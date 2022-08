“เรฟ”ดัน“Saucony” รั้งที่3เอเซีย ตลาดผลิตภัณฑ์วิ่งหมื่นล.ฟื้น15%

ผู้จัดการรายวัน 360- “เรฟ อีดิชั่น” ฟันธง 3ปีนับจากนี้ตลาดวงการวิ่ง 10,000 ล้านบาทฟื้นตัว กลับมาโต 15% เหตุอีเว้นต์งานวิ่งกลับมาสู่สถานการณ์ปกติ จำนวนงานเริ่มทะลัก จำนวนนักวิ่งผุดขึ้นจำนวนมาก หลังสถานการณ์โควิดเบาลง รองเท้าวิ่ง “ซอคคือนี่” พร้อมลุยเต็มสปีด ปักธงยอดขาย 500 ล้านบาทใน 3ปี พร้อมรั้งตำแหน่งท็อป 3 แบรนด์รองเท้าวิ่งในไทยนายพรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดผลิตภัณฑ์วิ่งในประเทศไทย มูลค่าหลักหมื่นล้านบาท มีแนวโน้มเติบโตได้อีกในช่วงปี 2565-2567 หรือกลับมาโตได้ 15% หลังช่วงโควิดหายไป ถือเป็นยุค Post Covid ที่แท้จริง งานอีเว้นต์วิ่งหรือการแข่งขันวิ่งกำลังทยอยกลับมาจัดอีกครั้ง จำนวนนักวิ่งจากเดิมที่มีจำนวนมากในประเทศไทยก็จะค่อยๆ กลับมาฟื้นฟูร่างกายตัวเองและกลับมาลงสนามวิ่งกันอีกครั้งเช่นกัน และเทรนด์สุขภาพก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้คนหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพกันมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมองว่าสิ่งเหล่านี้คือโอกาสในการรุกตลาดอย่างหนักดังนั้นในปีนี้บริษัทพร้อมทำตลาดรองเท้าวิ่ง แบรนด์ ซอคคือนี่ (Saucony) อย่างเต็มกำลัง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รุ่น เอ็นดอร์ฟิน โปร 3 (Endorphin Pro 3) ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม เจาะกลุ่มนักวิ่งทุกระดับ ภายใต้ความเชื่อ “การวิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดี จะนำไปสู่การวิ่งที่ดีในครั้งต่อๆ ไป” เจาะสายเรซซิ่ง มาเสริมทัพตระกูล Endorphin Pro เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาได้ดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาระหว่างการแข่งขัน ตั้งเป้ายอดขาย 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปีสำหรับรองเท้า Saucony รุ่นใหม่ Endorphin Pro 3 เจ้าแห่งศิลปะความเร็ว มุ่งเจาะกลุ่มนักกีฬาสายแข่งขัน มาพร้อมนวัตกรรมแผ่น carbon-fiber plate และพื้นกลางจากโฟม PWRRUN PB (พาวเวอร์รัน พีบี) ที่หนาขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบมาแล้วไม่ว่าจะเป็น รูปทรง, แผ่นคาร์บอน, โฟมพื้นกลาง, และหน้าผ้าที่กระชับ ทุกรายละเอียดถูกปรับจูนใหม่ เพื่อให้ได้สูตรสำเร็จของรองเท้าวิ่งวางจำหน่ายราคา 7,590 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมนี้ ผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ซอคคือนี่ ทั่วประเทศโดยแผนการตลาดนั้น จะใช้กลยุทธ์ Omni Channel ช้อปปิ้งแบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ช่องทาง E-Commerce และ E-Marketplace เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น แต่เพิ่มร้านจำหน่าย จากเดิมได้เปิด Saucony Flagship Store ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 นับเป็น Official Flagship Store แห่งแรกในประเทศไทย ส่วนในแง่การสื่อสารแบรนด์ จะเลือกใช้นักกีฬา (Saucony Athletes) นักวิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย อินฟลูเอ็นเซอร์ หรือดารานักแสดงที่รักการวิ่งมาเป็นตัวแทนในการสื่อสารแบรนด์ให้กลุ่มผู้บริโภครู้จักแบรนด์มากขึ้น รวมถึงแผนการสร้างและเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในลักษณะเวิร์คช็อปที่ให้ทั้งสาระและความสนุกสำหรับนักวิ่งในชื่อ Saucony Run Clubนอกจากนี้ยังได้จัดงาน House of Speed BKK 2022 ณ โนเบิลเพลย์ เพลินจิต ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคมนี้เป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาค Asia Pacific โดยทางเรฟ อีดิชั่น ร่วมมือกับ Saucony Global นำเสนอ House Of Speed ที่มีต้นแบบมาจาก Saucony House of Speed ที่ Paris Fashion week ปี 2022 ซึ่งทั่วโลกมีจัด 2 ที่เท่านั้น คือ ปารีสและไทย ภายในงาน มีการเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ Endorphin Pro 3 พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมในหลายๆ โซน เช่น โซนการลองรองเท้า และทดสอบความเร็ว, เปิดตัว Saucony Run Club, Speed of Art inspiration, Workshop การสร้าง Medal board ของตัวเอง, โซน Saucony original สร้าง Lifestyle ของตัวคุณเอง และโซนขายสินค้าราคาพิเศษภายในงาน“ ไทยเป็นตลาดสำคัญของซอคคือนี่ ที่ผ่านมามียอดขายเป็นอันดับท้ายๆของเอเชีย ปัจจุบันเป็นอันดับที่ 3 รองจากจีนและญี่ปุ่นเท่านั้น หลังจากบริษัทได้นำเข้า ซอคคือนี่ มาทำตลาดในไทยตั้งแต่ 2 ปีก่อน ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิ่ง ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การวิ่ง และให้รองเท้าซอคคือนี่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม performance การวิ่งให้กับตัวเอง ดังนั้นการเปิดตัวครั้งนี้ มั่นใจว่าจะทำให้เป้าหมายของ ซอคคือนี่ ในระยะยาว จะเป็นรองเท้ากีฬาที่มอบประสบการณ์การวิ่งที่ดีที่สุดผ่านผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา โดยตั้งเป้าให้ซอคคือนี่ เป็นแบรนด์รองเท้าวิ่ง Top 3 ที่นักวิ่งเลือกใช้ และไม่ใช่เพียงรองเท้าวิ่ง แต่ยังรวมถึงการเติบโตของเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกาย และรองเท้าแบบไลฟ์สไตล์ในนาม Saucony Original อีกด้วย” นายพรศักดิ์ กล่าวปัจจุบัน เรฟ อีดิชั่น นำเข้ารองเท้าวิ่งอยู่ 11 แบรนด์ และซอคคือนี่ ทำรายได้ 25% ของยอดขายรวมบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 แบรนด์ที่ทำรายได้สูงสุดร่วมกับแบรนด์ โฮก้า และไคลาส โดยในส่วนของซอคคือนี่ ปีนี้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 250 ล้านบาท โตขึ้น 5-6 เท่า เทียบจากปี 2562 ที่ทางบริษัทได้เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทย ส่วนรายได้รวมทั้งปีนี้ คาดว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือใกล้เคียงกับช่วงปกติก่อนมีโควิด ขณะที่ร้านเรฟ รันเนอร์ ปัจจุบันมีอยู่ 34 สาขา ปีนี้ยังคงขยายเพิ่ม 5-6 สาขาตามแผนการดำเนินงานปกติ ส่งผลให้ปัจจุบันเรฟ รันเนอร์ เป็นร้านรองเท้าวิ่งอันดับ 1 ในเซาส์อีสเอเชีย ในแง่จำนวนสาขาที่มากที่สุด.