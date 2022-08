The 1 Family แจกใหญ่ฉลองวันแม่บน The 1 App เท่านั้น! ช้อปรับคะแนนสูงสุด X3รวม 5 ล้านคะแนน พร้อมร่วมโหวตรับรางวัลห้องพักสุดหรูและอื่นๆ อีกกว่า 20,000 รางวัล!The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล จัดเต็มสิทธิพิเศษฉลองเทศกาลวันแม่ให้สมาชิก The 1 ร่วมรับสิทธิ์ได้บน The 1 App ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 มอบของขวัญแทนความห่วงใยให้กับครอบครัวยุคใหม่ได้ช้อปสินค้าโปรดที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงวันหยุดนี้ เพียงลงทะเบียนข้อมูลลูกกับ The 1 Family รับคะแนนสูงสุด X3 (สูงสุด 1,000 คะแนน) หรือสมาชิกทั่วไปรับคะแนน X2 (สูงสุด 500 คะแนน) เมื่อซื้อสินค้าแม่และเด็กในทุกยอดซื้อ สามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ The 1 Family บน The 1 App ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 คลิก https://offers.onelink.me/H3Sq/sudq7s4rอีกทั้งยังพบกับ The 1 Mission ทำภารกิจสนุกๆ กดเคลมรับคะแนนเพิ่มทันทีที่ The 1 App สำหรับครอบครัวมิลเลนเนียลโดยเฉพาะ อาทิ มิชชั่น Super Mom เพียงช้อปสินค้าแม่และเด็กครบ 5,000 บาท รับ 1,000 คะแนน หรือ มิชชั่น Super Mom X3 มิชชั่นพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนข้อมูลลูกกับ The 1 Family เท่านั้น! รับเพิ่ม 300 คะแนนง่ายๆ เพียงช้อปสินค้าแม่และเด็กครบทั้ง 3 ที่ ได้แก่ Central หรือ Robinson, Tops และ B2S (ไม่จำกัดยอดซื้อ)พร้อมชวนครอบครัวมิลเลนเนียลร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแจกหนักจัดเต็ม เพียงเข้ามาที่ The 1 Family บน The 1 App และโหวตในกิจกรรม The 1 Family Vote ในหัวข้อ “วันแม่ปีนี้ แม่ๆ อยากได้อะไร” ลุ้นรับรางวัลห้องพักสุดหรูจาก CENTARA และรางวัลอื่นๆ รวมทั้งหมดกว่า 20,000 รางวัล ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน อาทิ• ที่พัก Centara Grand Beach Resort Phuket 2 คืน มูลค่า 11,770 บาท จำนวน 1 รางวัล• ที่พัก Centara Sonrisa Residences & Suites Sriracha 1 คืน มูลค่า 3,200 บาท จำนวน 4 รางวัล• ที่พัก Centra By Centara Cha Am Beach Resort Hua 1 คืน มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 4 รางวัล• คะแนน CentaraThe1 (10,000 คะแนน) จำนวน 5 รางวัล• คะแนน CentaraThe1 (5,000 คะแนน) จำนวน 10 รางวัล• คูปองส่วนลด Central มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล• คูปองส่วนลด Tops มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล• คูปองส่วนลด B2S มูลค่า 100 บาท จำนวน 100 รางวัล• และอื่นๆ อีกมากมายพิเศษสุด! เมื่อลงทะเบียนข้อมูลลูกกับ The 1 Family บน The 1 App รับฟรีทันที Welcome Gift มูลค่ากว่า 1,810 บาท พร้อมรับข้อเสนอและมิชชั่นพิเศษตรงใจ และสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์มากมาย คลิกเพื่อลงทะเบียนข้อมูลลูกน้อยได้ที่ https://offers.onelink.me/H3Sq/sudq7s4rกดรับสิทธิ์โปรโมชั่น The 1 Family แจกใหญ่ฉลองวันแม่ รวมถึงติดตามสาระน่ารู้ โปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมายสำหรับเจ้าตัวน้อย ทั้งจากเครือเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ชั้นนำมากมาย ผ่าน The 1 Family บน The 1 App ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery https://offers.onelink.me/H3Sq/zdlcv2ya