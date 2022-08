12 ส.ค.บีทีเอส สายสีทอง และบีอาร์ที ให้ลูกพาคุณแม่ขึ้นฟรี

12 ส.ค.นี้พาคุณแม่ขึ้นบีทีเอสฟรี รวมทั้งรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที รถไฟฟ้าสายสีทอง และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" โดยลูกสามารถพาแม่โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ตลอดสายทุกเส้นทาง รวมทั้งรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที และรถไฟฟ้าสายสีทอง ตั้งแต่เวลา 06.00 -24.00 น. โดยแม่และลูกจะต้องขึ้น-ลงสถานีเดียวกัน สามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.อีกด้วยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสมีอยู่มากมาย เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่โซนที่ 1 นิทรรศการในรูปแบบ Live Exhibition ซึ่งมีแนวความคิดการจัดนิทรรศการเชื่อมโยงกับโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโซนที่ 2 กิจกรรมการสาธิต และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผลผลิตโซนที่ 3 นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่น้อมนำพระราชดำริเพื่อมาปรับใช้ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคต่างๆโซนที่ 4 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถ และผลงานโซนที่ 5 จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มจากร้านที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะสถานที่สำคัญ และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในวัดเทพธิดาราม และวัดราชนัดดาราม โดยสามารถลงสถานีราชเทวี ทางออกที่ 3 ต่อรถประจำทางหรือขนส่งสาธารณะอื่นๆนายสุรพงษ์กล่าวว่า บริษัทฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 19.19 น. พร้อมกันกับประชาชนที่อยู่ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง