MEAครบรอบ64ปีมุ่งสู่อนาคตปักธงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรปี’66-80เพื่อความยั่งยืน

เปิดเผย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA ครบรอบ 64 ปี ในวันที่ 1 ส.ค. 2565 ว่า MEA ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเพื่อจะก้าวสู่ความท้าทายครั้งใหม่ตามแนวทาง "64th MEA CHALLENGING THE FUTURE" ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในทุกมิติโดย MEA ได้กำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย1. ระยะสั้น ปี 2566 - 2568 Strengthen Smart Energy มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรองรับการเริ่มเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อตอบสนองการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ารองรับพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ยกระดับการให้บริการที่เป็น Digital service 2. ระยะกลาง ปี 2569 - 2570 Smart Utility MEA จะมุ่งสู่การให้บริการแบบ Convergence : เชื่อมต่อบริการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับการปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจการไฟฟ้า จัดตั้ง Trader Unit และพัฒนา Virtual Utility เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้า ฯลฯ3. ระยะยาว ปี 2571 - 2580 Sustainable Energy Utility มุ่งสู่การให้บริการในรูปแบบ Co-Creation Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถดีไซน์รูปแบบบริการของตนเอง เป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรม (Organization of Innovation) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการจัดตั้งบริษัทในเครือ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็น International Cooperation on Energy Businessสำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน MEA เป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองความต้องการของคนเมืองนอกเหนือจากความมั่นคงในระบบไฟฟ้าเพื่อภาพลักษณ์ที่สวยงานให้กับกทม. MEAมีแผนดำเนินโครงการรวมระยะทางทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2570 โดยปัจจุบัน มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่โครงการนนทรี รวมถึงบางส่วนของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธินฯลฯ และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตรที่จะทยอยแล้วเสร็จ โดยการลงทุนในทุก 1 กิโลเมตรจะใช้เงินราว 300-400 ล้านบาทโดยใช้งบประมาณของ MEA และได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าลงดิน 1,500 กิโลเมตรระหว่างปี 2565-67ส่วนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ อีวี ปี 2565 เป็นวาระครบรอบ 10 ปี ที่ MEA ได้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV นับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน MEA ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า การเปลี่ยนระบบรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเภท EV และ E-Bus การจัดทำ MEA EV Application สำหรับการชาร์จ และการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ไปจนถึงการส่งมอบ และติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ล่าสุด MEA ได้ดำเนินโครงการ "มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน." ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการติดตั้งหัวชาร์จ MEA EV จำนวน 100 หัวชาร์จ ในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ EV ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น“ สถานีชาร์รถอีวีในส่วนของ MEA ปีนี้วางเป้าหมาย 100 หัวจ่ายและจะเพิ่มเป็น 500 หัวจ่ายในปี 2569 ขณะเดียวกัน 3 การไฟฟ้าอยู่ระหว่างหารือเพื่อทำรายละเอียดในการวางเป้าหมายไปสู่การปรับแอพพลิเคชั่นบริการรถอีวีที่จะเข้ามาชาร์จไฟฟ้าให้เหลือเพียงแอพพลิเคชั่นเดียวเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้บริการซึ่งเราคาดว่าจะเห็นสินปีนี้”ผู้ว่า MEA กล่าวปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินโครงการ Smart Metro Grid ในพื้นที่นำร่อง 9 ตารางกิโลเมตร บริเวณถนนพระราม 4 พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก มีการติดตั้ง Smart Meter จำนวน 33,265 ชุด ทำให้สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเสร็จภายในปีนี้ นอกจากนี้ MEA ยังมีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในโครงการโซลาร์ภาคประชาชนโดยเดือน มิ.ย. 2565 มีผู้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วมีจำนวน 1,168 ราย คิดเป็นผลรวม Installed Capacity 6.63 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 185% เป็นต้น