สร้างคนเก่งและดีแบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี

ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ทุกองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แน่นอนว่า ต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาคน (Human Capital Development) ให้มีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง การสร้างและดูแลพนักงาน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ดีในการบ่มเพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ GC ในฐานะองค์กรที่นำหลัก ESG มาปรับใช้ ได้ออกแบบกระบวนการดูแลพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กรและตัวพนักงานเองความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งเรื่องของ Digital Disruption วิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด 19 ทำให้กระบวนการทำงานแบบเดิมๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในปีที่ผ่านมา GC จัดทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินธุรกิจ Lean ยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การวางแผนการผลิต ไปจนถึงการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยนอกจากโครงการ FiT Project แล้ว ยังมีการ Upskill และ Reskill พนักงานทุกคน ผ่านอีกหลายโครงการ ทั้งโครงการโดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพ และความเชื่อมั่นในการรับความเปลี่ยนแปลง ให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ด้วยการลงทุนด้านการฝึกอบรม (Investment in Employee Training)อีกทั้งยังมี การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน พร้อมจัดทำโครงสร้างเสริมศักยภาพให้พนักงานทุกระดับผ่านโครงการอบรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าเป้าหมาย และสนับสนุนให้พนักงานเติบโต เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น มีความกล้าคิด กล้าทำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเรื่องความเท่าเทียม กำลังเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะภายในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากและหลากหลาย จึงต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันนำไปสู่การจัดการควบคุมความเสี่ยงและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากลอีกด้วยขณะเดียวกัน เรื่องความหลากหลายพบว่าเป้าหมายดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวสู่การดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สะท้อนกระบวนการในการดูแลความเท่าเทียมในองค์กรของ GC ที่ใส่ใจพนักงานทุกกลุ่ม และให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศสภาพไม่ว่าจะดูแลพนักงานดีอย่างไร ธุรกิจก็ย่อมมีความเสี่ยง หากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ฉะนั้น เพื่อให้พนักงานของ GC เติบโตขึ้นไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดี GC จึงมีการกำหนดการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance หรือ GRC) เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ ที่ทั้งโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการ ไปจนถึงบุคคลากรทุกระดับ มองเห็นถึงเป้าหมายเดียวกันและร่วมลงมือทำไปพร้อมๆ กัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ GC ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. และได้รับคะแนนระดับดีเลิศหรือ 90-100 คะแนน จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยต่อเนื่องถึง 10 ปีซ้อนเมื่อ 'คน' ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดขององค์กร ได้รับการดูแลภายใต้กระบวนการภายในองค์กรที่ดี เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ตามแบบฉบับของ GC แน่นอนว่า ผลลัพธ์เชิงบวกจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวพนักงาน องค์กร และสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน#GCร่วมส่งต่อโลกยั่งยืน #GCChemistryforBetterLiving #GCยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี