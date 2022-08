MBK เปิดตัวร้านค้าใหม่ไทย-เทศ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดินหน้าเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งร้านค้าแบรนด์ไทย ร้านอาหารนานาชาติ ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์จากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาใช้บริการ เผยอันดับท็อป 3 ได้แก่ อินเดีย อิสราเอล ฝรั่งเศสนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ กล่าวว่า หลังจากปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนไทย เพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศให้เพิ่มขึ้นส่งผลให้จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการมีอัตราการเติบโตขึ้น ทั้งจากลูกค้าคนไทยที่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งกลุ่มนี้เข้ามาใช้บริการในโซน LEARNING HUB ศูนย์รวมสถาบันการศึกษา และติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ มากขึ้น โดยสิ้นไตรมาส 2 ของปี 2565 ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 60,000-70,000 คนต่อวันตลอดปี 2565 นี้จะมีร้านค้าแบรนด์ชั้นนำทยอยเปิดให้บริการ ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้มีร้านเปิดใหม่ ได้แก่ ร้าน POSH (พอช) แบรนด์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรีดีไซน์มีเอกลักษณ์ที่ทางร้านออกแบบเอง อยู่ชั้น 2 โซน B, ร้าน LERDEE TEA HOUSE (เลอดี ที เฮาส์) ผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้ออร์แกนิก ชาสมุนไพรไทย ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสกินแคร์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อยู่ชั้น G โซน D (ฝั่งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส), ร้านพันละวัน (Punleone) ร้านอาหารสไตล์ Shawarma restaurant ของ โต ซิลลี่ ฟูลส์ (Silly Fools) อดีตนักร้องนำวงซิลลี่ ฟูลส์ เปิดให้บริการอยู่ชั้น G โซน B และอีกหลายๆ ร้านที่เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ เช่น Taurus, Cat on the Roof, Hunter หมูกระทะ, Eat Am Are, มาเนกิเนโกะ ร้านแฟมิลี่คาราโอเกะอันดับ 1 ของญี่ปุ่น, ARTPIA ตื่นตาตื่นใจกับ Museum 3D Alive Plus จากเกาหลี เป็นต้น“ร้านเปิดใหม่มีทั้งพันธมิตรจากต่างประเทศ ร้านค้าและแบรนด์ของคนไทย ซึ่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สนับสนุนแบรนด์ของคนไทย อย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่เพิ่งเปิดให้บริการ ภายใต้แบรนด์ Herb Care แบรนด์ Khas เป็นที่สนใจของทัวริสต์ซื้อกลับไปใช้เองและซื้อเป็นของฝากจำนวนมาก นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในศูนย์ฯ หลักๆ ยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองและครอบครัว ส่วนใหญ่มาจากประเทศในโซนยุโรปและเอเชีย ซึ่ง 4 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย อิสราเอล ฝรั่งเศส และเยอรมนี ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ยอดขายโดยภาพรวมฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งมาก”สำหรับอัตราการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค (Occupancy Rate) ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 มีผู้เช่าเต็ม 100% ทั้งโซนร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป โดยบริษัทยังคงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าตามประเภทกิจการ เพื่อให้ผู้เช่ามีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจระยะยาว จึงมั่นใจว่า ณ สิ้นปี 2565 รายได้กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าจะฟื้นกลับมาที่ประมาณ 70-75% เมื่อเทียบรายได้ปี 2562