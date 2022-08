‘เซ็นทรัล’ ปั้น “Tops CLUB” ชูสินค้านำเข้า เป้า 5 ปีผุดรวม 1.7 พันแห่ง- งบ 1.8 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน360- เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้ธุรกิจฟู้ดรีเทลของไทย ครั้งแรกกับการเปิดตัว ‘Tops CLUB’ เมกะโปรเจกต์โมเดลค้าปลีกรูปแบบใหม่ ปักหมุดย่านพระราม 2 ปลายเดือนกันยายนนี้ พร้อมกางแผนขับเคลื่อนธุรกิจ 5 ปี ด้วย 4 กลยุทธ์สำคัญ ตามยุทธศาสตร์ CRC Retailligence ประกาศทุ่มงบลงทุน 18,000 ล้านบาท มั่นใจกวาดรายได้โต 3 เท่า ขยายฐานลูกค้าเต็มสูบลุยเปิดสาขาครบ 1,700 แห่ง ก้าวสู่ “เบอร์ 1 ธุรกิจฟู้ดรีเทลในไทย - เวียดนาม” อย่างเต็มภาคภูมินายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “กว่า 26 ปี ในฐานะผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในประเทศไทย ที่เน้นประสบการณ์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงไม่เคยหยุดพัฒนาและมองหาโอกาสในการเติบโต ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเซกเมนต์ ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าหลากหลายรูปแบบเปิดให้บริการทั่วประเทศทั้งท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, และ แฟมิลี่มาร์ท จากการเปิดให้บริการรูปแบบร้าน ที่หลากหลาย บวกกับการนำเสนอความครบครันของสินค้าและช่องทางออมนิแชแนล ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้าที่แตกต่างกันในทุกช่วงเวลาทำให้ ‘ท็อปส์’ เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย โดยได้ต่อยอดความสำเร็จไปอีกขั้นด้วยการนำแบรนด์ ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต’ ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่ได้รับความนิยมไปขยายในเวียดนาม นอกจากนี้เพื่อยกระดับธุรกิจค้าปลีกก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 สู่ค้าปลีกยุคใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน จึงประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้วย 4 กลยุทธ์สำคัญ ตามยุทธศาสตร์ CRC Retailligence ประกาศทุ่มงบลงทุน 18,000 ล้านบาท มั่นใจกวาดรายได้โต 3 เท่า ขยายฐานลูกค้าเต็มที่ วางเป้าหมายเปิดสาขาครบ 1,700 แห่ง ให้้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ คือ1. ผู้นำร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกฟอร์แมท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเซกเมนต์โดยเป็นค้าปลีกฟู้ดรีเทลที่มีร้านหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต, และ คอนวีเนียนสโตร์ ที่สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทุกเซกเมนต์และตอบสนองทุกความต้องการ พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อเป็นสุดยอดเดสติเนชั่น ที่เติมเต็มทุกประสบการณ์ชอปปิง และ ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอีกโปรเจคใหญ่ที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อภาพรวมธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร ครั้งแรกในประเทศไทย กับการพัฒนารูปแบบร้านโมเดลใหม่ระบบสมาชิก ภายใต้ชื่อ ‘Tops CLUB’ ซึ่งถือเป็นอาณาจักรที่รวบรวมสินค้านำเข้า และ สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า 3,500 รายการ โดยมากกว่า 70% เป็นสินค้านำเข้า อาทิ จากสหรัฐอเมริกา แบรนด์ KIRKLAND Signature, MAINSTAYS, Member’s Mark, จากออสเตรเลีย แบรนด์ DJ&A, SMITH’S, จากนิวซีแลนด์ แบรนด์ Killinchy Gold เป็นต้น ซึ่งหาซื้อได้เฉพาะที่นี่ที่เดียว โดยมีครบทุกกลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารสด, อาหารแห้ง, ขนมขบเคี้ยว, ของใช้ภายในบ้าน, ของตกแต่งบ้าน, ของเล่น, อุปกรณ์สนาม-แค้มป์ปิ้ง และอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ คัดมาเฉพาะแบรนด์สินค้าชั้นนำยอดนิยม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง ที่ชื่นชอบสินค้านำเข้า คุณภาพดี ในราคาสุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหน (Exclusive membership price) โดยร้าน Tops CLUB แฟลกชิพสโตร์ จะพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการสาขาแรก ปลายเดือนกันยายนนี้ ย่านพระราม 2พิเศษ! สมัครสมาชิกในราคาเพียง 799 บาท/ปี จากปกติ 999 บาท จำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2565 เพื่อรับสิทธิ์ซื้อสินค้าแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟราคาพิเศษก่อนใคร ผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน Tops CLUB พร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 และช่องทางTops CLUB ป็อบอัพสโตร์ ที่เซ็นทรัล พระราม 2 (22 ก.ค.-21 ส.ค.65), เซ็นทรัล เวิลด์ (26 ก.ค.-4 ส.ค.65), เมกา บางนา (2-31 ส.ค.65) และ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี (16-30 ส.ค.65) ทั้งนี้มั่นใจว่าเมื่อ ‘Tops CLUB’ แฟลกชิพสโตร์ เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกันยายนนี้ จะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านพระราม 2 ที่เป็น Must Visit Destination ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ2. ซูเปอร์มาร์เก็ตแพลตฟอร์มออมนิแชแนล สมบูรณ์แบบที่สุดของไทยภายใต้คอนเซปต์WHENEVER, WHEREVER‘ท็อปส์’ มุ่งพัฒนาเป็นที่หนึ่งด้านออมนิชาแนล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า นอกจากการซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน ยังมีช่องทางออนไลน์หลากหลาย ที่สามารถมอบประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า เสมือนมาเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองที่หน้าร้าน พร้อมมั่นใจในคุณภาพ ความสดใหม่ และ สินค้าที่ครบครันผ่าน ‘Tops Online’ ที่อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสั่ง การซื้อ และการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยมีทีมงานเลือกสรรสินค้าที่ดีที่สุด พร้อมด้วยทีม Professional Picker ให้ลูกค้าสามารถระบุทุกความต้องการในการสั่งซื้ออีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ชอปปิงและอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และ ความต้องการเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย ‘บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว’ (Personal Shopper) ช้อปแบบเรียลไทม์ ทั้งโทร แชท และวีดีโอคอล ซึ่ง ‘ท็อปส์’ ถือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรก และ รายเดียว ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ชอปปิงแบบคู่ขนานผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ให้ลูกค้าสามารถเลือกช้อปได้หลากหลายช่องทาง สะดวกทุกที่ ทุกเวลา พร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน และ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ชอปปิงอย่าง ไร้ขีดจำกัด3. One Stop Shopping ‘ท็อปส์’ รวมความครบครันสินค้าดีที่สุด มากที่สุดจากทั่วโลกมีจำหน่ายก่อนใครหัวใจสำคัญที่ทำให้ ‘ท็อปส์’ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสินค้าอาหารและ เป็นเดสติเนชั่นที่แท้จริง คือ ความโดดเด่นด้านคุณภาพของสินค้า ความสดใหม่ ความครบครันของสินค้า ที่หลากหลายกว่า 45,000 รายการ รวมถึงการมีทีมงานที่ไม่หยุดนิ่งในการมุ่งเสาะแสวงหาสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด และมีพาร์ทเนอร์จากทั่วทุกมุมโลกทั้งในยุโรป เอเชีย ที่พร้อมคัดสรรและนำเข้าสินค้าที่ดีที่สุดมาจำหน่ายในทุกกลุ่มสินค้าตลอดเวลา รวมไปถึงมีสินค้า Trendy สินค้าใหม่ ๆ ที่มี วางจำหน่ายที่แรกก่อนใคร และยังให้ความสำคัญกับการเลือกสรรสินค้าออร์แกนิคทั้งผัก ผลไม้ สินค้าเพื่อสุขภาพ และ ความงาม ที่มีจำหน่ายมากที่สุด พร้อมเพิ่มความครบวงจรมากยิ่งขึ้น กับการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และ Own Brand ที่เป็นแบรนด์สินค้าของ ‘ท็อปส์’ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านสินค้าครบครันในที่เดียวให้กับลูกค้าที่เป็นฟู้ดเลิฟเวอร์อย่างแท้จริง4. ผู้นำองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในไทย และ เวียดนามให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรผ่านเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในตลาด ‘จริงใจ FARMERS’ MARKET’ และยังมอบโอกาสเติบโตทางธุรกิจให้กับ SME ทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม ‘ ท็อปส์ ท้องถิ่น’ รวมไปถึงการจับมือกับผู้ค้ารายย่อย เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันของผู้ผลิตสินค้า โดยนำเข้าและส่งออกสินค้าเพื่อจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งที่ไทย และ เวียดนาม นอกจากนั้นยังมีการจัด Business Matching เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจร่วมกัน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อโปรโมตสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรทั้งที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในเวียดนาม และ ในประเทศไทย เป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่นยืนให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของทั้ง 2 ประเทศ"จากกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมด เชื่อมั่นว่า ‘ท็อปส์’ จะเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงใจของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ฉีกกฎซูเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบเดิม ๆ เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน เคียงข้างสังคมไทย พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่มีความสุขและดีที่สุดสำหรับทุกคน หรือ Central to Life” นายสเตฟาน กล่าว