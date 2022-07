5 ข้อชวนรู้จัก “แอดมิน OpenChat” Community Creator เบื้องหลังโลกออนไลน์

จากการเติบโตของแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ออนไลน์อย่าง LINE OpenChat (ไลน์ โอเพนแชท) ที่มีสถิติจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่สถานการณ์โควิดในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคนจนทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 18 ล้านคน โดยเฉพาะในช่วงการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา ทำให้เรา “ชาวออนไลน์” ค้นพบว่า จริงๆ แล้ว LINE OpenChat เป็นมากกว่าแค่แหล่งรวมสารพัดการพูดคุย แต่พิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะสนใจในเรื่องใด สมกับสโลแกน Where Everyone Has Their Own Placeนอกจากนี้ LINE OpenChat ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เพาะพันธุ์ Community Creator ผู้รันคอมมูนิตี้ออนไลน์ในทุกวงการที่ใครก็เป็นได้ อีกบทบาทที่โลกออนไลน์หันมาจับตาในช่วงหลังๆเปิด 5 ข้อชวนรู้ ของ Community Creator ที่ชื่อว่า “แอดมินโอเพนแชท”1. ผู้ควบคุมกุมบังเหียนคอมมูนิตี้แอดมินโอเพนแชทจะมีบทบาทในการคอยดูแลความเรียบร้อย คัดกรอง และสนับสนุนเหล่าผู้ใช้งานและเพื่อนสมาชิกในห้อง เพื่อให้โอเพนแชทนั้นเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงและปลอดภัย แอดมินโอเพนแชทเป็นเจ้าของคอมมูนิตี้ ที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการ พื้นที่ของตัวเอง ได้อย่างอิสระและจัดการสมาชิกได้ง่ายด้วยฟังก์ชันที่ตอบสนองการใช้งานของแอดมิน ขณะเดียวกันก็สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยแอดมินเพื่อช่วยดูแลห้องได้เช่นกัน2. สนใจเรื่องไหน ก็ “ตั้งวง” สร้างกรุ๊ปได้เรื่องนั้นเป็นที่รู้ดีสำหรับชาวออนไลน์ ว่าในโอเพนแชทนั้นตอบโจทย์แทบจะทุกหัวข้อความสนใจพูดคุย โดยแบ่งออกเป็น 21 กลุ่มหลัก โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึง ต้นปี 2565 มีแอดมินเข้ามาเปิดห้องโอเพนแชทมากขึ้นกว่า 100% (ปัจจุบันรวม 420,888 ห้อง) ในหลายๆหมวดหมู่ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น หมวดการศึกษา 106% หมวดอาหาร 103% หมวดเกม และหมวดสัตว์เลี้ยง 100% นอกจากนี้ยังมีกรุ๊ปเพื่อแฟนคลับ คู่จิ้น การเงินการลงทุน แฟชันและความงาม การท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา รวมถึงมีกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นสำหรับความสนใจย่อย ครอบคลุมหลากหลาย Sub-culture ดังนั้นเมื่อตั้งกรุ๊ปโอเพนแชทสำหรับ “ความชอบ” หรือความสนใจของตัวเองเรื่องใด ก็มีแนวโน้มที่จะมีคนตามกันเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในสิ่งเดียวกันแน่นอน3. เหล่าเซเลป คนดังก็เป็นแอดมินสมาชิกโอเพนแชทโดยเฉพาะกรุ๊ปประเภทแฟนคลับจะรู้ดีว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงศิลปินดาราที่ชื่นชอบได้ง่ายๆ จากการเข้าร่วมกลุ่มโอเพนแชทนั้นๆ เพราะเหล่าเซเลปดาราต่างมารับบทเป็น “แอดมินร่วม” เพื่อพูดคุยกับแฟนคลับตัวยงอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกสนิทสนมกันมาก เพราะโอเพนแชทเป็นแพลตฟอร์มบทสนทนาแบบเรียลไทม์ สามารถแชทกับศิลปินดาราคนนั้นได้จริง ตัวอย่างที่เป็นที่เลื่องลือในโลกโซเชียล เห็นจะเป็น หนุ่มบิวกิ้น พุฒิพงศ์ ที่มาเป็นแอดมินคอยพูดคุยทักทายแฟนคลับในกรุ๊ปอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นกระแสขอให้แอดมินขยายห้องเพื่อรองรับสมาชิกที่รอเข้ากลุ่มอีกมากมาย4. จิ๊กซอว์ตัวสำคัญของการเป็นคอนเทนต์ ครีเอเตอร์เหล่าคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ชื่อดังบนโลกออนไลน์ ยังหันมาเพิ่มช่องทางสร้างกรุ๊ปโอเพนแชท เป็นแอดมินเพื่อให้ผู้ติดตามสามารถเข้าถึงคอนเทนต์และตัวตน นำเสนอคอนเทนต์ไปพร้อมๆกับขับเคลื่อนบทสนทนาระหว่างกันจนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง การเปิดโอเพนแชทของเหล่าครีเอเตอร์จึงเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่จะมาทำให้การนำเสนอคอนเทนต์ของเหล่าครีเอเตอร์นั้นสมบูรณ์ โดยเฉพาะในยุคที่ชาวออนไลน์ต้องการความรู้สึกว่าตัวเองสามารถเข้าถึงในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้จริงๆ ตัวอย่างครีเอเตอร์ดังที่มาเป็นแอดมินโอเพนแชทได้แก่ ปานระพี IT24Hrs , แบไต๋ไฮเทค, กินไปเหอะ, ซุง สตาร์วิน, มินตัน,เอแคลร์ จือปาก, เบนซ์ อาปาเช่, บันเทิงหน้าตุ๊ด, KP ตะลอนแหลก และ Gluta Story ฯลฯ5. ดันห้องดีๆ อวยยศเป็นแอดมิน Super OpenChat พร้อมรับสิทธิพิเศษก่อนใครเมื่อเหล่าแอดมินโอเพนแชทดูแลจัดการกรุ๊ปจนได้รับความนิยม มีการพูดคุยสม่ำเสมอ มีสมาชิกถึง 1,000 คนขึ้นไป กรุ๊ปนั้นก็จะได้รับการอวยยศเป็น Super OpenChat ยิ่งไปกว่านั้นหากกรุ๊ปนั้นมีสมาชิกมากถึง 10,000 คน แอดมินก็จะได้รับโล่ที่ระลึก Gold Super OpenChat Trophy (หากถึง 5,000 คนจะได้ Silver Super OpenChat Trophy) พร้อมปรากฏสัญลักษณ์รูปตัว S ที่อยู่ที่หน้าชื่อกรุ๊ปและได้รับการโปรโมทกรุ๊ปบนช่องทางของไลน์และโอเพนแชท สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ ในอนาคตที่จะปล่อยออกมาได้ก่อนใคร พร้อมร่วมเทรนเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อการบริหารจัดการกรุ๊ปโอเพนแชทจากโค้ชมืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการการันตีศักยภาพและความภูมิใจในการเป็นแอดมินโอเพนแชทกรุ๊ปนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะคุณคือ “ผู้รันคอมมูนิตี้ออนไลน์ตัวจริง” โดยแคมเปญนี้ จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เป็นการฉลองครบรอบ 3 ปี LINE OpenChat พอดิบพอดี