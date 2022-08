จัดTheAsianparent Awards 2022 ครั้งที่2 อีเวนท์ออนไลน์แฟมิลี่

ผู้จัดการรายวัน 360 -theAsianparent (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์) คอมมูนิตี้สำหรับพ่อแม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สานต่อความสำเร็จในปีที่ผ่านมา เดินหน้าจัดการประกวด ‘theAsianparent Awards 2022 (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์ อวอร์ด 2022)’ หรือ TAP Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการประกาศผลรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ในงาน Thailand Parenting Festival 2022 อีเวนท์ออฟไลน์และออนไลน์ของทุกคนในครอบครัวที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวนางนิธินันท์ อัศวทร ผู้บริหาร theAsianparent ประจำประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม คอมมูนิตี้อันดับ 1 เรื่องแม่และเด็ก ครบเครื่อง ครอบคลุม ทุกเรื่องในครอบครัวเปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการจัดประกวด theAsianparent Awards ในเมืองไทยที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ในปีนี้ theAsianparent ได้จัดการประกวดดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่ 2 และที่สำคัญได้พัฒนาภาพรวมการประกวดและรางวัลให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นในมิติด้านต่างๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มพ่อแม่และบุตรในปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามของเราและผู้ที่สนใจบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง Website, Facebook, Instagram และ TikTok ได้มีโอกาสโหวตเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่ตนชื่นชอบที่สุดด้วยตนเองซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของวงการที่เปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้สะท้อนมุมมองได้อย่างอิสระ“theAsianparent ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นคอมมูนิตี้ที่พร้อมจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูบุตร เพื่อสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ พร้อมมอบความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มพ่อแม่กว่า 35 ล้านคนต่อเดือนบนเว็บไซต์ และผู้ติดตามในโลกโซเชียลกว่า 8 ล้านคนที่เข้าใช้งานในทุกแพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนสนับสนุนได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ของการเลี้ยงดูบุตรสำหรับคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงนำเสนอคอนเทนต์ที่ให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับแม่และเด็กที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านต่างๆ ของ ลูกน้อยในทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี” นางนิธินันท์ กล่าวเสริมทั้งนี้ การประกวด theAsianparent AWARDS 2022 (TAP Awards 2022) นั้น ได้ถูกขยายให้ครอบคลุม 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ ไทย พร้อมทั้งได้เพิ่มประเภทรางวัลเพื่อมอบให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับแม่และเด็กมากกว่า 40 กลุ่มในปีนี้ “ปีที่ผ่านมา theAsianparent ได้รวบรวมข้อมูลและคัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก 125 แบรนด์ชั้นนำเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีสุดสำหรับแม่และเด็ก โดยหลังจากการประกวดดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากทั้งในส่วนของแบรนด์ที่เห็นถึงคุณค่าของรางวัลการันตี ตลอดจนกลุ่มผู้บริโภคที่ตื่นตัวและเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกสุดยอดแบรนด์ที่ตนชื่นชอบ ทำให้ในปีนี้มีแบรนด์ชั้นนำเข้าร่วมการประกวดมากถึง 200 แบรนด์ ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จและกระแสตอบรับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมมั่นในรางวัล theAsianparent AWARDS ได้อย่างชัดเจน” นางนิธินันท์ กล่าว“ตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา theAsianparent เปิดโอกาสให้แบรนด์ต่างๆ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประกวด ซึ่งได้รับความสนใจจากแบรนด์ชั้นนำเข้าร่วมเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 กลุ่มรางวัล ประกอบด้วย Experts’ choice awards รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินตามเกณฑ์การทดสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูบุตรระดับแนวหน้าของไทย, Parents’ choice awards รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ theAsianparent โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ Gold, Silver และ Bronze, Proudly Local awards รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการโหวตจากกลุ่มแม่ในไทยถึงความโดดเด่นด้านจุดขายที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร และมีรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงในวงกว้าง, Most Promising awards รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการแบรนด์น้องใหม่ที่เปิดตัวอย่างน้อย 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี แต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง value และ mission ได้แตกต่างอย่างมีคุณค่า พร้อมมีผู้ใช้จริงทำการรีวิวจากประสบการณ์ตรง และ Most Innovative awards รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมใหม่ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างล้ำหน้า โดย theAsianparentได้เปิดโอกาสให้สมาชิกบนทุกแพลตฟอร์มของเราตลอดจนผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการโหวตให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ตนชื่นชอบได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2565” นางนิธินันท์ กล่าวถึงรายละเอียดรางวัลและเชิญชวนให้ร่วมโหวตในการประกวดครั้งนี้