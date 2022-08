เปิดตัว E-Book สัมผัสเมืองไทย ต้องไปสักครั้ง ดันไทย”ฮับ”ท่องเที่ยวโลก

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสการท่องเที่ยวของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและวิถีวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและสุขภาพ เที่ยวตามเทรนด์ Workation หรือทำงานไปด้วยก็เที่ยวได้ และ BCG Go Green คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) - เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) - เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยนำจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาต่อยอดและยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวตามแนวคิด BCG ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนเหล่านี้ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและชักจูงใจให้เดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ททท.จึงได้ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรอันได้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM , บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส , บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และ บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด โดยร่วมกันจัดทำ E - Book สัมผัสเมืองไทย ต้องไปสักครั้ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราว 100 วิถีการท่องเที่ยวทั่วไทย ด้วยการนำเสนอเรื่องราวทั้งบทความและภาพถ่ายอันสวยงาม ผ่านการจัดทำเป็น E-Book ซึ่งนับว่าเป็นสื่อที่มีความสำคัญในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถแชร์ต่อในโลกโซเชียลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดอ่านหนังสือฟรีได้อย่างสะดวกจากไฟล์ PDF อีกด้วยนางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธาน มีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ และบรรณาธิการอำนวยการ E - Book สัมผัสเมืองไทย ต้องไปสักครั้ง กล่าวว่าโครงการจัดทำหนังสือดังกล่าวดำเนินการโดยสื่อมวลชนที่มีผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวรวมกันกว่า 130 เล่ม ได้แก่ สาธิตา โสรัสสะ และชาธร โชคภัทระ นำเสนอแง่มุมเรื่องราวที่น่าสนใจและภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 100 แห่ง ที่มีความหลากหลาย มีแง่มุมที่น่าสนใจ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน สมดั่งเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก ซึ่งในการ ReOpen การท่องเที่ยวรอบใหม่ ที่ทั่วโลกต่างเปิดประเทศและแข่งขันชิงนักท่องเที่ยว ไทยจึงต้องดำเนินกลยุทธิ์ต่างๆ ให้กลับมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกอีกครั้งโครงการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหาร มีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ไทยแลนด์ ศูนย์รวมบล็อกเกอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยในระดับ Influencers เพื่อสร้างอรรถรสการโปรโมทที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่นเวบไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ เวบไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์ และชุมชนสื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อออฟไลน์เช่น หนังสือพิมพ์ต่างๆ ซึ่งยังมีผู้อ่านเหนียวแน่นอีกด้วยในหนังสือแยกเป็น 10 Theme ได้แก่Theme 1 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ Natural Wonder ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทั่วไทย ปล่อยตัว และหัวใจเข้าสู่อ้อมกอดของธรรมชาติTheme 2 วัฒนธรรมประเพณีมีค่า Colorful Culture เทศกาลงานประเพณีที่มีสีสัน คึกคัก และมีชีวิตชีวาทั่วไทยTheme 3 หัตถศิลป์ถิ่นไทย Thai Legacy ชื่นชมผลงานประณีตศิลป์ล้ำเลิศ จากช่างฝีมือชั้นครู ผู้ร่วมกันสืบสานหัตถศิลป์ความเป็นไทยมิให้สูญหายTheme 4 เที่ยวสุขใจได้รักษ์สิ่งแวดล้อม BCG Go Green หรือ Bio-Circular-Green Economy สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตอย่างสอดรับกับการพัฒนาอันยั่งยืน ใกล้ชิดธรรมชาติ พึ่งพาตนเองได้ วิถีเรียบง่ายงดงามTheme 5 ชุมชนแห่งภูมิปัญญาอันยั่งยืน Sustainable CBT ท่องเที่ยวทักทายชุมชนน่ารักที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ในแนวคิด “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community-based Tourism)Theme 6 เที่ยวไปทำงานไป สุขใจไทยแลนด์ Workation Around Thailand เที่ยวแบบเอาใจเหล่า Digital Nomad หรือกลุ่มคนที่ทำงานผ่านออนไลน์จากที่ไหนในโลกก็ได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายที่เหล่า Digital Nomad ของโลก อยากมาเยือนสักครั้งTheme 7 เที่ยวสร้างสมดุลสุขภาพ กาย ใจ จิต พิชิตโรคภัย Wellness Tourism ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลากหลายรูปแบบ เยียวยากายใจให้สมดุล สร้างสุขกับกิจกรรม และสถานที่สุดพิเศษTheme 8 เที่ยวไปชิมไปในแหล่งอาหารอร่อย Gastronomy Tourism กินไปเที่ยวไปสุขใจจริงๆ เพราะเมืองไทยเรามีอาหารหลากสไตล์ให้ลิ้มลองTheme 9 เยือนถิ่นธรรมแห่งศรัทธา Religion & Faith ท่องเที่ยวสู่ดินแดนแห่งศรัทธา หลากศาสนา หลายความเชื่อ อันศักดิ์สิทธิ์และTheme 10 แหล่งประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย Historical Heritage เดินทางย้อนเวลาหาอดีต กับแหล่งโบราณสถานล้ำค่า ที่สะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยในหลากแง่มุม ฟังเรื่องราวของวันวาน ผ่านร่องรอยแห่งกาลเวลาจึงขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรอยนักเขียนและสัมผัสประสบการณ์เที่ยวเมืองไทย ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกท่านให้ไปเยือนสัมผัสเมืองไทยต้องไปสักครั้ง