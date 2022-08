นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี แต่งตั้ง สยามพิวรรธน์ พัฒนาพื้นที่ค้าปลีกและบริหาร "พาร์คสีลม"

ผู้จัดการรายวัน 360 - นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมลงนามดีลกับสยามพิวรรธน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกและบริหารจัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ “พาร์ค สีลม” โครงการอาคารสำนักงาน และร้านค้าเชิงพาณิชย์ (Mixed-use) ระดับพรีเมียมใจกลางถนนสีลม โดยมีพื้นที่รีเทลกว่า 5 ชั้น ภายในอาคารสำนักงานให้เช่าระดับพรีเมียมสูง 39 ชั้น เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ วัยทำงาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง มั่นใจการผนึกกำลังจาก 3 ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์และรีเทลจะผลักดันให้ “พาร์ค สีลม” เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์หที่จะเปลี่ยนสีลมให้เป็นย่านธุรกิจแห่งอนาคตนางอรฤดี ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งผนึกกำลังระหว่าง นายณ์ เอสเตท กับ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาโครงการ พาร์ค สีลม (Park Silom) เพื่อเป็นโครงการอาคารสำนักงานและร้านค้าเชิงพาณิชย์ (Mixed-use) ระดับพรีเมียม ความสูง 39 ชั้น บนพื้นที่ 6 ไร่ ใจกลางถนนสีลม ภายใต้แนวคิด ‘New Breed of Silom’ ที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และการใช้ชีวิตของทุกคนในย่านสีลมล่าสุดได้ลงนามร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในการร่วมเป็นพันธมิตร พัฒนาพื้นที่ค้าปลีกและบริหารจัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ (Retail Asset Management and Property Management) เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในโครงการ “พาร์ค สีลม” และพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างสมดุล ทั้งการทำงาน ชอปปิ้ง รวมถึงเป็นแหล่งนัดพบระหว่างวันและหลังเวลางานอย่างมีสีสันแตกต่างไปจากเดิม“ปรากฏการณ์ความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุน และผู้ประกอบการค้าปลีก เพราะจากประสบการณ์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการระดับโลกของสยามพิวรรธน์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วมากมายจากสมาคมและองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จได้อย่างดี โดยจะสร้างมิติใหม่ของการผสมผสานพื้นที่อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกของ “พาร์ค สีลม” เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ตอบโจทย์ชีวิตทำงานและไลฟ์สไตล์ได้ทุกรูปแบบ รองรับความต้องการผู้ใช้อาคารที่เป็นกลุ่มองค์กรชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะส่งเสริมให้ “พาร์ค สีลม” กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่น่าจับตามองแห่งย่านสีลมมากยิ่งขึ้น” นางอรฤดีกล่าวนายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับผู้นำทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกทั้งสองบริษัทเพื่อพัฒนาโครงการ “พาร์ค สีลม” อันโดดเด่นนี้ โดยบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีประสบการณ์ในการสร้างและดำเนินธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมทั่วโลกมาอย่างยาวนาน เราจึงมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการบริการและการค้าปลีก ตลอดจนฝ่ายสนับสนุนองค์กรที่สำคัญเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางด้านไลฟ์สไตล์ในย่านศูนย์กลางทางการเงินใจกลางกรุงเทพฯแห่งนี้”นายชลชาติ เมฆสุภะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์มีความยินดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการ “พาร์ค สีลม” ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในย่านสีลม เพื่อพลิกฟื้นให้สีลมกลับมาเป็นหนึ่งของศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่น่าจับตาที่สุดอีกครั้ง โดยตลอดระยะเวลา 63 ปี สยามพิวรรธน์ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary ICON) มีความเป็นเลิศในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ซึ่งทั้งสิ้นได้นำเสนอรูปแบบและคอนเซ็ปต์แปลกใหม่ ที่ส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายและความสุขให้แก่ผู้มาเยือน การเข้าร่วมผนึกกำลังในครั้งนี้ สยามพิวรรธน์จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในส่วนการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก และบริหารจัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ (Retail Asset Management and Property Management) เพื่อเติมเต็มประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองในการทำงานและสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่ในทุกมิติ”“การเข้ามาร่วมผนึกกำลังของสยามพิวรรธน์ครั้งนี้ นับเป็นการเข้ามาร่วมมือในจังหวะและเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากทำเลย่านสีลมเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง เป็นศูนย์รวมขององค์กรชั้นนำ ทั้งสถาบันการเงิน องค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทข้ามชาติจำนวนมาก ดังนั้นย่านสีลมจึงเป็นแหล่งที่แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่มีกำลังซื้อสูง ขณะเดียวกัน ก็จะมีพื้นที่สำหรับแบรนด์ใหม่ๆ และพื้นที่รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการบริหารเวลาระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต ให้สมดุลเป็นทั้งแหล่งชอปปิ้ง และแหล่งสังสรรค์ของบรรดาพนักงานออฟฟิศและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมายังประเทศไทยหลังการเปิดประเทศอย่างคับคั่ง”“เรามีความเชื่อมั่นว่า จากความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ในฐานะผู้พัฒนา “World Class Destination” และการสะสมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ธุรกิจสื่อสารการตลาด ตลอดจนธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ของสยามพิวรรธน์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งตลอดมา จะสามารถเสริมคุณค่าและความสำเร็จมาสู่เป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ และจะเป็นการปฏิวัติวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรีเทลอีกครั้ง ด้วยการสร้าง one-of-a-kind retail experience ที่แตกต่างและโดดเด่นที่สุดในย่านสีลม” นายชลชาติกล่าว