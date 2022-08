มาม่าปรับเกม - ยังถูกเบรกขึ้นราคา ปรุงสูตรร่วม “OK-เลย์” ขยายฐาน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 18,000 ล้านบาทยังถูกเบรกขึ้นราคาแม้ต้นทุนพุ่งเกินกำลังไปแล้ว ล่าสุด “มาม่า” งัดแผนปรุงสำเร็จ ส่ง “มาม่า OK” ตีตลาดพรีเมียมกู้รายได้ ด้วยกลยุทธ์ คอลแลบส์ จับ “เลย์” มาออก 2 รสชาติใหม่เหมือนกัน หวังเพิ่มฐานผู้บริโภคใหม่ๆได้อีกเพียบ เชื่อสัดส่วนยอดขายพุ่งเป็น 30% และจะช่วยมาม่ารักษารายได้รวมทั้งปีนี้ให้เติบโตที่ 6% ตามเป้าหมายที่วางไว้นายเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้มาม่ายังไม่มีการปรับราคาสินค้าขึ้น แม้ต้นทุนจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะทางกระทรวงพาณิชย์ยังไม่พิจารณาปรับขึ้นให้ ทางบริษัทจึงทำได้เพียงประคับประคอง บริหารจัดการต้นทุนให้ดีที่สุด และยังคงจำหน่ายมาม่าในราคาเดิมทางบริษัทจึงเน้นมาทำตลาดในกลุ่มนิชมาร์เกต ในกลุ่มตลาดพรีเมียมแทน ภายใต้แบรนด์ “มาม่า OK” ซึ่งช่วงต้นปี 2565 ได้จัดโปรโมชันร่วมกับทางเลย์ มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ ถือเป็นเฟสแรกที่ได้ทำการตลาดร่วมกัน ล่าสุดในเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นเฟส 2 ที่ทาง มาม่า OK ร่วมกับ เลย์ ใช้งบลงทุนกว่า 40 ล้านบาท ในการคอลแลบส์แคมเปญ “จอยรสชาติอร่อยข้ามจักรวาล” เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ คือ ชิลลี่แครบ และมิโซะบัตเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรสชาติใหม่ที่หลากหลายในส่วนของมาม่าโอเค กับ 2 รสชาติใหม่นั้น คือ 1. กลิ่นชิลลี่แครบ จะออกมาเป็นรูปแบบแห้ง รสชาติเผ็ดลงตัว กลมกล่อมหอมกลิ่นปูกับเส้นที่หนานุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของมาม่า OK วางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ 2. รสมิโซะบัตเตอร์ เป็นแบบแห้งเช่นกัน มาพร้อมความลงตัวระหว่างกลิ่นของเนยกัยฝบรสมิโซะ บวกกับเส้นที่หนานุ่มและเป็นเอกลักษณ์ของมาม่า OK จะวางจำหน่ายเฉพาะร้านสะดวกซื้อ 7-11 เท่านั้น ในราคาซองละ 15 บาท“กลยุทธ์คอลแลบส์ 2 รสชาติใหม่นี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มาม่าได้ร่วมทำงานกับแบรนด์หรือสินค้าประเภทอื่นๆ เชื่อว่าจะสร้างความแตกต่างและสีสันให้กับตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและตลาดขนมขบเคี้ยวได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ระหว่างกันได้ เพราะมองว่ายังมีกลุ่มที่กินเลย์ไม่กินมาม่า และกินมาม่าไม่กินเลย์ แต่พอมี 2 รชาตินี้เข้ามา จะเปิดใจลองชิมรสชาติเดียวกันของอีกฝ่ายด้วย เพราะนอกจาก 2 แบรนด์นี้จะออกรสชาติเดียวกันแล้ว แพกเกจจิ้งยังเหมือนกันอีก รวมถึงยังใช้ภาพยนตร์โฆษณาที่มีทั้งสองแบรนด์อยู่ร่วมกันด้วย มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นเป้าหมายหลักของทั้ง 2 แบรนด์” นายเพชรกล่าวนายเพชร กล่าวต่อว่า ปีนี้มาม่า OK จะออก 2 รสชาติใหม่นี้เท่านั้น รวมแล้วทำให้มีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 9 รสชาติ โดยยังคงจำหน่ายในราคาซองละ 15 บาทเหมือนเดิม ไม่ได้ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด แต่เชื่อว่าการออก 2 รสชาติใหม่ครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนยอดขายของมาม่า OK เพิ่มเป็น 30% จากปีก่อนทำได้ 15-20% หรือช่วยให้รายได้รวมของมาม่าปีนี้จะรักษาอัตราการเติบโตไว้ได้ที่ 5-6% ตามเป้าหมายปัจจุบันตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีมูลค่า 18,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แมส 80% พรีเมียม 20% ครึ่งปีแรกตลาดรวมโต 6% ทั้งปีน่าจะยังอยู่ในระดับเดียวกัน ขณะที่ในกลุ่มพรีเมียมมีอัตราเติบโต 15% สูงกว่าตลาด ซึ่งมาม่า OK อยู่ในกลุ่มพรีเมียม และมีส่วนแบ่งตลาด 30% ซึ่งปีนี้มั่นใจว่ายอดขายจะเติบโตมากกว่า 15%ด้านนางสาวพรรณทิพา พงศ์ชัยฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์เลย์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ทางเลย์มองเห็นโอกาสทางการตลาดร่วมกันกับทางมาม่า OK จึงได้เกิดเป็นแคมเปญจอยรสชาติอร่อยข้ามจักรวาลขึ้น คาดว่าจะถูกใจผู้บริโภค และจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นในตลาดได้อย่างแน่นอนสำหรับ 2 รสชาติใหม่ คือ เลย์มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นเรียบ กลิ่นชิลลี่แครบ จะวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ส่วนเลย์มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหยัก กลิ่นมิโซะบัตเตอร์ จะวางจำหน่ายเฉพาะร้านสะดวกซื้อ 7-11 เท่านั้น ซึ่งมีทั้งขนาด 10 บาท 20 บาท และ 30 บาท เป็นต้น เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้นนางสาวพรรณทิพา ยังกล่าวด้วยว่า จากปัญหาต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นนั้น เลย์เองได้มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการบริหารต้นทุนให้ลีนเพื่ออยู่ได้ ด้วยการรักษามาตรฐาน รสชาติ และต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แม้จะมีการพิจารณาการปรับปริมาณสินค้า และปรับราคาขึ้นมาเล็กน้อย โดยปัจจุบันยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาสินค้า แต่มุ่งทำตลาดออกรสชาติใหม่เพื่อรักษายอดขายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้.