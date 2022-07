KOI Thé ร่วมกับ Bitkub Blockchain พลิกโฉมวงการเครื่องดื่มในไทย

KOI Thé Thailand ชาพรีเมี่ยมจากไต้หวัน ร่วมกับ บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมของไทย และ ผู้ให้บริการ Bitkub NFT แพลตฟอร์มศูนย์รวม NFT ในรูปแบบตลาดแรกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ร่วมกันเขย่าวงการเครื่องดื่มและชานมไข่มุก ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมฉลองครบรอบ 6 ปี KOI Thé Thailand ภายใต้ชื่อกิจกรรม “NFT(ea) Hunting”KOI Thé Thailand ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และ NFT (Non-Fungible Token) ที่ทำงานอยู่บนกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitkub NEXT และ Bitkub NFT แพลตฟอร์มศูนย์รวม NFT ในประเทศไทย มาปรับใช้กับกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 6 ปีเพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับสมาชิก KOI Leaf Rewards ผ่านการร่วมสนุกภายใต้กติกาและเงื่อนไขในการแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ โดยได้วางคอนเซปในชื่อ “NFT(ea)” เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแบรนด์ ซึ่งก็คือ ตัวชาและ ท็อปปิ้ง ต่างๆ เช่น ชานมไข่มุกสีทอง ด้วยหน้าตาที่สวยงามไม่เหมือนใคร และด้วยรสสัมผัสของความเป็นโคอิ เตะ ที่หาอะไรแทนไม่ได้ เหมือนกับ NFT นั้นเองสำหรับกิจกรรม NFT(ea) Hunting ทาง KOI Thé Thailand ได้ออก NFT คอลเลคชันพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 6 ปี จำนวนจำกัดเพียงแค่ 2,000 ชิ้นเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่• Normal Design ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 12 ลายที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับเป็นโปรโมชันพิเศษที่หน้าสาขาเท่านั้น• Super Rare Design เป็นของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อมอบให้กับสมาชิกระดับ Golden ที่เป็น Top Tier Spender ในโปรแกรมสมาชิก KOI Leaf Rewards (ตัดรอบสมาชิกที่ได้ NFT วันที่ 30 มิ.ย. 2565)• Super Special Rare Design สำหรับมอบเป็นของรางวัลใหญ่ในกิจกรรม NFT(ea) Huntingสำหรับการแลกรับ NFT สมาชิก KOI Leaf Rewards สามารถเข้าร่วมโปรโมชันพิเศษ ที่มีถึง 2 ต่อด้วยกัน ได้แก่ต่อที่ 1: ซื้อเครื่องดื่มร้าน KOI Thé ผ่านบัตรสมาชิก KOI Card หรือ KOI App หรือเติมเงินขั้นต่ำ 300.- (หลังหักส่วนลด) เพื่อรับ NFT 1 ชิ้น/ใบเสร็จต่อที่ 2: สะสม NFT ให้ครบ 6 ลายที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อแลกรับ Grand Prize รางวัลชิ้นพิเศษคูปองเครื่องดื่มฟรีสูงสุดถึง 30 แก้ว* พร้อม NFT Super Special Rare Design ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 50 รางวัลเท่านั้นโดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแลกรับเครื่องดื่มและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก KOI Thé Thailand โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดังต่อไปนี้ :1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีบัญชี KOI Leaf Rewards เพื่อใช้ในการชำระเงิน/เติมเงิน รวมถึงบัญชี Bitkub NEXT กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับเก็บ NFT และแลกรับรางวัล2. หลังจากสมัครบัญชี KOI Leaf Rewards และ Bitkub NEXT เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถนำบัญชี KOI Leaf Rewards ไปเติมเงินหรือชำระซื้อเครื่องดื่มตามโปรโมชัน เพื่อรับโค้ดสำหรับแลกรับ NFT3. ผู้ใช้งานจะได้รับโค้ดที่ถูกแนบมากับใบเสร็จ ซึ่งท่านสามารถนำโค้ดไปกรอกบนกระเป๋า Bitkub NEXT เพื่อสะสม NFT แลกรับรางวัล4. ผู้ใช้งานที่สะสม NFT ได้ครบ 6 ลายที่ไม่ซ้ำกันเรียบร้อยแล้ว สามารถนำ NFT ไปแลกรับรางวัล Grand Prize ได้ที่ Bitkub NFT