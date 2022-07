ทีมแพทย์ปั้น “เชวาลา เวลเนส หัวหิน” รับเทรนด์ “เวลเนส ทัวริซึ่ม” ทั่วโลก

ทีมแพทย์แถวหน้าวงการสุขภาพและความงาม เปิดตัว “เชวาลา เวลเนส หัวหิน” รับเทรนด์ “เวลเนส ทัวริซึ่ม” ทั่วโลกดันเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพไทยฟื้นตัว ตั้งเป้าขึ้น TOP 5 ของโลก ชู 5 โปรแกรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เจาะกลุ่มลูกค้า 'เฮลตี้ไลฟ์สไตล์' ระดับไฮเอนด์ทีมแพทย์แถวหน้าวงการสุขภาพและความงามประกาศเดินหน้า “เวลเนส ทัวริสซึ่มระดับพรีเมี่ยม” (Premium Wellness Tourism) ปั้น “เชวาลา เวลเนส หัวหิน” จุดหมายใหม่แห่งการฟื้นฟูสุขภาพและความงามแบบครบวงจรชู “หัวหิน” ทำเลเปี่ยมศักยภาพเหมาะสมเป็น “เวลเนส ฮับ” อันดับต้น ๆ ของไทย ขานรับแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Tourism) ทั่วโลกจะกลับมาเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 9.9% โดยเศรษฐกิจด้านสุขภาพ (Wellness Economy) จะสูงถึง 7.0 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568โชว์จุดแข็ง “เมดิคัล เวเคชั่น (Medical Vacation)” ครั้งแรกของเมืองไทยกับโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ในบรรยากาศการพักผ่อนที่รีสอร์ตหรูด้วยโปรแกรมดูแลแบบ “Customize” ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาเฉพาะรายบุคคล พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกเปิดตัว 5 โปรแกรมหลัก เจาะกลุ่มลูกค้า 'เฮลตี้ไลฟ์สไตล์' ระดับไฮเอนด์ ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1) Long Covid Program 2) Anti-Aging Program 3) CVD Strengthening Program 4) Detoxification Program และ 5) Immune Booster Program พร้อมแพ็กเกจพักผ่อนระดับ 6 ดาว แบบครบวงจร แห่งแรกของเมืองไทยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำของไทย รุกตลาด Medical Wellness ระดับพรีเมียม เปิดตัว “CHEVALA Wellness Hua Hin (เชวาลา เวลเนส หัวหิน)” สร้าง Wellness Innovation Destination และเมดิคัลฮับเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและความงามแบบองค์รวมระดับ 6 ดาว โดยมีการร่วมมือและการทำโปรแกรมพิเศษ พร้อมการบริการแพ็กเกจห้องพักและอาหารเพื่อสุขภาพของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท รีสอร์ตหรูใจกลางเมืองหัวหิน ปั้นจุดหมายปลายทางใหม่แห่งการพักผ่อนด้านสุขภาพและความงาม (Health and Beauty Vacation Destination) เติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนที่ครบจบทุกมิติ ชูโปรแกรมเวลเนสเฉพาะบุคคลให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดยแพทย์หญิงรัตน์กวิน จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์มะเร็งและศาสตร์ชะลอวัย ประกาศเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนหัวหินและประเทศไทยสู่ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพระดับโลก ตั้งเป้าไทยติดท็อป 5 Medical & Wellness Destination ของโลกทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม ตั้งใจปั้น “เชวาลา” เพราะเล็งเห็นโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) ที่กำลังมาแรง ด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจด้าน Wellness ทั่วโลกมีมูลค่าถึงหลายล้านล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และหลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คาดว่าความต้องการด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันโกลบอล เวลเนส หรือ GWI คาดการณ์เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะกลับมาเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเฉลี่ยต่อปีที่ 9.9% โดยเศรษฐกิจด้านสุขภาพจะสูงแตะ 7.0 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568ส่วนภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคิดเป็น 15% ของเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวทั้งหมด พร้อมมีอัตราการเติบโตต่อปีสูงถึง 7.5% แสดงถึงศักยภาพการท่องเที่ยวประเภทนี้ในอนาคต และเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะมีมูลค่าเป็นอันดับที่ 4 รองจากการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ, การท่องเที่ยวด้านอาหาร, และการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมโดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ International Healthcare Research Center (IHRC) ยังเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยมีขนาดใหญ่ติดอันดับ 5 จากการประเมินจุดหมายปลายทางเพื่อการแพทย์ยอดนิยมทั่วโลก นอกจากนี้ ศักยภาพของไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวและคุณภาพของบริการทางการแพทย์อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกยังส่งให้ไทยติดอันดับที่ 6 ของภูมิภาคเอเชียจากการสำรวจ Medical Tourism Index ในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ตั้งเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “Medical and Wellness Resort of the World” ภายในปี 2567 อีกด้วยซึ่งการเปิดตัวของเชวาลาในครั้งนี้ จึงเป็นการประกาศศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า 'เฮลตี้ไลฟ์สไตล์' ได้เป็นอย่างดีภายในงานเปิดตัว “เชวาลา เวลเนส หัวหิน” ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวว่า “นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเมืองหัวหิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในสายตาชาวโลกมาอย่างยาวนาน ด้วยศักยภาพและความพร้อมที่สามารถพัฒนาสู่การเป็น "ไทยแลนด์ริเวียร่า" แหล่งท่องเที่ยวและที่พักตากอากาศริมฝั่งทะเลที่มีความหรูหรา มีคุณภาพ และมีความหลากหลายระดับเวิล์ดคลาส เช่นเดียวกับริเวียร่า Riviera ของประเทศฝรั่งเศส และอิตาลี เพราะหัวหินเป็นเมืองที่มีกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้” พร้อมเสริมว่า “สำหรับการเปิดตัว เชวาลา เวลเนส หัวหิน ถือเป็นการนำเสนอภาพใหม่เพื่อขับเคลื่อนให้หัวหินเป็นเมือง Wellness อย่างแท้จริง พร้อมตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกมิติ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวในเมืองหัวหินสู่ระดับนานาชาติ ส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต”แพทย์หญิงรัตน์กวิน จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์มะเร็งและศาสตร์ชะลอวัย กล่าวถึงการที่มาของความตั้งใจในการสร้าง เชวาลา เวลเนส หัวหิน ว่า “เชวาลาเกิดขึ้นจากแนวคิดว่าประเทศไทยยังไม่มี Medical Wellness Center ที่มอบการดูแลฟื้นฟูร่างกายแบบครบวงจรและวัดผลได้จริงทางการแพทย์ เราจึงอยากสร้างฮับทางการแพทย์แห่งใหม่ที่ดูแลในทุกมิติของ Well-being อย่างแท้จริง ผสานรวม Medical Expertise ที่มีวิทยาศาสตร์รองรับเข้ากับการดูแลฟื้นฟูแบบ Wellness โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เช่น การออกแบบคอร์สอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายกับ Personal Trainer เพื่อสร้าง Healthy Living ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่ง “เชวาลา” ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพ เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีการรักษามาตรฐานระดับโลก โดยผู้ใช้บริการจะได้ตรวจวัดร่างกาย พร้อมพบแพทย์เพื่อปรับโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ ทีมแพทย์และพนักงานทุกคนพร้อมดูแลและใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและผ่อนคลายที่สุด”“เชวาลา” ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าบลูพอร์ต ใจกลางเมืองหัวหิน โดยมีทางเชื่อมกับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท พร้อมมอบการดูแลสุขภาพและบริการที่แตกต่างเหนือระดับ คือ นอกจากทุกโปรแกรมการรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิด โดยจะมีแพทย์ประจำตลอดเวลาแล้ว อีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญ คือ การเลือกใช้เฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับ “เมดิคัล เกรด” ที่ทันสมัยและวัดผลการรักษาก่อน-หลังได้จริงครั้งแรกของเมืองไทยแพทย์หญิงรัตน์กวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันธุรกิจ Health & Wellness เป็นที่น่าจับตามองในประเทศไทย ด้วยความพร้อมและศักยภาพเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพมาตรฐานบริการทางการแพทย์ในระดับสากล ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล รวมทั้งความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมแรงดึงดูดทางด้านการท่องเที่ยว ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพติดท็อป 10 ของภูมิภาคเอเชีย จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่กลุ่มบริษัทพราวและทีมแพทย์ชั้นนำได้ร่วมมือกันรุกธุรกิจเวลเนส เพื่อนำเสนอบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”Wellness Tourism มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเมืองหัวหินเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะเป็นเมืองพักผ่อนติดทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก จากสถิติการท่องเที่ยวในครึ่งปีแรก (ม.ค. – พ.ค.) ของปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 3.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 200% ทำให้ติดอันดับ Top 3 เมืองที่นักท่องเที่ยวเลือกมาพักผ่อนมากที่สุด พร้อมสร้างรายได้สูงถึง 12,352 ล้านบาท ทำให้เราเล็งเห็นศักยภาพ และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการจับมือกับทีมแพทย์ในครั้งนี้จะเป็นก้าวที่มั่นคงสู่การขับเคลื่อนให้ไทยเป็น Wellness Destination ของโลก พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้คึกคักอย่างแน่นอนเชวาลา เน้นลูกค้า 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวหัวหิน เข้าพักที่โรงแรมในเมืองหัวหิน และจังหวัดใกล้เคียง หรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหัวหินและจังหวัดใกล้เคียง ที่ต้องการดูแลสุขภาพและความงามแบบครบวงจร 2.กลุ่มลูกค้าของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ที่มองหากิจกรรมดูแลสุขภาพในระหว่างการพักผ่อนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ คือชาวตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตัวเลขรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยเฉลี่ยประมาณ 25 - 27% ต่อปี โดยไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เข้ามาใช้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก “เชวาลา” จะเข้ามาเติมเต็มบริการของโรงแรมให้ครบวงจร พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และโอกาสในการเข้าพักแบบ Long Stay มากขึ้นด้านนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพราว กล่าวแสดงความยินดีกับการเปิดตัว เชวาลา เวลเนส หัวหิน ในครั้งนี้ว่า “ขอแสดงความยินดีกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์หญิงรัตน์กวิน กับความสำเร็จในการสร้างฮับเพื่อการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจรที่หัวหิน เมืองหัวหินถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยการเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศติดทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วยบรรยากาศที่ดีใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศที่บริสุทธิ์ เป็นเมืองริมหาดระดับโลกที่เหมาะอย่างยิ่งกับการดูแลสุขภาพ การเปิดตัว เชวาลา เวลเนส หัวหินครั้งนี้ ทางโรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ขอแสดงความยินดี และยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับเชวาลา เวลเนส หัวหิน นับเป็นมิติใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยและเมืองหัวหิน จุดหมายปลายทางใหม่แห่งการพักผ่อนด้านสุขภาพและความงาม เป็น Health and Beauty Vacation Destination และความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริง”