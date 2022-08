เวชสำอางโปรวาเมด (Provamed) จัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสิว โดยคว้า "กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" นักแสดงชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (NBD Healthcare) ผู้นำธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ภายใต้การบริหารของ นายสมศักดิ์ กวีไตรภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายจีรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด จัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสิว ของเวชสำอางโปรวาเมด (Provamed) โดยคว้า "กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" นักแสดงชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งภายในงาน มีการเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ “โปรวาเมด โปรจริงเรื่องสิว” และไฮไลท์โชว์จากพรีเซนเตอร์ “กลัฟ คณาวุฒิ” พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจาก PROVAMED เภสัชกรหญิง อรภรรณ ธนสุทธิการ และ นายเเพทย์ วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ แนะนำเคล็ดลับดูแลผิว แบบโปรจริงเรื่องสิว ท่ามกลางกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และนักข่าวมากมายที่มาร่วมงาน พร้อมแฟนคลับของ ”กลัฟ คณาวุฒิ” ที่มาต้อนรับและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม โดยมีคุณ โอปอล์ ปาณิสรา ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ภายใต้คอนเซ็ปท์งาน YOUR DAY YOUR GULF WITH PROVAMED ณ ลาน แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆที่ผ่านมา