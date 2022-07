เมื่อ KFC จะหลุดเล้าRD CRG - QSA ก็จ้องเชือดไก่

การตลาด - เป็นข่าวที่จุดกระแสขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (RD) เตรียมที่จะขายสิทธิ์หรือไลเซนส์แฟรนไชส์แบรนด์เคเอฟซี (KFC ) ในประเทศไทยออก จากสิทธิ์ถือในพื้นที่่กรุงเทพฯและภาคใต้หลังจากที่่เมื่อ 2 ปีที่แล้วช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19ใหม่ๆ ก็มีข่าวออกมาจากสื่อต่างประเทศเช่นกันว่า อาร์ดี จะขายสิทธิ์เคเอฟซีในเมืองไทย ด้วยมูลค่าธุรกิจขณะนั้นประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,256 ล้านบาท แต่เรื่องก็เงียบหายไป และกลับมาคราวนี้อีกครั้งด้วยกระแสมูลค่าที่เพิ่มเป็น 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวทั้งๆที่ หัวเรือใหญ่ขออาร์ดี คือ นายแอนดรูว์ นอร์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (อาร์ดี) อดีตผู้บริหารเคเอฟซีที่เพิ่งกล่าวอย่างมั่นใจต้นปี2565นี้เองว่า บริษัทฯวางแผนว่าในปี2565นี้ จะเปิดร้านเคเอฟซีใหม่กว่า 28 สาขา และปรับปรุงร้านเดิมอีก 28 สาขา ขณะที่ 2 ปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์วิกฤติโรคโควิด-19 ระบาด แต่บริษัทยังลงทุนต่อเนื่อง เพื่อเปิดสาขาใหม่ จากที่มีอยู่ 236 สาขาโดยมั่นใจเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากมาตรการเปิดเมืองและคลายล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารเคเอฟซีของอาร์ดีสร้างอัตราการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะสร้างยอดขายอย่างแข็งแกร่งจากการลงทุนในครั้งนี้เขากล่าวด้วยว่า จากยอดขายที่ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี2565นี้ ยังมีอัตราการเติบโตต่อปีสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อาร์ดีทำยอดขายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงเทศกาลอีกด้วยทั้งนี้ย้อนกลับไป เมื่อปี 2563นายแอนดรูว์ นอร์ตัน เคยกล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราถือเป็นแฟรนไชส์เคเอฟซีที่เติบโตเร็วที่สุด ใน 3 ปีเต็มของการบริหารร้านเคเอฟซี อาร์ดีสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได้ถึง 24% เทียบกับยอดขายเมื่อ 3 ปีก่อนการเติบโตต่อเนื่องที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จจากการลงทุนของเรารวมถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์เคเอฟซี ภายในปีนี้เราจะเพิ่มการลงทุนอีก 2 พันล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนสาขาภายใต้การบริหารของเรา รวมถึงการปรับปรุงร้านที่มีอยู่แล้วให้ใหม่ทันสมัย สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ใน 3 ปีที่ผ่านมา อาร์ดีเปิดร้านใหม่รวม 85 ร้าน และจะเปิดอีก 100 ร้านภายในต้นปีหน้า รวมปัจจุบันอาร์ดีมีร้านเคเอฟซีภายใต้การบริการรวม 207 ร้าน (เดือน ก.ค. 2563)แล้วทำไม อาร์ดี จึงตกอยู่ในวังวนของการขายสิทธิ์นี้ต่อเนื่อง ต่างจาก ผู้ถือสิทธิ์ไลเซนส์เคเอฟซี ในไทยอีก 2 รายที่คงดำเนินธุรกิจปรกติ ท่ามกลางสถานภาพที่ อาร์ดี บอกว่า ดีตลาดไก่ทอดแม้จะเป็นตลาดคิวเอสอาร์(Quick Service Restaurant /QSR )ที่ใหญ่ที่สุดในไทยด้วยมูลค่ามากกว่า 28,000 ล้านบาท ต่อปี และเติบโตดี แต่ก็แน่นอนว่าท้าทายกับผู้ประกอบการไม่น้อย เพราะการแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดรวมไก่ทอดที่มีผู้เล่นรายใหญ่ๆเข้ามาทำตลาดเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่มาเร็วและมาแรงอย่าง “เท็กซํัส ชิกเก้น” ที่เป็นแบรนด์ใหญ่จากอเมริกาโดยมีปตท.รับไลเซ่นส์ หรือแม้แต่เดอะไมเนอร์ฯที่ให้ทางเดอะพิซซ่าคอมปะนี ปั้นแบรนด์ใหม่อย่าง “ชิกอะบููม” ที่สร้างสีสันได้ไม่น้อยในช่วงปีเศษที่ทำมา ยังไม่นับรวมแบรนด์เล็กแบรนด์กลางอีกมากแต่ปัญหาที่หนักกว่าการแข่งกับแบรนด์อื่นแล้วก็คือ การที่ อาร์ดี ต้องแข่งกับเคเอฟซีด้วยกันเอง จากผู้ถือสิทธิ์อีก 2 ราย คือ 1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ที่เป็นพันธมิตรกับยัมส์ฯสร้างเคเอฟซีมาตั้งแต่เริ่มแรก เปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อปี 25282. บริษัทคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA) ในเครือไทยเบฟ ที่รับสิทธิ์ไลเซ่นส์แฟรนไชส์เม่ื่อปี 2560 จำนวนกว่า ด้วยจำนวนร้านเคเอฟซีที่รับมาขณะนั้น 240 สาขา ด้วยมูลค่าประมาณ 1.13 หมื่นล้านบาทส่วนอาร์ดีเองนั้นก็เข้าซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC เมื่อปี 2559 จำนวน 120 สาขาในกรุงเทพมหานครและภาคใต้ จาก ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กว่าหมื่นล้านบาทเป็นศึกหนักที่กดดัน อาร์ดี อย่างเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะประเด็นการหาพื้นที่เปิดร้าน เพราะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของธุรกิจรีเทลทั้งค้าปลีกและอาหารก็ครือ ทำเล ทำเล และทำเลสองรายใหญ่มีความได้เปรียบมากและเห็นได้ชัดในเรื่องการหาทำเลพื้นที่ดีๆซีอาร์จี อยู่ในเครือข่ายของเซ็นทรัลกรุ๊ป ซึ่งมีทั้งธุรกิจค้าปลีก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย ซีอาร์จีจึงสามารถที่จะเปิดสาขาใหม่ๆได้อย่างง่ายดายแบบนอนมาทุกแห่งที่เป็นศูนย์การค้าในเครือ เรียกว่าได้สิทธิ์ไปโดยปริยายไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และอื่นๆหรือคอมมูนิตี้มอลล์หลายแห่งของสยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ ในเครือซีพีเอ็นส่วนคิวเอสเอ ก็เป็นของเครือไทยเบฟ ตระกูล “สิริวัฒนภักดี” ที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกมากมายไม่แพ้กัน แน่นอนว่าเมื่อมีศูนย์ฯใหม่หรืออาคารใหม่เกิดขึ้น ก็ต้องให้พื้นที่กับธุรกิจในเครือก่อนอยู่แล้วแม้แต่เท็กซัสชิกเก้น ก็ได้เปรียบกับพื้นที่ในปั๊มน้ำมันของปตท. เช่นกันมีทำเลรองรับอยู่แล้วแม้จะมีแบรนด์อื่นเปิดบ้างก็ตาม และช่วงหลังบุกนอกปั๊มอย่างหนักด้วย ส่วนชิกอะบููมในเครือไมเนอร์ฯก็พ่วงไปกับร้านเดิมของเดอะพิซซ่าคอมปะนีทำให้สามารถกระจายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคล่องได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางในเวลาไม่นานอีกประเด็นคือ ความเป็นฟู้ดเชนของทั้ง ซีอาร์จี ที่มีมากเกือบ 20 แบรนด์เช่น มิสเตอร์โดนัท อานตี้แอนส์ โอโตยะ โคลด์สโตน เทนยะ โยชิโนยะ เป็นต้น , คิวเอสเอ ในเครือไทยเบฟ เช่น โออิชิ ชาบูชิ สตาร์บัคส์ เป็นต้น , ปตท.ที่มีธุรกิจร่วมทุนและเทคโอเวอร์ในกลุ่มอาหารมากขึ้น และไมเนอร์ฯที่มีเครือข่ายร้านอาหารมากมายเช่น ซิซซ์เล่อร์ สเวนเซ่นส์ แดรี่ควีน บอนชอน เบรดทอล์ก ชิกอะบูม เป็นต้นสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผนึกกำลังกันทำโปรโมชั่นแคมเปญ ทำเมนูร่วมกัน หรือร่วมกันเป็นช่องทางจำหน่ายซึ่งกันและกันได้ดี จึงมีความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่ดีเมื่อจะทำอะไรสักอย่างก็มาร่วมมือกันทำ เช่น ปีที่แล้วซีอาร์จีร่วมมือกับแบรนด์อะริกาโตะ ที่บริหารโดยท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเซ็นทรัล ที่นำเครื่องดื่มชา กาแฟ มาจำหน่ายในร้านเคเอฟซีของตัวเอง นี่แค่ตัวอย่างซึี่งยังมีความร่วมมือกับในเครืออีกมากมายล่าสุดทางคิวเอสเอก็นำแบรนด์ KFC ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจกับพันธมิตรในเครือ เปิดตัว KFC Café by SO COFFEE สร้างสรรค์เครื่องดื่มเอาใจลูกค้าด้วยกาแฟ จำหน่ายในร้านเคเอฟซี ของตัวเองเช่นกันเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 สร้างยอดขายเติบโต โดยมีสัดส่วน 40% ของกลุ่มเครื่องดื่ม ตั้งเป้าขยายการให้บริการ KFC Café by SO COFFEE ในสาขาของเดอะ คิว เอส อาร์ ออฟ เอเชีย จำนวน 250 สาขาภายในปี 2565 เน้นสาขาที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านไดร์ฟ ทรู กว่า 50 จังหวัดทว่า อาร์ดี ไม่มีทั้งสองประเด็นหลักนี้เลย หรือมีก็น้อยมากแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยการเติบโตด้านจำนวนสาขาก็ยังคงบ่งบอกได้ดีโดยเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 KFC ในประเทศไทยมีทั้งหมด 826 สาขา โดยแบ่งเป็นCRG จำนวน283 สาขา, RD จำนวน 207 สาขา และQSA จำนวน336 สาขาขณะที่ช่วงปีพ.ศ. 2564 CRG ขยับขึ้นมามีกว่า 300 สาขา, คิวเอสเอ มีประมาณมากกว่า 378 สาขา, ส่วนRD ก็ยังอยู่ที่ระดับเกินกว่า 200 สาขาทางซีอาร์จี ขยายสาขา KFC ปีที่แล้ว ประมาณ20 สาขา ทั้งในศูนย์การค้าฯ ทั้งในเครือเซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ท็อปส์ และโรบินสัน ซึ่งสาขาลำดับที่ 300 เปิดที่เซ็นทรัล ศรีราชา และยังมีที่เซ็นทรัล อยุธยา และเปิดสาขานอกห้างฯ เช่น สถานีบริการน้ำมันส่วนปี 2565 แผนเดิมนั้นกำหนดจะเปิดใหม่ 30 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ และรีโนเวทสาขาเก่า 10 สาขา ล่าสุดเดือนกรกฎคมนี้ ซีอาร์จี มีร้านเคเอฟซีอยูู่ที่ 307 สาขาส่วนคิวเอสเอ วางเป้าหมายที่จะเปิดสาขาใหม่ปีนี้ 30 สาขา และภายในสิ้นปี2565 นี้จะมีร้านเคเอฟซี รวม 430 สาขาอาร์ดี ก็ว่าไปแล้วจะเปิด 28 สาขาใหม่ในปีนี้ปัจจุบันร้านเคเอฟซีมีสาขารวม 953 สาขา ในประเทศไทยศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจ 5 ปีที่ผ่านมาในฐานะพันธมิตรแฟรนไชส์ของเคเอฟซี บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด มุ่งกลยุทธ์สร้างประสบการณ์ที่ดีและการปรับแผนให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ตั้งเป้าสร้างยอดขายเติบโต 20% และเปิดสาขาเพิ่มเติมกว่า 30 สาขาในปี 2565 รวมเป็นจำนวนสาขากว่า 430 สาขา หรือเติบโตกว่า 60% จากปี 2561 ที่ได้รับสิทธิ์เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ซีของ KFC ในประเทศไทย“ในปี 2565 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย ตั้งเป้าผลักดันยอดขายเติบโตกว่า 20% ผ่าน 3 กลยุทธ์หลักคือ (1) มัลติ สโตร์ ฟอร์แมต (Multi Store Format) การมีฟอร์แมตของร้านที่หลากหลาย ล่าสุดได้เปิดสาขาแรกในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 , (2) การเข้าถึงลูกค้าจากทุกช่องทาง ทั้งในร้าน การจัดส่งอาหาร การบริการแบบซื้อกลับ การบริการ self-pick up รวมทั้ง “เคเอฟซี ฟู้ดทรัค” ที่มีการเสริมนวัตกรรมต่างๆ และ 3) การขยายการเติบโตผ่านสายผลิตภัณฑ์ พัฒนาเมนูใหม่ การจัดโปรโมชั่นต่างๆ ล่าสุดเปิดตัว KFC Café by SO COFFEEผู้สื่อข่าวติดต่อไปยัง ซีอาร์จี ได้รับคำตอบว่า ขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดๆผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ อาร์ดี รับสิทธิ์แฟรนไชส์เคเอฟซีมาตั้งแต่แรก พบว่ามีผลประกอบการที่ไม่ดี ขาดทุนตัวเลขแดงมาตลอดทั้งนี้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2558 ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท มีนายแอนดรูว์ เจมส์ นอร์ตัน, นายยง เต็ก ชอง แดเนียล และนายอิชิฮาระ ยาสุทากะ เป็นกรรมการบริษัทปีงบการเงิน 2559 มีรายได้รวม 475,738,449.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 80,645,777.00 บาทปีงบการเงิน 2560 มีรายได้รวม 3,604,768,373.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 144,459,417.00 บาทปีงบการเงิน 2561 มีรายได้รวม 4,066,782,112.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 92,955,837.00บาทปีงบการเงิน 2562 มีรายได้รวม 4,370,425,907.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 127,006,241.00 บาทปีงบการเงิน 2563 มีรายได้รวม 4,113,659,679.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 280,725,279.00 บาทปีงบการเงิน 2564 มีรายได้รวม 3,856,423,752.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 232,062,089.00 บาทอย่างไรก็ตาม ต้องจับตาดูว่า อาร์ดี จะขายสิทธิ์แฟรนไชส์เคเอฟซีที่ถืออยู่จริงหรือไม่ และสองรายเก่าที่ทำอยู่ทั้ง ซีอาร์จี กับ คิวเอสเอ ใครกันที่จะแย่งสิทธิ์นี้ไปครองต่อได้เพราะทั้งสองรายต่างก็จ้องตาเป็นมันอยู่แล้ว ที่จะแย่งกันซื้อเพื้อให้เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดบทสรุปคือ เมื่อไก่ KFC จะหลุดจากเล้าRDCRG กับ QSA ต่างก็จ้องเชือดไก่