลกโซเชียล จากทั้งอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ และนักสร้างคอนเทนต์มือสมัครเล่น กลายเป็นขนมขวัญใจของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นายเจสซี่ หว่อง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ COVID-19 ตลาด Confectionery ที่มีมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างนิ่ง เนื่องจากคนส่วนใหญ่กักตัว ทำงานจากที่บ้าน การเดินทางลดลง การทำกิจกรรมร่วมกันลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก เปลี่ยนพฤติกรรมจากเรียนที่โรงเรียนไปเรียนออนไลน์ช่วงที่ผ่านมาเพลย์มอร์ใช้กลยุทธ์ในการสร้างสีสันให้กับตลาดด้วยการออกขนมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำลายความน่าเบื่อของการอยู่นิ่ง สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างตัวตนของแบรนด์บนโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านการสร้างฐานแฟนคลับกับกลุ่มลูกค้า และการเป็นพันธมิตรกับอินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายกลุ่ม สื่อสารผ่านการทำคอนเทนต์ การทำรีวิวต่าง ๆ ให้เข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยความจริงใจ“เป้าหมายของเรา คือการเติมความสนุกให้กับตลาดขนม จึงพยายามออกขนมใหม่ให้ได้มากที่สุด อย่างน้อย 3-4 SKU ต่อเดือน เพราะปัจจุบัน Insight needs ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ต้องการทดลองของใหม่ ถูกใจแล้วค่อยซื้อซ้ำ ซื้อต่อเนื่อง เรื่องของ Royalty ยังมีอยู่ แต่น้อยลง เพลย์มอร์จึงจำเป็นต้องโฟกัสทั้งในเรื่องของความใหม่ ความไว และการทำให้ถูกใจผู้บริโภค ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากแต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุยอดขาย 3,000 ล้านบาท ให้ได้ภายในปี 2025” นายเจสซี่ กล่าวด้านนายจักษ์ ลีละเทพาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือก ญาญ่า-อุรัสยา มาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ เป็นอีกกลยุทธ์ที่จะทำให้เพลย์มอร์สามารถสะท้อนภาพความอร่อย ที่มาพร้อมความสนุกและความสดใสไปถึงลูกค้าได้ในกลุ่มที่กว้างขึ้น Mass มากขึ้น จากเดิมที่กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น เพราะขนมเพลย์มอร์ เป็นขนมคุณภาพที่เหมาะกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เป็นอีกขั้นบันใดที่จะพาเพลย์มอร์ขึ้นไปยืนบนตำแหน่งผู้นำในตลาด Confectionery ของประเทศนอกจากความครีเอทีฟ แปลกใหม่ของขนมที่เพลย์มอร์ปล่อยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแล้ว ปีนี้เพลย์มอร์ยังมีการปรับดีไซน์แพ็กเกจซองลูกอมใหม่ในรอบ 7 ปี จากแพ็กเกจซองรูปขวดอันเป็นเอกลักษณ์ มาเป็นแพ็กเกจซองที่มีใบหน้าของญาญ่าในอิริยาบถต่าง ๆ ตามรสชาติของลูกอม ทั้งลูกอมรสแตงโมและลูกอมรสองุ่น 2 รสชาติเรือธง และรสใหม่ล่าสุด ‘รสแอปเปิ้ลแดง’ ที่ออกแบบรสชาติมาให้หอมหวาน ละมุน สดใสเหมือน คาแรกเตอร์ของญาญ่า พรีเซนเตอร์ใหม่“เพลย์มอร์ตั้งใจให้ญาญ่าเป็นคนนำความสนุกแบบมีพลังจากเพลย์มอร์ไปถึงทุกคน ผ่านคอนเซ็ปต์การสื่อสาร “ยิ่งเล่น ยิ่งอร่อย” เพื่อสื่อไปให้ผู้บริโภครับรู้ว่า เพลย์มอร์เป็นขนมแห่งความสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่แค่กินแล้วอร่อยปลอดภัย แต่ขนมทุกชิ้นยังผ่านการคิดโดยทีมพัฒนาสินค้าและทีมการตลาดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย ให้ขนมทุกตัวมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นความหอมเย็น การต่อ การเป่า การผสมรวมรส หรือการ DIY และที่สำคัญเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยชื่อเสียงและฐานแฟนคลับของญาญ่า จะช่วยให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่กว้างและหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่งปกติจะเป็นลูกค้าทุติยภูมิของเพลย์มอร์ ที่รู้จักและกินขนมของเราผ่านการแนะนำของลูกหลาน โดยเราจะรุกตลาดกับ Segment นี้ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ถ้าหากเพลย์มอร์ทำได้สำเร็จ จะสามารถเพิ่มโอกาสการเติบโตของมูลค่าการซื้อขายได้ไม่น้อยกว่า 20% จากยอดขายเดิม” นายจักษ์ กล่าวด้านญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซนเตอร์เพลย์มอร์ เผยว่า ตนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเพลย์มอร์ เนื่องจากคาแรกเตอร์ของเพลย์มอร์ค่อนข้างตรงกับคาแรกเตอร์ของตัวเอง ที่มีทั้งความครีเอทีฟ ความสนุก และสดใส เมื่อได้รับการติดต่อจากแบรนด์จึงตอบรับทันทีโดยไม่ลังเล“ญาญ่าเป็นแฟนลูกอมแตงโมเพลย์มอร์มาสักพักแล้วค่ะ ชอบที่ความหอม กินแล้วเย็นคอ ที่สำคัญคือ sugar free เลยกินได้แบบไม่ต้องห่วงอะไรมาก แต่พอได้มาถ่ายงาน ทำให้ได้เห็นสินค้าตัวใหม่ ๆ มากขึ้น แล้วก็ว้าวกับทุกตัว เพราะว่าขนมเพลย์มอร์แต่ละแบบนอกจากกินอร่อยแล้ว ยังทำให้เรามีอะไรเล่นระหว่างที่กินค่ะ It’s very fun and It’s yummy แล้วจริง ๆ ญ่าเป็นคนที่ออกไปทำงานค่อนข้างเยอะ เรื่อง Energy จะสำคัญ การมีอะไรหวาน ๆ ติดตัวไปช่วยบูสต์ความสดชื่นจะเป็นอะไรที่ญ่าขาดไม่ได้ ญาญ่าเลยเลือกพกขนมเพลย์มอร์ค่ะ เพราะว่าของเขาอร่อยแล้วก็เล่นสนุกด้วย ฝากตัวกับเพลย์มอร์ แล้วก็ฝากเพลย์มอร์กับทุกคนด้วยนะคะ” ญาญ่า-อุรัสยา กล่าวติดตามผลงานของญาญ่ากับเพลย์มอร์ และขนมเพลย์มอร์ใหม่ ๆ ได้ที่ Facebook: Playmore Thailand