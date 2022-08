foodpanda รุกตลาด B2B เสิร์ฟอาหารพนักงาน-กิจกรรม

ผู้จัดการรายวัน360-foodpanda กระตุ้นตลาดครึ่งปีหลัง รุก B2B เต็มตัวด้วยบริการ “foodpanda for business” โซลูชั่นสำหรับลูกค้าองค์กรในยุค Post Covid มอบความสะดวกให้องค์กร ส่งอาหารให้พนักงาน-ลูกค้าองค์กร พร้อมระบบชำระเงินแบบระบบวางบิล ไม่ต้องจ่ายเงินสด โปร่งใส ตรวจสอบได้foodpanda เชื่อว่าการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน จะช่วยสานสัมพันธ์ทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งกว่า ในยุคการทำงานแบบไฮบริดที่พนักงานเจอกันที่ออฟฟิศน้อยลง บริการ foodpanda for business จึงพร้อมเป็นโซลูชั่นให้กับทุกองค์กร ในการอำนวยความสะดวกและส่งความสุขในรูปแบบอาหารให้กับพนักงาน ทั้งยังสามารถสร้างคุณค่าและความประทับใจที่พนักงานมีต่อองค์กรได้ด้วยการมอบ “สวัสดิการด้านอาหาร” ในรูปแบบ E-Voucher และ Meal Allowance จากบริการของ foodpanda for businessสำหรับองค์กรที่ยังไม่พร้อมในการทำสวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน foodpanda for business ก็ยังมี Large Order Management เพื่อให้บริษัทสามารถสั่งอาหาร เวลามีปาร์ตี้ที่ออฟฟิศ การประชุมขนาดเล็ก หรือกิจกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงมีบริการ Pantry Fulfillment ในการสั่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เติมเต็มมุมอาหารหรือมุมกาแฟในออฟฟิศได้อย่างครบครัน เพราะ foodpanda for business มีพันธมิตรร้านอาหารและร้านค้ามากมาย รวมถึง pandamart และ foodpanda shops ด้วยนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานแล้ว foodpanda for business ยังมีประโยชน์ต่อแผนกดูแลรับรองลูกค้า เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ที่ต้องการจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การจัดเลี้ยง งานสัมมนา เป็นต้น ทำไมองค์กรถึงควรใช้บริการ foodpanda for business เพราะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะมีใครซักคนมาช่วยแบ่งเบางานจากทีมแอดมินของบริษัท foodpanda for business ช่วยให้เรื่องเหล่านี้ “ง่ายและสะดวก” เพราะลูกค้าองค์กรสามารถรับบริการได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก สั่งอาหารแบบ Pre-Order ผ่านระบบในเวลาใดก็ได้ และยังสามารถสั่งล่วงหน้าได้นานถึง 7 วัน ทั้งยังมีฝ่าย Customer Service เตรียมพร้อมช่วยดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะออเดอร์เล็กหรือใหญ่ก็สั่งได้ดั่งใจอีกหนึ่งจุดเด่นคือ “ความรวดเร็ว” foodpanda for business มีพนักงานจัดส่งอาหารของกินของใช้ให้องค์กรต่าง ๆ มากกว่า 60,000 คน และที่สำคัญ foodpanda for business ยังให้ความสำคัญกับ “ความโปร่งใส” ด้วยการรับชำระค่าบริการแบบวางบิล ลูกค้าองค์กรไม่ต้องถือเงินสด ทีมแอดมินไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินส่วนตัว ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมและตรวจสอบความโปร่งใสของงบประมาณการใช้จ่ายได้อีกด้วยfoodpanda for business มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับองค์กรที่เปิดบัญชีใหม่ รับส่วนลดทันที 10%foodpanda (ฟู้ดแพนด้า) เป็นผู้นำด้านการให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันในภูมิภาคเอเชียที่มุ่งมั่นให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดสรรอาหารมื้อโปรด สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านขายของพันธมิตร และอื่นๆ สู่ผู้บริโภคด้วยความสะดวกและรวดเร็ว foodpanda ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีและระบบการจัดการอันยอดเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นผู้นำร่องระบบ quick-commerce (Q-commerce) ในภูมิภาค โดยมีเครือข่ายพันธมิตรร้านค้าปลีกมากมาย foodpanda ยังเป็นผู้บริหารแพนด้ามาร์ท ร้านสะดวกซื้อที่ใช้ระบบ cloud-store เพื่อเพิ่มตัวเลือกสินค้าให้ครอบคลุมตามความต้องการให้ได้มากที่สุดนอกเหนือไปจากอาหารเดลิเวอรี่กว่าหลายล้านรายการ foodpanda ให้บริการมากกว่า 400 เมือง ครอบคลุม 11 ตลาดในเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ปากีสถาน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ ลาว กัมพูชา และเมียนม่า ทั้งนี้ foodpanda เป็นบริษัทในเครือของบริษัท DELIVERY HERO (THAILAND) CO., LTD ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบริการการจัดส่งอาหาร