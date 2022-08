เกรฮาวด์ คาเฟ่ เดินเกมส์ขยายสาขาต่อเนื่อง

ปัจจุบัน Greyhound Café มีกว่า 20 สาขาในเมืองไทย เช่น Central Chidlom, J-Avenue, Thong Lor, Siam Center, La Villa Phaholyothin, The Crystal, The Circle Ratchapruk, Groove @ CentralWorld, Em Quartier, Central Lardprao, Mega bangna, Central Plaza Pinklao, Central Bangna, The Promenade, Nanglinchee, Icon Siam, The Mall Ngamwongwan, Central Festival Eastville, Central Plaza Rama9, Central Rama2 และ Market Place Krungthep Kreetha รวมทั้งสาขาล่าสุดคือ The Avenue Ratchayothin นี้ เป็นสาขาที่ 21 เมื่อรวมกับ Another Hound Café ที่ Siam Paragon, Emporium และ Central Embassy รวมเป็นทั้งหมด 24 สาขา ในระยะเวลากว่า 25 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2540

จับอินไซด์ผู้บริโภคGreyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่) ยึดทำเลฮอตย่านรัชโยธินพัฒนาGreyhound Ratyo (เกรฮาวด์ รัชโย) ตีโจทย์จากไลฟ์สไตล์ลูกค้าด้วยคอนเซ็ปต์ Cozyat day, Party at night. พร้อมเสิร์ฟเมนูใหม่ คาดกำไรโต10-15% ภายในสิ้นปี2022นายภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่า รัชโยธิน เป็นย่านที่มีกำลังซื้อ และเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร คาเฟ่ และช้อปปิ้งที่ครบครัน สะดวกสบายง่ายต่อการใช้ชีวิต เนื่องจากติดรถไฟฟ้า และยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สามารถไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเข้าหรือออกนอกเมือง เราจึงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องกับการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยการเปิดสาขาใหม่ที่ ดิ อเวนิว รัชโยธิน หรือเรียกสั้นๆ ว่า Greyhound Ratyo ด้วยงบลงทุนกว่า 15 ล้านบาท ให้มีคาแรกเตอร์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนย่านนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Cozy at day, Party at night. เน้นบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้าน หรือจะนัดเพื่อนมาสังสรรค์หลังเลิกงาน เพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความบันเทิงทุกค่ำคืน คงความเป็นเกรฮาวด์ คาเฟ่ ที่มีความแฟชั่นมากขึ้นให้เหมาะกับยุคสมัย เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามา นอกจากฐานลูกค้าเดิมแต่เดิม Greyhound Café ในทุกสาขาจะมีบรรยากาศและ Concept ของดีไซน์ที่สื่อถึงความรู้สึกเดียวกัน ในสไตล์ Modern and Contemporary ที่ให้ความรู้สึกดิบๆ ปนความเท่ แต่ปัจจุบันเทรนด์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีความสนใจไปสถานที่ใหม่ ๆ เน้นถ่ายรูปหรือมองหาสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นสาขา Greyhound Ratyo จึงเป็นสาขาแรกที่เราออกแบบในสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม เป็นคอนเซ็ปต์ “Cozy at day. Party at night.”โดยในช่วงกลางวันจะถูกดีไซน์ให้มีความ Cozy & Homey อบอุ่นเหมือนนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้าน และเป็นที่นั่งดื่มสังสรรค์ในตอนเย็นแบบชิลๆ ไปยาว ๆ พร้อมสนุกไปกับเสียงดนตรีในทุกค่ำคืน เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเอ็นจอยกับชีวิตแบบเต็มที่ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน และยังได้จัดทำเมนูพิเศษที่หยิบแรงบันดาลใจจากสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ มา Twist กับสูตรเด็ด สูตรลับ สูตรเก่าดั้งเดิมของ Greyhound มารวมกันที่ Greyhound Ratyo แห่งนี้ เพื่อให้ความสุขในการทานเป็นของทุกคนภายในปีนี้ยังได้มีการปรับเมนูครั้งยิ่งใหญ่ ของทั้งแบรนด์ Another Hound Café (อนาเธอร์ ฮาวด์ คาเฟ่) และ Greyhound Café เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการพลิกโฉมเมนูใหม่ของ Another Hound Café by Greyhound Café นั้นจะเป็นการมอบประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Western Comfort Food with a Twist ที่ผสมผสานลูกเล่นความเป็นไทยและเอเชียน เพื่อเพิ่มความจัดจ้านและความมีมิติลงไปในรสชาติอาหาร ให้มีกลิ่นอายของอาหารที่ทำให้ชวนนึกถึงเมนูในวัยเด็กที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่น จากการรังสรรค์เมนูอย่างพิถีพิถันเพื่อชูรสชาติอาหาร และนำเสนอเมนูอาหารในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่มอบความอร่อยในทุกคำสำหรับเมนูใหม่ที่ Greyhound Café จะออกนั้น จะเป็นเมนู Special ของสาขานั้นๆ ที่ไม่สามารถทานสาขาอื่นได้ และมีแผนที่จะออกเมนูใหม่ทุกเดือน เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้าน ทั้งของของคาว ของหวาน และเรื่อง Innovation ของ Product เพื่อทำให้ลูกค้าตื่นเต้นที่จะเข้ามาทานได้ตลอดเวลาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รูปแบบการใช้ชีวิตคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป แบรนด์ได้เรียนรู้ และเป็นเหตุทำให้ทิศทางของการทำงานมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก ทุกอย่างต้องมีความยืดหยุ่นฉับไวทันต่อสถานการณ์ โดยวางแผนขยายสาขาอีก คือ สาขาโรงพยาบาล Med Park และสาขาราชพฤกษ์ โดยมีคาเรกเตอร์ของแต่ละสาขาที่แตกต่างกัน และมีความตั้งใจจะเปิดปีละ 3-5 สาขา ทั้งในศูนย์การค้าชั้นนำ และ Stand Alone โดยจะเน้นเรื่องทำเลและการดีไซน์ ที่จะต้องมีความแตกต่างของแต่ละสาขาสำหรับระบบแฟรนไชส์ เรามีการทำรูปแบบแฟรนไชส์อยู่แล้วในต่างประเทศ ยกเว้นที่ลอนดอนที่เราไปเปิดเอง ซึ่งเราเริ่มขยายสู่ตลาดต่างประเทศเมื่อปี 2554 โดยเริ่มเปิดสาขาแรกที่ IFC mall ฮ่องกง ปัจจุบันมีสาขาในต่างประเทศทั้งหมด 13 สาขา ใน 4 เมืองใหญ่ของเอเชีย คือ ฮ่องกง, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ 1 สาขาในยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในย่าน Fitzrovia ซึ่งเป็นย่านแห่งไลฟ์สไตล์สุดฮิป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bangkok Café” ที่เป็นมากกว่าร้านอาหารไทย แต่นำเสนอประสบการณ์ทางอาหารและการกินดื่มในรูปแบบของชาวกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง ผนวกกับเมนูอาหารไทยที่พลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์อันเป็นจุดแข็งและเป็นเอกลักษณ์ของ Greyhound Caféนายธนัญญ์ พงษ์วิจิตร ผู้จัดการทั่วไป กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเมนู ทั้ง Another Hound Café และ Greyhound Café เพื่อตอบโจทย์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าและสถานการณ์การปัจจุบัน แต่คงยังคอนเซ็ปต์ “Basic with a Twist” ทั้งวัตถุดิบและรสชาติ ที่นำเสนอในรูปแบบที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ เมนูของ Greyhound Café ส่วนมากจะเป็นเมนู Thai - Asian ซึ่งมีหลากหลายเมนูให้เลือก เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ สูตรเมนูอาหารของเราได้มาจากหลากหลายที่ด้วยกัน บางส่วนได้มาจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และเกิดติดใจในความอร่อยจึงนำมาทวิสต์ในรูปแบบของ Greyhound Café ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกเมนูจะเต็มไปด้วยเรื่องราว แต่ที่แน่นอนที่สุดคือเรื่องของรสชาติที่รับรองว่าไม่ผิดหวังนอกจากนี้ยังได้มีการขยายโอกาสธุรกิจไปในช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น โดยเพิ่งเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดในเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา คือ Beanhound by Greyhound Café อีกหนึ่งของการ twist ที่แจกจ่ายความเพลิดเพลินไปกับกาแฟ และภายใต้ คอนเซ็ปต์ “IMPERFECTION” พร้อมเสิร์ฟทั้งกาแฟแบบ basic และ specialty ในราคาที่จับต้องได้ รวมถึงบรรยากาศของงานศิลปะที่โชว์รายละเอียดต่างๆ สำหรับการตกแต่งในสไตล์ของเราเพื่อนำเสนอ “ความสมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์แบบ”อย่างไรก็ตามในครึ่งปีแรกของ 2565 นี้ เราได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 ทำให้ในช่วงครึ่งปีหลัง ลูกค้าเริ่มกลับมาแต่อาจจะได้ไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิด-19แน่นอน โดยกำไรที่จะได้รับคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 10 - 15% ถ้าเทียบจากปี 2565 คาดว่ายอดขายในปี 2566 จะเติบโตได้เกินครึ่งปี 2565 อย่างแน่นอน.