ห้างเซ็นทรัลอุ่นเครื่องแคมเปญ ก่อนงานใหญ่ครบรอบ 75 ปี

สเตฟาน จูเบิร์ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และ จิรวรรณ วัฒนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความสุข ทุกเรื่องราว ทุกความประทับใจ และทุกประสบการณ์ชอปปิ้ง ด้วยแคมเปญอุ่นเครื่องก่อนถึงวันครบรอบ 75 ปีของห้างเซ็นทรัล กับงาน “Central 75th Anniversary #ALLATCENTRAL” เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด จัดเต็มความพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมเอาใจคุณแม่และคุณลูกๆ ด้วยโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อความสุขด้วยกันผ่านการทำบุญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและทุกช่องทางชอปปิ้งของห้างฯ ดังนี้• Central 75th Anniversary #ALLATCENTRAL ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 65-31 ส.ค. 65 พบโปรโมชันคิกออฟ ก่อนถึงวันครบรอบ 75 ปีของห้างเซ็นทรัลอย่างเป็นทางการ ดังนี้◦ ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 35% จาก The 1 (เดอะวัน) และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ◦ รับฟรี Digital coupon หรือคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต Central The 1 (เซ็นทรัล เดอะวัน) รวมสูงสุด 14% เมื่อชอปครบตามเงื่อนไข◦ พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ด รับฟรี Sony PlayStation 5 มูลค่า 19,000 บาท เมื่อมียอดชอปสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำนวน 15 สิทธิ์ตลอดรายการ)• Central Mother’s Day ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. 65-14 ส.ค. 65 พาคุณแม่มาเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ง ด้วยโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษที่เตรียมไว้ให้ทั้งคุณแม่และทุกคนในครอบครัว◦ สินค้าราคาปกติลดสูงสุด 30%◦ ชอปไอเท็ม Gift for Mom สินค้าคัดสรรเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะ◦ รับ Voucher นวดหน้าจากแบรนด์ Shiseido เมื่อชอปครบ 10,000 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / 240 สิทธิ์ตลอดรายการ / เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)◦ นอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัลยังชวนคุณแม่และคุณลูกร่วมเติมเต็มทุกความรัก แบ่งปันทุกความสุข มอบความอบอุ่นให้คุณแม่สูงอายุทั่วประเทศ เพียงชอปสินค้าแผนกแม่และเด็ก ของใช้ในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า (แบรนด์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Central Home, Electrolux, Certainty, Esquire, Frolina, G-Lucky, Jessica, Lifree, Lotus, Philips, Pureen, Santas, Sealy, Tefal และ Tulip) ผ่านทุกช่องทางการชอปของห้าง เท่ากับได้ร่วมมอบของใช้จำเป็นแก่คุณแม่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ในการดูแลของมูลนิธิสายธารสุขใจต่อไป◦ และร่วมส่งต่อความสุขด้วยกันผ่านการทำบุญ โดยทางห้างฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการจะนำรายได้ 1% จากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายและส่วนลดในช่วงรายการ Central Mother’s Day ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจและคัดกรองโรคมะเร็งแก่ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี, ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีชอปไอเท็มชิ้นโปรดพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมได้ที่ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้ายังชอปสนุกกับหลากหลายช่องทางชอปปิ้งของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App ชอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Central Chat & Shop แชตบอกผู้ช่วยส่วนตัวที่ Line @Centralofficial หรือ Central Facebook Inbox และ Facebook Live ให้ลูกค้าชอปง่ายๆ ที่ Facebook : Central Department Store คลิก www.facebook.com/CentralDepartmentStore รวมถึงบริการโทร.คุยกับ Personal Shopper On demand โทร. 1425 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักชอปอย่างครบครัน