“กลุ่มเซ็นทรัล-ททท.-แอร์ไลน์” จัดแพกเกจดึงนักเที่ยวดัน ศก.ไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มเซ็นทรัล ขานรับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรงแรมในเครือเซ็นทารา จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรสายการบิน จัดทำ “Tourist Welcome Package” คู่มือชอปปิ้งพร้อมสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำมอบพริวิเลจในระหว่างท่องเที่ยวที่เมืองไทยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของการท่องเที่ยวในเอเชียครบทุกรูปแบบที่นักท่องเที่ยวต้องการ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย และสวรรค์ของการชอปปิ้ง ก่อนการระบาดของโควิด-19 เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประมาณ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าภายหลังจากการระบาดใหญ่ในปี 2565 นี้ พร้อมๆ กับมาตรการผ่อนคลายการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวภายในปีนี้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไปจึงเป็นการดีที่ห้างเซ็นทรัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โรงแรมในเครือเซ็นทารา และภาคเอกชน ขานรับสนับสนุนและส่งเสริมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้แก่พวกเขา และยังเป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยซัปพอร์ตกิจกรรมของห้างเซ็นทรัลและพันธมิตรในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครั้งนี้นางสาวทิพมาศ เกษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด Customer Segment, Wealthy และ Strategic Partnerships บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ภายหลังจากที่ทั่วโลกและประเทศไทย ได้ผ่านพ้นช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันเข็มกระตุ้น ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจที่จะเดินทางมากขึ้นกอปรกับภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันสวยงาม ประเทศไทยยังถือว่าเป็นศูนย์กลางการชอปปิ้งและการพักผ่อนห้างเซ็นทรัลถือเป็นเดสติเนชันของการชอปปิ้งสุดพิเศษที่ชาวต่างชาติให้ความไว้วางใจ ดังนั้นเราจึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมกับพันธมิตรสายการบินระดับโลก เช่น Thai Airways จากไทย Go First จากอินเดีย Myanmar Airways (MAI) จากเมียนมา จัดทำ ‘Tourist Welcome Package’ เพื่อเป็นพริวิเลจให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ ส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท เมื่อชอปครบ 30,000 บาท เมื่อมาชอปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัลทั้ง 24 สาขาทั่วประเทศจุดแข็งของห้างเซ็นทรัล นอกจากจะมีสาขาครอบคลุมเขตกรุงเทพฯ แล้ว ยังมีสาขาอยู่ที่หัวเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย พัทยา เป็นต้น และนอกจากความพริวิเลจดังกล่าว ทางห้างยังมีบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความสุขให้แก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยชอปส่วนตัวที่สื่อสารได้หลากหลายภาษาคอยให้คำแนะนำทุกการชอปปิ้ง พร้อมแนะนำสิทธิพิเศษครบครัน รวมถึงมีบริการจัดทำคืนภาษีให้นักท่องเที่ยว และบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงที่พักอีกด้วย เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วอีกครั้งดลลัชนัย สุทธารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศไทยกว่า 15 ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับร้านค้าต่างๆ ในศูนย์ฯ ทั้งแฟชั่น, ร้านอาหาร, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและอื่นๆ อีกมากมายในการมอบส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ โรงแรมกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศไทย, สายการบินทั้งในและต่างประเทศ, แพลตฟอร์มสำหรับนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรอื่นๆทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาหลายศูนย์การค้าเริ่มมีแนวโน้มการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจอย่างมาก เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลวิลเลจ และเซ็นทรัลภูเก็ต โดยเฉพาะเซ็นทรัลภูเก็ต ซึ่งได้รับผลดีต่อเนื่องตั้งแต่ Phuket Sandbox ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นมาพินิดา เพชรธนะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่สัญญาณการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นและคนเริ่มออกเดินทางกันมากขึ้นในช่วงนี้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดทำ ‘Tourist Welcome Package’ คู่มือชอปปิ้งสุดพิเศษ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เซ็นทารา สถานที่แห่งความสุขสำหรับทุกคนอีกครั้ง ด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันของทั้ง 6 แบรนด์ ภายใต้โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทาราที่ครอบคลุมตั้งแต่รีสอร์ตหรูบนเกาะที่เงียบสงบสำหรับครอบครัวไปจนถึงโรงแรมไลฟ์สไตล์ในช่วงราคาที่จับต้องได้”ประกอบกับ Tourist Welcome Package ที่จะมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าเซ็นทาราได้ท่องเที่ยวในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น เราเชื่อว่าจะสามารถมอบประสบการณ์การเข้าพักอันน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดท่องเที่ยวในไทยให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งภิรมย์ทิศ ทองแถม ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ อยู่คู่ประเทศไทยและธุรกิจท่องเที่ยวมานานกว่า 60 ปี แม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ตอนนี้การบินไทยพร้อมแล้วที่จะให้บริการผู้โดยสารเต็มรูปแบบเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเติบโตอย่างเข้มแข็งตามการดำเนินกิจการภายใต้แผนฟื้นฟูฯ”นอกเหนือจากปัจจัยบวกภายนอก อย่างการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทย และหลายๆ ประเทศทั่วโลกแล้ว การบินไทยก็ยังได้ปรับกลยุทธ์เส้นทางบินให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเดินทางที่มีความต้องการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความหลากหลายของเส้นทางบิน การปรับฝูงบิน และปรับปรุงการให้บริการบนเครื่องบินที่จะช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัยทุกครั้งที่เดินทางสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ การบินไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง โดยในความร่วมมือครั้งนี้ เราจะมุ่งเน้นเชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก อินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ ในเบื้องต้น และจะหารือเพื่อขยายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอื่นๆ ในเส้นทางบินของเราต่อไปPaul Wu, Senior General Manager & Regional Head South East Asia of Go First กล่าวว่า “ในฐานะสายการบินอินเดียเจ้าแรกที่ทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยโดยเน้นบินตรงสู่ภูเก็ตหลังจากเริ่มผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ You Come First Go First เรามีความยินดีที่จะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในการให้บริการลูกค้าในทุกเที่ยวบินจากอินเดียไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าจดจำในแบบ Signature Indian Hospitality และประสบการณ์การชอปปิ้งแบบ Amazing Thailand ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็น Top Destination ของชาวอินเดีย”Tanes Kumar, Chief Commercial Officer of Myanmar Airways International กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับห้างเซ็นทรัลและศูนย์การค้าเซ็นทรัล หนึ่งในเครือข่ายค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัตถุประสงค์ของเรา ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อให้บริการลูกค้าที่มาเยือนประเทศไทย นอกจากนี้ ในฐานะผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดที่ให้บริการระหว่างเมียนมากับไทยในปัจจุบัน ด้วยเที่ยวบินวันละ 4-5 เที่ยว โดยมีเที่ยวบินย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ และมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ เราเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยได้อย่างดี”ด้วยความมุ่งมั่นของพลังแห่งความร่วมมือครั้งสำคัญของห้างเซ็นทรัล, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรงแรมในเครือเซ็นทารา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรสายการบิน ในการจัดทำ “Tourist Welcome Package” คู่มือชอปปิ้งพร้อมสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมมอบสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565