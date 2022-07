“อิมแพ็ค”คว้าลูกค้าทะลัก 500 งาน “คอนเสิร์ต-งานแฟร์-ประชุม” เพียบ

ผู้จัดการรายวัน 360 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี รับอานิสงค์รัฐผ่อนคลายมาตราการเข้าประเทศ ลดหย่อนภาษีจัดนิทรรศการ-ประชุม ดันยอดจองพื้นที่จัดคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า ประชุมสัมมนา ทั้งไทยและต่างประเทศ ทะลักกว่า 500 งาน คาดสิ้นปี2565 อัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมทะลุ 60%นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกมาเป็นระยะๆ ทั้งการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบไทยแลนด์พาส(Thailand Pass) รวมถึงออกมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศก็เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ ทยอยกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งผู้บริโภคเองก็เริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอย และใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากขึ้น ทำให้ภาพรวมการจัดงานแสดงสินค้า การจัดคอนเสิร์ตโดยรวมก็กลับมาคึกคักสำหรับช่วงครึ่งปีหลัง2565นี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มียอดจองพื้นที่ ทั้งการจัดประชุม การจัดงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ตทั้งไทยและต่างประเทศโดยรวมแล้วกว่า 500 งาน เช่น ไทยแลนด์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บายครั้งที่ 42 (วันที่4-7 ส.ค.65) The Foodism Show (วันที่ 25-28 ส.ค.65) เฮลท์ แอนด์ นูทริชัน เอเชีย (วันที่ 7-9 ก.ย. 65) เป็นต้นในส่วนการจัดประชุม จัดสัมมนาต่างๆ ขณะนี้ก็มียอดจองจากภาคเอกชน หน่วยงานรัฐและผู้จัดงานต่างประเทศ เข้ามาต่อเนื่อง ทั้งการประชุมขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ล่าสุดวันที่ 6-7 ส.ค. นี้ เตรียมจัดงานประชุมระดับโลก “2022 Unicity Global Leadership & Innovation Conference” ของยูนิซิตี้ บริษัทธุรกิจขายตรงด้านสุขภาพที่มีสาขาทั่วโลกกว่า 52 ประเทศ โดยจะมีผู้นำธุรกิจกว่า 12,000 คนเข้าร่วมงาน ถือเป็นการจัดประชุมองค์กรนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดหลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันพื้นที่อิมแพ็ค อารีน่า ก็มียอดจองพื้นที่จัดคอนเสิร์ตเข้ามาแล้วกว่า 70 งาน เช่น The Concert Application presents MARATHON CONCERT FEST เทศกาลคอนเสิร์ตในอารีน่าฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุด เล่นต่อเนื่องและยาวนานที่สุด (วันที่ 13-14 ส.ค.65) ตัน FIGHT ตัน Variety Concert (วันที่ 6-7 ส.ค.65) ,Love Out Loud Fan Fest 2022 (วันที่ 20 ส.ค.65) My name is Num Kala (วันที่ 17-18 ก.ย.65) ,COOL Fahrenheit with AMPOLFOOD 35th Anniversary & CAMU-C Presents Kamikaze Party 2022 (วันที่ 15 ต.ค.65) เป็นต้น“หลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศต่อเนื่อง เสริมทัพด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีการจัดงานภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจและบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโดยรวมกลับมาคึกคักขึ้น สะท้อนจากจำนวนคนที่กลับเข้ามาใช้บริการอิมแพ็คเมืองทองธานี ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า จำนวนการจัดประชุม สัมมนา และการจัดคอนเสิร์ตทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเฉพาะยอดจัดงานอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีเข้ามาแล้วกว่า 70 งาน ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 50% ใกล้เคียงกับปี 2561 และคาดว่าทั้งปี 2565 (เดือนเมษายน 2565-เดือนมีนาคม 2566)อัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมจะอยู่ที่ 60%” นายพอลล์ กล่าว