ช่อง 3 จัดเต็มผังรายการเดือนสิงหาคม

ตามมาด้วย “สัตยาธิษฐาน” จากความฝันซ้ำ ๆ ที่คมหอกคมดาบฝาดฟันแบบเดิม ๆ จนต้องหนีไปแสนไกล แต่เมื่อเวลาผ่านไป รสวัลย์ หญิงสาวในฝันได้ก้าวเข้ามาในชีวิตจริง ทำให้ภาพความทรงจำหวนกลับมาอีกครั้ง และครั้งนี้จะไม่หนีอีกต่อไป นำแสดงโดย “สน ยุกต์ ส่งไพศาล” และ “เดียร์น่า ฟลีโป” ผลงานของ บริษัท ฮูแอนด์ฮู จำกัด ติดตามทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30 - 16.00 น. เริ่ม 9 สิงหาคม 2565

ปิดท้ายกับละครรีรันที่ “เกมร้ายเกมรัก” จำกันได้ไหมในวันที่ท้องทะเลคลุ้มคลั่งคลื่นยักษ์ได้นำให้เธอมาพบกับเขาด้วยความทรงจำที่สูญหาย "สายชล" จึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า "นางฟ้า" ผลงาน บริษัท ละครไท จำกัด นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ, อุรัสยา เสปอร์บันด์, ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ, ณัฐวรา วงศ์วาสนา ติดตามทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 18.00-19.00 น. เริ่มออกอากาศ 16 สิงหาคม 2565

เข้าสู่เดือน สิงหาคม 2565 จัดความสุขเติมความบันเทิงกันให้เต็มอิ่ม ไปกับผลงานหลากหลายของช่อง 3 ทั้งละคร รายการพิเศษ ภาพยนตร์เรื่องยาว ซีรีส์ไทยและเกาหลี ส่งความสุขคุณภาพล้นจอไว้รอท่า “ที่นี่ ช่อง 3”เริ่มต้นกันที่ “อ้ายข่อยฮักเจ้า” ละครครบรส ดราม่า โรแมนติก คอมเมดี้ โดยผู้จัด “ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา” บริษัท เลิฟดราม่า จำกัด เรื่องราวของ บักโจ้ จิ๊กโก๋ขาใหญ่แห่งหมู่บ้านเทพสุรินทร์ และ ฉัตรตะวัน หรือ “ลูกพี่ฉัตร” หญิงสาวสุดที่ฮักเพียงผู้เดียวของบักโจ้ และการมาเยือนของ ภูดนัย หนุ่มนักเรียนนอกที่ชีวิตติดศูนย์ จนต้องหอบครอบครัวก้าวสู่ท้องทุ่งนา การปรากฏตัวของหนุ่มบางกอกได้สร้างความปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมาย รวมถึง สี สาวแซ่บคนสวย และเหล่าวิถีชาวบ้านที่เต็มไปด้วยจารีตประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา และสิ่งลี้ลับ นำแสดงโดย “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” “อุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ” “ไอซ์ ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์” “น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ” ติดตามทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น. เริ่ม 15 สิงหาคม 2565ต่อด้วยละครฟอร์มใหญ่ ซีจี สนั่นจอ เรื่อง “ภูตแม่น้ำโขง” Spirits of the Mekong River ตำนานลี้ลับที่ไม่มีวันลืมของ “เจ้าแม่ทอหูก” นางพญาแห่งภูตลำน้ำโขง ผู้รอคอยคนรักให้หวนกลับมา บ่วงเวรอันแรงกล้าที่ความรักความแค้น คำสาป...อาถรรพ์...ความตาย!! คอยติดตามจากอดีตดังไฟแค้น “หมออัคนี” จะช่วย “บัวผัน” สาวบ้านป่าให้รอดพ้นจากอาถรรพ์คำสาปเหล่านั้นได้หรือไม่ จัดโดย “แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์” บริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จำกัด นำแสดงโดย “อุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ” “ไม้ วฤธ ศิริสันธนะ” ส่วน เจ้าแม่ทอหูก ที่มีความสวยงามน่าเกรงขามและน่ากลัวรับบทโดย “ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ” ติดตามทุกวันศุกร์ เวลา 20.30-22.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.25-22.25 น. เริ่ม 20 สิงหาคม 2565มาถึงละครรีรันที่มีให้รับชมกันถึง 3 เรื่อง เริ่มด้วยช่วง ละครดังข้ามเวลา เรื่อง “เสน่หาสัญญาแค้น” ละครรัก โรแมนติกดราม่า กับข้อเสนอสัญญาแค้นแสนหวานระหว่างพระเอกหน้าหยก “โดม ปกรณ์ ลัม” ในบท นาคินทร์ ไกรตระกูล นักธุรกิจหนุ่มที่สูญเสียคนรักในคืนแต่งงาน กับนางเอก “เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” ในบท ปานตะวัน หญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวหายนะ และการล้างแค้นครั้งนี้เธอจะต้องจำไปอีกนาน ผลงาน บริษัท โพลีพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด โดยผู้จัด “อรพรรณ วัชรพล” ติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วง “ละครดังข้ามเวลา” เวลา 08.50-10.25 น. เริ่มออกอากาศวันแรก 1 สิงหาคม 2565มาถึงชั่วโมงของซีรีส์ พบกับซีรีส์ไทย “My bubble tea” หวานน้อยรัก 100% ความมุ่งมั่นและความฝันของบัณฑิตสาวจบใหม่คืออยากทํางานเบื้องหลังวงการโฆษณา แต่ครอบครัวดันเปิดร้านชานมไข่มุกสูตรโบราณ เธอเป็นทายาทที่จะได้เลือกสูตรลับชานมไข่มุกเป็นของขวัญวันเกิด จนได้เข้าไปพัวพันกับ “ไลท์" Bearbike ที่มากินชานมถ้วยนั้นเข้าอย่างจัง หลานสาวตระกูล ชานมไข่มุกแห่งมนตรา จะทำอย่างไรถ้าต้องเลือกระหว่างรักของ “ไลท์" Bearbike กับบอสสุดหล่อที่รอคอย นำแสดงโดย พลอยมน-มนสภรณ์ ชาญเฉลิม, มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, คุณ-นิชคุณ หรเวชกุล สร้างโดย Viu ORIGINAL ติดตามทุกวันอังคาร-วันพุธ เวลา 23.00 - 24.00 น. เริ่ม 2 สิงหาคม 2565และอีกหนึ่งเรื่องกับ “ลุ้นรัก 12%” ความรักของ เค้ก และ ซีอิ๊ว เด็กมัธยมต้นที่บ้านอยู่ติดกัน ทั้งคู่สนิทกันมากแต่มีนัสัยต่างกันในทุกเรื่อง คนหนึ่งเป็นเด็กขี้กลัวเก็บตัวไม่ชอบสังคม อีกคนยิ้มง่าย อัธยาศัยดี เข้าสังคมเก่ง เพียงแค่ “12% คือโอกาสที่คนที่เรารัก จะรักเราตอบ” แล้วจะลงเอยได้หรือไม่ ผลงานของ Studio Wabi Sabi นำแสดงโดย แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์ ติดตามทุกวันศุกร์ เวลา 23.00-00.00 น. เริ่ม 12 สิงหาคม 2565มาถึงซีรีส์เกาหลีเรื่องยาว “นกดู แม่หม้ายหนุ่ม หัวใจแกร่ง” (The Tale of Nokdu)ที่นำหนุ่มหน้าหวาน “จางดงยุน” มารับบท “จอนนกดู” ชายหนุ่มที่ต้องปลอมตัวเป็นหญิง เข้าไปแฝงตัวในหมู่บ้านแม่หม้ายสถานที่ต้องห้าม นกดูปลอมตัวเพื่อค้นหาความลับบางอย่าง โดยมี “ดงดงจู” กีแซงฝึกหัด รับบทโดย “คิมโซฮยอน” นางเอกสาวชื่อดังแห่งเกาหลีคอยจับพิรุธจนล่วงรู้ถึงความลับครั้งนี้ ภาระกิจลับจะสำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยนกดูให้ผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน ติดตามทุกคืนวันจันทร์-อังคาร เวลา 00.00 – 01.00 น. เริ่ม 1 สิงหาคม 2565และชวนรับชมรายการพิเศษ “ละครสะท้อนชีวิต” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์คนพิการฯ โดยนำละครเนื้อหาสนุกสร้างความสุขและกำลังใจมาออกอากาศรีรัน ถึง 8 เรื่อง อาทิ “ประทีปรักแห่งใจ” “ร้อยป่าไว้ด้วยรัก” “แสงเทียน” “เสน่ห์รักภูติสาว” “รักนี้หัวใจมีครีบ” “ยอดรักนักสู้” “แม่เปียดื้อ” และ “ตะวันบ้านทุ่ง” สนุกครบเครื่อง 8 เรื่อง 8 รส ใครที่ยังติดใจกับเนื้อหาละครและนักแสดงนำห้ามพลาด ติดตามทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 01.50 - 02.50 และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 01.55-02.55 น. เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2565สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ แฟน ๆ ละคร “คือเธอ” ที่รัก “มาริโอ้” และ “ญาญ่า อุรัสยา” ยังมีความพิเศษของละครอีกหนึ่งรายการให้ติดตาม กับวาไรตี้ ทอล์กโชว์ “คือเธอ Special ปันสุข ปั่นสุข” ครั้งที่ 2 ที่จะพาไปทำกิจกรรมร่วมแบ่งปันความสุขและพูดคุยกับเหล่านักแสดงในละคร 2 ตอนสุดท้าย ออกอากาศวันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30-17.00 น. แฟนละครห้ามพลาดช่อง3 ขอส่งเข้านอนกันด้วยหนังดังภาพยนตร์ดี ๆ ทุกคืนวันเสาร์ ที่ครั้งนี้พามาบุกเมืองไทยเต็มรูปแบบ ตั้งแต่4 เรื่อง4ความสนุก เริ่มจากนำแสดงโดย: โจว เหวินฟะ, เลสลี จาง, ตี้ หลุง, จอห์น วูนำแสดงโดย: หลิว เต๋อหัว, จู อิน, จางเจียฮุย, หลี่ จื่อสงนำแสดงโดย: หลิว เต๋อหัว, ซูฉี, หยาง โย่วหนิง, ฌ็อง เรโน, จาง จิ้งชูนำแสดงโดย: หลิว เต๋อหัว, เหลียง เจียฮุย, แอนนี่ วู, เพาลิน ซุน.